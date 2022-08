Pablo Marentes rinde homenaje al Príncipe de la Canción

Siendo pupilo de los mejores (Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas y Coque Muñiz), el joven talento Pablo Marentes, luego de su visita a Cancún continúa afinando detalles para el lanzamiento de un nuevo disco, un homenaje con respeto y admiración al Príncipe de la canción, José José, así lo compartió en entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“He evolucionado como artista, sigo aprendiendo, estudiando, el maestro Rodrigo ha sido un gran pilar para formalizar mi carrera y llevarla a cabo. Ahora estamos preparando un proyecto juntos, vamos a sacar un disco con él como productor, Abraham Barrera como director musical, así que se viene algo muy lindo”, compartió Pablo, quien promociona actualmente su más reciente sencillo Cuando nace una canción de la autoría de Rodrigo de la Cadena.

“Este nuevo álbum podría decirse que es mi debut oficial, tengo un repertorio muy bien seleccionado, excelentes arreglos, es un proyecto muy lindo y lo más grande que he hecho en mi carrera, es un disco en honor al maestro José José”.

Respetando las tonalidades de la música del Príncipe de la canción, Pablo Marentes ha seleccionado de todos los álbumes del cantante, las canciones con las que más se identifica y con las que seguro conectará con el público en su debut profesional.

“Lo que hago es rendir un homenaje a la interpretación de José José con mi propia esencia, no lo imito porque hacerlo sería una parodia, no me burlo, tengo mi estilo y me encanta rendirle tributo a uno de los intérpretes más importantes de México para el mundo”, detalló Marentes, quien aseguró son cerca de 20 temas que vendrán en el disco.

Marentes recientemente vistió Cancún como invitado especial en el concierto del maestro Rodrigo de la Cadena. (Foto: J. Díaz)

“Elegimos este disco para empezar, pero en un futuro tengo planes de lanzar canciones inéditas, composiciones del maestro Rodrigo de la Cadena que es un compositor maravilloso, me encantaría grabar un disco completo de sus canciones”.

Finalmente, Pablo Marentes, de 22 años define su estilo como elegante, transparente y honesto; con más seis años dedicado a la música, hoy prepara su debut oficial con toda la actitud y transparencia que lo caracteriza.

“No puedo ocultar si algo me duele o me emociona mucho, trato de transmitir a mi gente todas esas emociones en mi interpretación, me defino como un artista honesto. Me ha servido de mucho crecer con el maestro Rodrigo de la Cadena, con Carlos Cuevas, con Coque Muñiz, les he aprendido mucho a nivel escénico y musical. Me gusta ser yo e ir paso a paso, sin correr”, finalizó.