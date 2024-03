Me imagino que les ha tocado ver algún programa de un concierto de música y se presentan las obras de la siguiente manera: Sinfonía No. 5 en Do menor op. 67, o tal vez Eine kleine Nachtmusik (Pequeña serenata nocturna), K. 525, o Concierto de Brandeburgo No. 5, BWV 1050.

Lo más común es encontrar la abreviatura op, que significa opus. Y opus, es una palabra que viene del latín, significa obra.

En música hace referencia a un sistema de catálogo que las acomoda en el orden cronológico en que fue compuesta. Es la 5ª sinfonía como el ejemplo anterior, pero es la composición número 67 de Beethoven ¿me explico?

En el caso de Bach, se agregan las siglas BWV. Este catálogo fue creado por el musicólogo alemán Wolfgang Schmieder, en 1950. Este fue publicado en Leipzig en 1950, y en 1990 se publicó una segunda edición corregida y ampliada.

Para Mozart se agrega la letra K y un número. A esta letra se le conoce como el catálogo Köchel y fue creado por Ludwig von Köchel, en 1862, y enumera las obras musicales en el orden cronológico.

Sin embargo, en la primera edición del catálogo aparecen algunas obras de otros autores atribuidas erróneamente a Mozart, y omite otras auténticas que aún no habían sido descubiertas.

Como bien nos damos cuenta, no habrá sido tarea fácil el poner orden a todo esto, tomando en cuenta la cantidad de obras que existen.

Los opus, aunque no son pocos por compositor, el caso de Bach tiene 1,128 y en anexo cerca de 200 más.

En el caso de Wolfgang Amadeus Mozart, escribió más de 600 obras, incluyendo 41 sinfonías, Eine Kleine Nachtmusik, y 27 conciertos para piano.

Cabe destacar que esto no fue siempre así, de hecho, Beethoven fue de los primeros en numerar sus obras, mientras que otros autores dejaban este trabajo al editor o simplemente no lo hizo alguien hasta siglos después.

Pese a lo que pueda parecer después de leer este artículo, lo habitual es ver las obras organizadas por las siglas op. De todas formas, tal y como comentamos al principio, hay más excepciones de siglas para catálogos de diferentes autores, pero estas son las más destacadas del mundo.

Deseo que les haya quedado un poco más claro que significa opus y sus variantes. Hasta la próxima semana.