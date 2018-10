Ediles noqueados en el primer round

Mucho han dejado a desear los llamados gobiernos municipales de la cuarta transformación, específicamente el de Solidaridad y Othón P. Blanco, donde a los presidentes municipales sus regidores ya les tomaron la medida y noquearon en el primer roud.

Y es que la soberbia no es buen condimento para el ejercicio del poder, lo cual quedó demostrado una vez más en estos dos municipios, con la consecuencia que los primeros ediles no fueron arropados ni por la mayoría de sus regidores, no se ha logrado nombrar a los titulares de las principales áreas y, en el peor de los casos, hay duplicidad.

¿Porqué se vive tal caos? Pues porque los primeros ediles intentaron imponer, sin el consenso alguno de los miembros del cabildo, a los funcionarios que, por ley, deben ser ratificados por el cuerpo cabildar.

En Solidaridad, hasta hace algunos meses tranquilo en el tema del quehacer político y gobernanza, las aguas están totalmente turbias y no se han logrado acuerdos entre la mayoría del cabildo y la primer edil Laura Beristáín.

Inclusive ya se habla de caos financiero en el municipio derivado de la falta de acuerdos y peligro para cubrir el salario de los trabajadores el próximo 15 de octubre. Se prevé también parálisis en la prestación de los servicios públicos si la situación no cambia en las próximas horas.

Seguramente a todo político, ciudadano y periodista que vivió el caso de Juan Ignacio García Zalvidea en el 2003, le cruzó por la mente la misma película, lo cual ratificó el mismo sindico de Solidaridad, Omar Sánchez Cutis, al decirle a la presidente municipal Laura Beristáin que recordara ese pasaje negro de la política quintanarroense.

La crisis ha llegado a tal grado, que se ha pedido la intervención del partido Morena, y del mismo Congreso para que avale, en el caso del último, los nombramientos hechos por la mayoría del Cabildo.

En todo este zipizape, quien ha perdido y seguirá perdiendo es la presidente municipal Laura Beristáin, puesto que los regidores ya le tomaron la medida, y el enfrentamiento será la tónica que seguirá en los 3 años de gobierno, está sometida pues.

Aquí hay dedicatoria especial y una buena pizca de venganza por parte del sindico Omar Sánchez Cutis, a quien unos días antes de la elección del 1 de julio, la misma Beristaín bajó de la planilla para incluir a Marciano Toledo como síndico.

Sánchez Cutis peleó en tribunales el espacio, y finalmente la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le devolvió su lugar en la planilla.

Pero además, los hechos demuestran que Sánchez Cutis ha mostrado mayor oficio político al lograr mayoría en contra de la primer edil, y mandarla a la lona en el primer round, aunque la pelea aún continua y durará, como ya dijimos, los 3 años de gobierno. Hasta la próxima.