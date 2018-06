Rusia 2018

Creo que no hablar de futbol es realmente no estar con lo de hoy. Tengo 54 años y nunca he sido aficionado al futbol como cosa prioritaria en mi vida, pero en cada mundial me acerco un poco, me divierto, hago corajes y todas esas cosas que nos hace sentir; como decía mi querido Ángel Fernández (q.e.p.d), el juego del hombre.

El primer mundial que recuerdo de manera consiente fue el de 1970, pero creo que ahí solo aprendí nombres como Pelé, Rivelino y ya, pero en el mundial de Alemania 1974 y aprovechando que fue en las vacaciones de verano me metí de lleno, coleccionando el álbum de estampas de los equipos y lo disfrute mucho excepto por la derrota de Holanda por parte de Alemania en la final del campeonato.

Después siguió Argentina 1978 y ahí aunque no era mi prioridad inicié mi carrera de compositor de jingles haciendo el de pronósticos deportivos que iniciaba precisamente con este campeonato y lo seguí de principio a fin, algo fantástico para mí. El de España 1982 creo que pasó sin pena ni gloria, en el de México 1986 creo que fui borrego de las multitudes y solo fui a un partido Italia vs Francia en el estadio de CU porque regalaron los boletos.

En 1990 que fue en Italia ni me acuerdo, en el de 1994 al ser en Estados Unidos lo sentí frío al igual que el de Francia 1998. Pero en Japón-Corea 2002 las cosas cambiaron ya que tenía un hijo mega aficionado al futbol, así que lo tuve que seguir como manda y por supuesto era más que tema de conversación.

En Alemania 2006 uno de mis hermanos viajo y obvio a mi hijo le trajeron el balón y uno que otro souvenir oficial. En Sudáfrica 2010 lo seguí como buen villamelón, pero en Brasil 2014 volví junto con mi hijo a coleccionar el álbum de estampas y fue muy divertido. Y les cuento que en este 2018 fui solito a comprar el álbum para coleccionarlo con mi hijo y sorpresa me llevé cuando le tomo un interés bajo tirándole a nada y yo estoy como adolescente cambiando estampas en alguna plaza comercial por las tardes, y ya me faltan 19 estampas.

He estado viendo los partidos que me interesan casi en vivo y debo reconocer que me da gusto el 1-0 de nuestra selección contra Alemania y con el 2-1 contra el equipo de Corea. Bravo por ello. Hasta la próxima semana.