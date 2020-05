Cuatro de cada 10 personas con COVID-19 en Quintana Roo, están en casa

Cancún.- El 46.3% (166) de los 358 casos de COVID-19 que continúan activos en Quintana Roo se encuentran en aislamiento domiciliario, debido a que no presentan complicaciones relacionadas con el virus causante de esta enfermedad, sin embargo, esto implica que las familias de estas personas deben extremar medidas de higiene para evitar contagios y complicaciones.

El Comunicado Técnico Diario de la Secretaría de Salud del estado indica que hasta las 12 horas ayer, había un total de 979 casos positivos, de los cuales 464 ya se recuperaron y 157 perdieron la vida, por lo que hay 358 personas que todavía están convalecientes, la mayoría en sus domicilios.

Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud en el estado, indicó que, pese a que están en aislamiento en sus casas, estos pueden llegar a contagiar a sus familiares si no se toman las medidas necesarias para su atención, la cual incluye respetar la distancia social entre miembros del hogar, así como realizar los procesos correctos de desinfección de las áreas comunes, como el baño.

“Si llevamos a cabo estas medidas de prevención, es posible que no tengamos contagios probables dentro de nuestro domicilio, por lo que los invito a realizarlas de manera puntual y continuar con las medidas de higiene, lavado de manos y no salir a la calle si no es necesario”, dijo.