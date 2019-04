Ayuntamiento limosnero con garrote

In memoriam Hernán Pastrana Pastrana: buen hombre, notable quintanarroense y ejemplo para los chetumaleños.

Prácticamente no tuvo tiempo de operar en este período quien fuera el segundo alcalde de Chetumal, Hernán Pastrana Pastrana; los problemas de salud, que ayer cobraron su vida a los 79 años, lo orillaron a pedir licencia al poco tiempo de asumir el cargo a la cabeza del Ayuntamiento de Othón P. Blanco para luego renunciar de manera definitiva, hace pocas semanas.

En realidad los acaecimientos en el municipio desde el 1 de octubre, cuando asumió funciones Hernán Pastrana, fueron muy desafortunados para el político, su partido y la demarcación, pues el poco tiempo que estuvo al frente el muy querido político se encontró con una división total de su partido Morena y una fuerte oposición de los aguerridos concejales, sobre todo de María Hadad Castillo –PRI– y Manuel Valencia Cardín –PES–, que resultó en una parálisis de gobernanza que aún persiste.

Con el munícipe interino José Luis Murrieta Bautista las cosas no mejoraron, acentuándose incluso los problemas, sobre todo en los temas más delicados: seguridad, baches y recoja-disposición de basura, tema que nos tiene en precontingencia ambiental.

Lo peor es que luego de que Otoniel Segovia Martínez rindió protesta el 9 de marzo como presidente municipal sustituto las cosas ni remotamente pintan para mejorar.

Mientras el primer edil se tomaba fotografías en el encuentro empresarial de la frontera sur en el Centro de Negocios y Convenciones de Chetumal y en visitas de rutina a las áreas del municipio, donde por cierto no se resuelve nada de las carencias y demandas de los trabajadores, en el comité ex profeso, al cual por cierto no asistió, la estatal Secretaría de Ecología y Medio Ambiente anunciaba un inversión millonaria, empezando por ofrecer 12 camiones recolectores de basura para la capital con el fin de normalizar el servicio, y otras inversiones. Increíblemente no acudió nadie de la administración pública municipal para aceptar el ofrecimiento –ya no digamos para agradecerlo–.

Sólo acudieron los regidores Cinthya Millán Estrella , Wilander Tun González y María Hadad Castillo. Para colmo, el director de Servicios Públicos municipales Jaime Valle Villaseñor solo atinó a decir que ese ofrecimiento era como el Seguro Social: “temporal”, como un “mejoralito”. ¡Salió el Ayuntamiento de Chetumal limosnero con garrote!

El representante de la SEMA, con notoria y justificada molestia, dijo que se retiraba de la mesa, y aunque no retiró el ofrecimiento del gobierno estatal y expresó que la inversión sí se va a hacer, más no dejó de señalar el desinterés de las autoridades municipales para firmar el compromiso.

La empresa concesionada Amex Eco Solutions, por incumplimiento, ya está prácticamente está fuera, y Otoniel Segovia se da el lujo de hacer desaires. Por este lado, qué bueno que don Hernán Pastrana no tuvo que seguir padeciendo estas desgracias que padece su amada Chetumal.