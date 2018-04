Pobre cultura

El pasado fin de semana tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Mérida y quede más que encantado con todo lo que encontré. Siempre cuando nos referimos a Yucatán la cultura sale a relucir, pero es increíble la forma en que se da.

El domingo se cierra el acceso vehicular a la circulación para tener una verdadera verbena popular en donde se pueden encontrar artículos artesanales de todo tipo.

Al mismo tiempo los puestos de comida típica no podrían faltar aderezados de personajes disfrazados, actores y por supuesto no podrían faltar los músicos con diferentes propuestas.

También observe algo que me dejó perplejo; los teatros Daniel Ayala, José Peón Contreras, Armando Manzanero, Felipe Carrillo Puerto, así como los recintos del Centro Cultural Olimpo y los de la Universidad Autónoma de Yucatán en menos de dos cuadras a la redonda y todos con actividades permanentes.

Obvio la pregunta que sigue es contundente ¿Cancún tiene que esperarse 476 años para tener este nivel de cultura?

Supuestamente somos de los municipios más ricos de la federación y nuestro nivel de vida no se ve reflejado en la población en general y no han entendido que invertir en propuesta y oferta cultural traerá más derrama económica del turismo y por ende se aumentará el número de visitantes; y a la vez bajarían muchos de los índices delictivos al tener la población acceso a más actividades culturales dejando en claro y sin confundir entretenimiento con cultura.

Ya no tiene caso preguntarles ¿Qué hacen con el dinero? o ¿Por qué no invierten en cultura? Y tampoco cabe el decir que como los políticos nacieron aquí no saben nada de cultura porque habemos sino muchos, si varios conocedores que los podemos orientar en lo que realmente podrían hacer o más bien deben hacer.

Todo es voluntad política y de verdad por el bien de nuestra ciudad y nuestro estado espero que haya otro rumbo este año con el cambio y la continuidad de las administraciones municipales y federales. La cultura es la solución pero desgraciadamente ningún candidato lo tiene en sus propuestas como lo he dicho en este espacio con anterioridad.

Hasta la próxima semana.