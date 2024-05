Otro más: ingresan solicitud para recuperar costa con geotextiles en Playa del Carmen

Un nuevo permiso de impacto ambiental fue ingresado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para ejecutar labores de recuperación de playa muy cerca de donde el hotel Hyatt realiza un proyecto similar.

El proyecto Mandarino fue ingresado para buscar recuperar la playa del tramo costero de la avenida CTM y 38, muy cerca del Hyatt, a unos 500 metros del lugar que ha causado polémica.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a la que se ha tenido acceso, el proyecto de recuperación de playa en la zona es para mitigar el deslave de arena que se padece en las dunas por la erosión que se ha registrado por el cambio climático.

Asimismo, dichas soluciones tienen que ser diseñadas con el propósito de preservar y proteger la franja costera e infraestructura y no provoque efectos adversos en sus inmediaciones”,

se lee en la MIA.

La selección del sitio fue realizada, de acuerdo con el documento consultado, tomando en cuenta la posición de la línea de costa, la cual requiere ser restaurada, así como los parámetros de dirección, magnitud del oleaje y corrientes que se presentan en la zona, tanto en condiciones normales, como extremas.