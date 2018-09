Lo que mal inicia, mal acaba

En política y en la función pública, ya sea por cargo de elección popular o como parte de un gabinete, hay jerarquías y estas deben ser respetadas en beneficio de los gobernados, entiéndase el pueblo que los eligió y que les paga el salario que devengan.

El comentario sale a colación en referencia a la postura que adoptó hace algunos días la presidenta municipal electa de Solidaridad, Laura Beristáin, quien se le fue con todo al gobierno saliente y al mismo jefe del ejecutivo estatal, por la firma del Convenio de Coordinación, que cede al estado el manejo del C4, organismo de inteligencia relacionada con la seguridad pública, en Playa del Carmen.

Para Beristáin Navarrete es una violación a la autonomía municipal, sin embargo tal acción esta plenamente justificada en el artículo 148 de la Constitución Política, donde dice que el Ayuntamiento puede ceder alguna de las funciones o servicios públicos al ejecutivo estatal.

En este caso y luego de rendir protesta, la nueva autoridad municipal podrá, si así lo quiere, echar abajo dicho acuerdo y hacerse cargo del C4, lo cual sería un mal mensaje para el trabajo coordinado que debe haber con el ejecutivo estatal en el combate a la delincuencia, la cual por cierto crece día con día.

La postura de la próxima presidenta municipal de Solidaridad, nos recuerda a gobernantes municipales que creyeron que con llevar la contraria pasarían a la historia.

Algunos sí son recordados, pero por los gobierno desastrosos que en encabezaron, rodeados de colaboradores inexpertos y con el único afán de sangrar las arcas municipales. Por el bien de Solidaridad esperemos que este no sea el caso.

El ejemplo más reciente, el de Perla Tun, en Cozumel, donde no solo no fue reelecta por los ciudadanos, sino que sale con una imagen no muy buena ante el resto de los quintanarroenses.

De las autoridades municipales que concluyen su mandato este 29 de septiembre, fue la más polémica y también la que peor termina esta etapa de su vida política.

Y es que las decisiones que toman los gobernantes no deben ser a contentillo ni en una especie de club de Toby, sino en concordancia con el resto de las autoridades para dar mejores resultados a los ciudadanos.

Tampoco se trata de declaraciones estridentes, puesto que las campañas ya acabaron y es momento de volver realidad tooodo aquello que le ofrecieron a los votantes previo al 1 de julio.

LOS TAN MENCIONADOS CAMBIOS

En otro tema, especulaciones van y especulaciones vienen respecto a la posible renovación del gabinete del gobernador Carlos Joaquín, y se asegura se concretarán en los próximos días.

Se comenta sobre la salida del Secretario de Gobierno, Francisco López Mena, del Fiscal General Miguel Pech y por lo menos tres funcionarios más.

De las incorporaciones de Miguel Ramón Martín Azueta; de Cristina Torres Gómez, aún presidenta municipal de Solidaridad, y hasta de Filiberto Martínez Méndez. Hasta no ver, no creer. Hasta la próxima.