Museos digitalizados

En este espacio que promueve todo lo relacionado con las bellas artes he hablado sobre la importancia de los museos en la vida de las personas. Y para aquellas que no tengan oportunidad de asistir a los museos de nuestro país, les comparto algo realmente maravilloso que ha dado a conocer la Secretaría de Cultura federal. Ocho de los más importantes museos del país están ya digitalizados en la red para beneficio y disfrute de todos. Me refiero al Museo Nacional de Antropología, Museo de Arte Moderno, Museo Nacional de Historia, Museo Nacional del Virreinato, Museo Nacional de Culturas Populares, Museo Nacional de la Estampa, Museo Nacional de San Carlos y el Museo Nacional de Arte. Esto es un verdadero regalo para los amantes del arte, para los aficionados, para los neófitos, para los que desconocen nuestra esencia cultural, para todos y sería un verdadero desperdicio que no entráramos a visitarlos. Aquí el link del sitio http://www.museosmexico.cultura.gob.mx y doy un aplauso sincero al gobierno federal, a la Secretaría de Cultura, a la Agenda Digital de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes Este esfuerzo y sin darle guayabazos a nadie me hace sentir que nada está perdido y que la cultura va caminando en este país a pesar de no ir a la velocidad de los tiempos. He vivido 23 años en Quintana Roo y las cosas indudablemente han cambiado para bien pero seguimos viendo como la cultura en general no tiene la importancia que se debe y con algunas excepciones como Juan José Morales (q.e.p.d), Alicia Ferreira (q.e.p.d), Marleny Rivero, Ángel Rivero Palomo, Ramón Patrón, Marcela Torres por nombrar a los que a mi parecer saben del tema y siempre fueron más allá a pesar de los ridículos presupuestos que se manejan haciendo cosas grandes. Ahora tenemos un Instituto de Cultura Estatal prácticamente acéfalo y nuestro señor gobernador simplemente al margen de la cultura encargando a diletantes en el tema el curso de esta y confundiendo el arte y la cultura con el entretenimiento. Hasta la próxima semana.