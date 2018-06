Cultura o entretenimiento

Los organizadores se confunden siempre entre lo que presentan y lo que ofrecen y pocas veces saben diferenciar entre cultura y entretenimiento. Y no es otra cosa que la falta de conocimiento en el área.

La cultura aunque ustedes no lo crean deja dinero y mucho, pero para ello necesito saber muy bien el terreno que estoy pisando. Si nosotros vemos una exposición en un museo no podemos dejar de lado a dos personajes, el museógrafo y el curador. No tengo el espacio para profundizar en el tema pero sin ellos simplemente no podría concebir ningún montaje ni la clasificación de lo expuesto.

Pasa lo mismo en los conciertos de todo tipo, pero nos avocamos más a presentar algo que llamamos en el negocio del espectáculo como “lana rápida”. El maestro Benjamin Zander director de la orquesta filarmónica de Boston y creador de diversos programas en pro de la cultura realizó un estudio en el que colaboré con él, llegando a lo siguiente: El 3% de la población del mundo escucha música de concierto o la llamada música clásica y esto provoca decisiones difíciles como cerrar orquestas en Europa y América desgraciadamente: pero si esta cifra subiera al 4%, nunca volvería a tener problemas esta industria.

Afortunadamente se está trabajando muy arduo en esto pero debemos ayudar todos. No podemos tener orquestas que presenten repertorio “tutti frutti” o toco música clásica o toco música popular, así de simple. Una orquesta clásica puede tener un encore (número presentado al final del concierto) de música popular, pero no siempre y la orquesta que toca de todo debe definirse como orquesta pop.

Así el arte en general debe definirse perfectamente como bien lo hacen en las artes plásticas donde los artistas se definen por estilos al igual que los grupos de baile donde existe un ballet folclórico, ballet clásico y demás. No confundamos cultura y arte con entretenimiento porque la gente no sabe y se confunde y de nosotros esta la creación de públicos y lo que más necesita esta país es de cultura y no de más entretenimiento.

Hagamos públicos cultos. El entretenimiento es algo fugaz, del momento y la cultura y el arte es algo perene. Hasta la próxima semana.