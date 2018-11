Los pasivos, los soberbios y los desaparecidos rumbo al 2019

Faltan no más de seis semanas para el inicio formal del proceso electoral intermedio en Quintana Roo, en el cual se renovará el Congreso Local, y los partidos políticos han tomado posturas radicales ya que, mientras algunos muestran exceso de confianza, otros están totalmente perdidos.

El 6 de enero del 2019 se declara el inicio del proceso electoral en Quintana Roo para la renovación exclusiva del Congreso local, poder en el cual, dicho sea de paso, tiene el control el Partido Acción Nacional (PAN).

Quiero pensar que en la próxima legislatura la idea de ese partido, el PAN, es mantener ese privilegio, aunque no se ven acciones ni trabajo alguno que den indicios que van con todo para ganar en la próxima contienda electoral.

Por ejemplo, en los municipios donde perdieron en la elección de julio pasado, sus regidores no dan señales de vida, no fijan postura en contra, porque se supone son oposición y eso sería lo natural, respecto a las decisiones desatinadas de los nuevos gobiernos municipales de Morena, y si lo hacen, no impactan mediáticamente.

En Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, los priístas María Hadad y Manuel Valencia, aunque este último haya contendido por el PES, le han comido el mandado a los panistas y sus aliados.

Los regidores blanquiazules en este municipio se han mantenido en el anonimato, no se ven, no se escuchan y parece que no les importa que su partido desaparezca en las elecciones del 1 de junio, al menos en lo que a diputaciones se refiere.

En Solidaridad la situación es la misma, el gobierno de Laura Beristáin extendió el horario para la venta de alcohol en las colonias y fraccionamientos, y los regidores panistas ni sus luces.

Se ha incrementado la inseguridad y tampoco alzan la voz. Al parecer no les interesa mantener los votos logrados e incrementados en ese municipio en las dos recientes elecciones.

Ni qué decir de Benito Juárez, en el Ayuntamiento más importante del estado parece no haber representatividad de Acción Nacional.

¿Será acaso que el PAN piensa también unirse a Morena y de ahí que no le interese generar cuadros o posicionar los pocos con los que cuenta?

Por otro lado tenemos a los morenos completamente confiados y seguros que la mayoría absoluta en la próxima legislatura local será suya, tal como ocurrió en San Lázaro.

Piensan que con tan solo el nombre de Andrés Manuel López Obrador arrasarán en urnas, aunque no deben perder de vista que en la próxima boleta electoral no aparecerá el nombre del presidente electo, y contará mucho la estructura, movilización y operación política del día “D”.

Tampoco deben perder de vista la organización que se ve en el nuevo partido “Confianza por Quintana Roo”, el cual podría dar la sorpresa.

De los perredistas mejor ni hablar porque los que no trabajan ya para Morena, lo harán iniciado el proceso electoral, mientras que los priístas se preparan para brincar la tablita que aún los separa del partido que gobernará el país a partir del 1 de diciembre. Hasta la próxima.