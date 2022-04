Paco de María rompe sus propios esquemas

Considerado por los medios especializados como el mejor exponente del Big Band en México, Paco de María ha decidido dar un giro de tuerca en su carrera con lanzamientos discográficos más personales y ambiciosos, como lo es ahora su proyecto completamente en inglés, siendo su banda sonora paisajes de su propia vida.

“Estamos muy contentos por tener la oportunidad de lanzar esta nueva producción que estuvimos trabajando los últimos dos años y medio, es mi primera producción completamente en inglés, tiene 14 canciones y vamos a estar presentando 7, todas con videoclip".

Creep del grupo Radiohead y Wake me up before you go go, que cantó George Michael con Wham fueron sus primeros lanzamientos.

“En general son puras canciones de los 70’s, 80’s y 90’s, vienen temas de Queen, de Depeche Mode, Led Zepellin, Police, Madonna, Jamiroquai, Erasure, Rod Steward, entre otros y todo se grabó con 65 músicos en vivo, afortunadamente hasta ahora el público ha recibido muy bien los temas”.

Luego de dos años de ausencia obligada, el querido Paco de María presentó el material completo en el Lunario del Auditorio Nacional con gran éxito.

“Estamos muy contentos de arrancar así este año, ahora para delante, ya no nos vamos a frenar, ojalá las cosas comiencen a fluir de manera más natural y llegar a la mayor parte posible de la república mexicana y a otros países, que esa es nuestra intención”.

Un disco que rompe sus propios esquemas

Para Paco de María, este nuevo material viene a dar un giro a su carrera, ya que se aleja un poco de lo que tenía acostumbrado a su público, pero de una manera positiva y exitosa.