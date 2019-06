Elección sin votantes

Una muy fuerte lluvia que apenas terminó a la hora de la apertura de las casillas electorales tal vez haya afectado la incidencia de votantes en la capital de Quintana Roo y sus cercanías.

A las 13:00 horas la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, minutos antes de decretar un receso, nos informaba de números bastante positivos, sin incidencias, y con falta de información de algunas pocas casillas que seguramente ya estaban instaladas y funcionando pero por su situación remota y de difícil acceso no se tenía aun el reporte. Al parecer todo salió muy bien.

Es cierto que muy pocos ciudadanos se interesan en la composición del congreso estatal; la expectativa era de apenas un 30 por ciento de la lista electoral, y la lluvia seguramente no ayudó en nada. El que escribe lleva ya muchos años votando en la misma escuela primaria de la colonia Santa María. No hubo filas; con todo y el retraso de la apertura de la casilla no se reunieron ni cinco personas. Es probable que el porcentaje de votación, referido a esta elección, sea el más bajo de la historia, pues antes los comicios se empataban con la de presidentes municipales, lo que propiciaba mayor participación.

No podemos culpar a nadie. Deberemos, todos, partidos, autoridades, árbitros electorales y periodistas propiciar conciencia en los votantes para que tomen decisiones sobre la conformación del poder legislativo. Lo cierto es que por ahora estamos en la Calle de la Amargura.

Lo positivo es que en general todo se desarrolló magníficamente. El INE descartó “casos graves”, y solo reconoció “casos relevantes” en cuanto a problemas en las elecciones del país. Quintana Roo salió limpio.

Veremos muy pronto si la paupérrima estimación del 30 por ciento de votantes que participamos se confirma, crece o baja. No creemos pertinente culpar al árbitro, pues estamos ciertos de que hubo un enorme esfuerzo –nos tocó emitir entrevistas con la consejera presidenta del Ieqroo Mayra San Román Carrillo y con la consejera presidenta del INE Claudia Rodríguez Sánchez– por propiciar la participación de los ciudadanos.

Así pasa: cuando en la votación está en juego la autoridad directa, como puede ser el presidente municipal, las personas se interesan. Por primera vez en Quintana Roo se votó únicamente por diputados y desde luego el concernimiento ciudadano anduvo por los suelos.

Por supuesto que nada invalida la elección: los pocos votantes que acudimos a las urnas sentimos un enorme interés por la conformación del Poder Legislativo. La población siente que son los alcaldes, los gobernadores y el presidente quienes definen lo que pasa en la vida pública, pero es claro que los cuerpos legislativos son cruciales para la misma.

Al mediodía sabremos qué tanto los quintanarroenses tuvimos una cultura cívica de fondo. Todo es incierto por la predominancia del Morena y la presencia de varios políticos de otros partidos que a partir de este momento definirán su futuro, y nos tememos que varios saldrán irremediablemente desastrados. Esperaremos unas horas para conocer su sino.