Outsourcing: ¿Qué es y qué daño hace a Quintana Roo?

El outsourcing es tan dañino como la pandemia de COVID-19, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y en Quintana Roo sus palabras se hacen realidad ante los abusivos contratos evidenciados en algunos hoteles de Cancún.

Confirme al Artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo:

Originalmente la subcontratación se creó para ayudar a las empresas que requieren de un trabajo especializado o técnico cuyos empleados regulares no pudieran realizar.

Además, en principio el responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales será el contratista (empresa de outsourcing), pero en caso de que éste incumpla con salarios, prestaciones, cuotas y aportaciones de seguridad social, corresponde al contratante (por ejemplo, un hotel) responder de las obligaciones nacidas de las relaciones de trabajo.

Sin embargo, la realidad es muy distinta, especialmente cuando se refiere a los contratos de outsourcing en los hoteles de Cancún.

Durante la conferencia mañanera del 12 de noviembre, la secretaria de Trabajo María Luisa Alcalde utilizó como ejemplo de los estragos del outsourcing el caso de un hotel en Cancún que de sus 802 empleados, sólo dos eran trabajadores registrados propiamente por el hotel y los 800 restantes estaban subcontratados entre 14 empresas.

Además, 762 de estos trabajadores estaban registrados con salario mínimo falso y otros 40 ni siquiera estaban dados de alta en el Seguro Social, por lo que no tenían acceso a créditos del Infonavit o Fonacot. Y la mayoría de ellos, acotó la secretaría, no sabían que eran empleados subcontratados sino que pensaban que el hotel era su empleador.