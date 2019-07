Pierde el Morena y gana el PRI

Lo que suceda en el Poder Legislativo de Quintana Roo en los próximos tres años, en particular en el gobierno interno de la XVI Legislatura, que ejercerá a través de una Junta de Coordinación Política renovable anualmente, la cual tendrá no solo gran poder de decisión sino la potestad sobre los recursos del congreso, salvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diga otra cosa fue decidido dramáticamente por los magistrados del órgano electoral jurisdiccional local.

La sesión del pasado jueves del Tribunal Electoral de Quintana Roo resultó trascendental, pues luego de la asignación de diputados a la XVI Legislatura que realizó el Instituto Electoral de Quintana Roo los magistrados retiraron un escaño al Morena para otorgárselo al PRI, y ello fue posible porque varios partidos y candidatos habían recurrido el acuerdo del Consejo General, claro: cada uno en pos de sus intereses.

El Morena, de nueve representantes por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional), se queda con ocho asientos. El PRI, por su parte, de dos curules que le asignó el Ieqroo acabó obteniendo tres.

En términos de lo relevante para la distribución de los 25 diputados que rendirán protesta el 3 de septiembre, dos impugnaciones para las que se tomaron agravios acumulados de varios actores fueron consideradas fundadas.

Primero, el Ieqroo, según esto, para el cálculo con el que asignó lugares en la próxima legislatura utilizó la votación emitida, que consiste en la totalidad de las boletas depositadas en las urnas, y no la votación valida, de la que se restan los votos nulos y los de candidatos no registrados, y mucho menos la votación efectiva, que no toma en cuenta los sufragios para candidatos independientes y los recibidos por los partidos que, acaso por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación, no tuvieran derecho a participar en la asignación de diputados de representación proporcional –que no fue el caso–.

Sin embargo lo que fue determinante, a criterio del Teqroo, fue que el Ieqroo omitió aplicar el principio de proporcionalidad pura, máxima que el órgano electoral responsable debe garantizar, para salvaguardar el equilibrio que debe existir entre la sub representación y la sobrerrepresentación, al hacer la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional, y que debe aplicarse obligadamente.

“Así, de una interpretación sistemática sobre la representación proporcional en Quintana Roo, dado su específico y particular diseño, permite arribar a la conclusión relativa a que una vez aplicada la fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional en la que se respetan los límites constitucionales a la sub y sobrerrepresentación, se vincula a la autoridad a realizar ajustes adicionales razonables que permitan que los partidos políticos obtengan”, reza la sentencia.

Esto quiere decir que después del procedimiento consabido, ya sin asignaciones directas, del cociente electoral y el resto mayor –no entraremos en detalles–se desprenden definiciones que pueden estar muy alejadas del porcentaje real de la votación de los partidos, por lo que es menester hacer ajustes para que los institutos políticos se acerquen en la medida de lo posible al llamado factor cero, o sea que estén sobrerrepresentados o sub representados lo menos posible.

El único partido muy sobrerrepresentado era el Morena, y el sub representado que al asignarle un diputado más se acercaría al factor cero era el PRI, por lo que el Teqroo, según el proyecto del magistrado Víctor Vivas Vivas y con votación unánime, procedió a la sustitución.

Si esta sentencia libra una esperada impugnación del Morena ante el Tepjf, el presidente estatal priista Manuel Díaz Carvajal será diputado a la XVI Legislatura, cuando nadie siquiera lo había tomado en cuenta durante el proceso electoral.

No se nos olvide que el Teqroo propone y el Tepjf, máximo órgano jurisdiccional que tiene fama de gitano, a fin de cuentas dispone.