Vamos al museo

Tenemos que promover las visitas a museos, desgraciadamente no contamos con muchos en nuestro estado pero los dos que conozco son increíbles. Podemos leer un libro de historia, arte o ciencia, pero el interactuar con los trabajos de un museo nos ayuda mucho en los procesos de aprendizaje. Está comprobado que esta herramientas acelera el aprendizaje mucho mejor y más fácil tanto para los adultos que enseñan como para aquellos alumnos que aprenden, tengan la edad que tengan. Recordemos que museo no es sinónimo de galería de arte. Existen lugares que no sólo albergan obras de grandes autores o que pertenecen a tal o cual período de la historia artística. Hay museos de ciencia, de niños, arqueológicos, de arte, de transporte, de historia, tecnológicos y especializados y todos aportan grandes datos acerca de lo que ha sido la evolución de la humanidad en diferentes aspectos. Aquí tenemos el Museo Maya de Cancún ¿ya lo visitaron? Porque si no se han perdido de algo esplendido. Y qué decir del Museo de la Cultura Maya en la ciudad de Chetumal, una delicia el visitarlo. Imposible no asistir a ellos. Les sugiero que se lo pongan como una meta ya que siempre escucho que la gente se queja de la falta de cultura, pero muy poca gente de nuestra ciudad lo conoce y eso no se vale. Todos ls museos albergan, conservan y exponen importantes contenidos de valor cultural, científico, histórico que por lo general se organizan en salas de exhibiciones y circuitos de circulación que los visitantes recorren buscando información, anotando o simplemente contemplando. En una ocasión una señora me dijo que ella extrañaba el asistir al Palacio de Bellas Artes y a la Sala Netzahualcóyotl en la ciudad de México porque aquí no había nada de cultura; y le conteste que seguramente iba tanto a esos sitios por tenerlos en su ciudad como aquí iba al mar por tenerlo aquí. Y obvio se notaba que la señora no iba ni a las salas de concierto ni al mar. Así pasa desgraciadamente. La tarea es conocer nuestro museo y espero que me platiquen el resultado de esta experiencia, por cierto el domingo es gratis. Hasta la próxima semana.