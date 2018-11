Economia Naranja

Todos los creadores del mundo y básicamente los artistas plásticos, músicos, actores, escritores, arquitectos, diseñadores, cantantes con todas sus ideas también son creadores de muchos empleos en el mundo y generadores de aproximadamente el 6.5% del PIB del mundo; así es que si esto fuera un país, sería la cuarta (4) economía del mundo con 4.3 billones de dólares siendo el equivalente al doble del gasto militar mundial y siendo la novena (9) potencia exportadora del mundo con una generación de $646’000,000 de dólares y creciendo en tan solo 9 años el 134% duplicando con esto las exportaciones de la propia Arabia Saudita. Esta actividad ocupa a 144 millones de personas que es el equivalente a todos los empleos de los Estados Unidos. Sin duda es un gran motor de desarrollo basado en el talento de la gente sumado a la riqueza cultural de toda la humanidad y se le llama Economía Naranja. Existe una oportunidad infinita para crear empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para dar empleo a más de 107 millones de jóvenes en Latinoamérica y el Caribe. Las industrias creativas y culturales en la región generaron cerca de 124 mil millones de dólares en ingresos y 1.9 millones de puestos de trabajo solo en el 2013. Estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo y me queda claro que el desconocimiento en el área por los propios creadores es inmensa o de grandes proporciones. Todo aprendizaje lleva cuatro pasos. 1. Desconocimiento Inconsciente (no sé, qué no sé). 2. Desconocimiento Consciente (sé que no sé). 3. Conocimiento Consciente (voy dando mis primeros pasos con cautela) y 4. Conocimiento Inconsciente (Actúo con las mieles que el conocimiento me proporciona). Comento esto porque la comunidad artística en su mayoría desconoce su valía y aún más desconoce la manera de comercializar su aporte a la comunidad y al mundo entero. Decía mi abuela que Dios ayuda a la inocencia, pero después de saber esto no podemos seguir con la bandera de: No sabemos, que no sabemos. Así que ayúdense que el arte los ayudará. Hasta la próxima semana.