Los habitantes de la Isla Cozumel tendrán acceso a la primera jornada de salud con estudios medios gratuitos, previa cita, con sede las instalaciones de la Secretaría de Marina (SEMAR), incluidos estudios para detectar cáncer de mama y cervicouterino.

La campaña se realizará del 2 al 6 de octubre, la cual se organiza en colaboración de la SEMAR, FPMC, SESA y Subdirección de Salud Municipal, explicó el director de la clínica naval, el capitán de corbeta Servicio de Sanidad Naval y Especialista en Medicina Familiar, Miguel Ángel Beltrán Hernández.

José Luis Chacón Méndez, director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), destacó la jornada denominada “Por Tu Salud”, se van aplicar vacunas prevenir el Virus de Papiloma Humano, Tétano, Influenza, Papanicolau y Mastografías de manera gratuita; labor en la que destacó la iniciativa de Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, representante de las Damas Promotoras de la Marina.

El funcionario recalcó que la salud es un tema importante para la población y la colaboración entre las instancias involucradas tiene el objetivo de llegar al mayor número de personas.

Organizan primera campaña de salud en clínica naval de Cozumel / (Foto: Gustavo Villegas)

Las citas para los interesados, niños, jóvenes y adultos, se pueden hacer marcando al número telefónico 987 8572615, directamente a la Clínica Naval de Cozumel en la 65 avenida en la colonia Fovissste.

Por su parte el capitán de corveta y director de la clínica explicó que los días de las jornadas médica, quienes atiendan a la ciudadanía será personal de la SEMAR y de los Servicios Estatales de Salud (SESA).

En cuanto a las vacunas se estima inocular entre 80 y 100 personas, pero la atención en general en las jornadas serán el resultado del número de citas.

Por lo que respecta a la detección de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, el medico naval enfatizó que existe un 80% de posibilidades de superar esa enfermedad si se detecta a tiempo.

En caso que alguno de los pacientes de positivo en este padecimiento, serán canalizados a las instancias de salud correspondiente para su tratamiento.

De acuerdo con datos proporcionados por personal de la clínica de SESA, en Cozumel no existe estadísticas sobre el cáncer debido a que, quienes lo padecen, deben buscar tratamiento fuera de la isla.

“En la isla no contamos ni con especialistas, ni infraestructura para atender quienes se les detecta esta enfermedad. El de mama y el cervicouterino encabeza a nivel nacional las estadísticas de carcinomas”, rebeló el medico informante, quien pidió no ser citado por no tener autorización para hablar del tema.