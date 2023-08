Padres de familia denuncian cuotas obligatorias en escuelas de Q. Roo

La Asociación de Padres de Familia denunció cobros obligatorios en algunas escuelas de educación básica en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco durante el inicio del ciclo escolar 2023-2023.

Muestra de ello, es la exigencia del pago de una cuota en el turno matutino de la escuela primaria "Carlos Fuentes Macías", ubicada en Cancún, como indican unos letreros colocados a la entrada.

Sergio Acosta Manzanero, presidente de dicha organización en el estado, comentó que estos cobros son indebidos, pues tienen que ser voluntarios y no deben de condicionar, mucho menos negar, la educación del estudiante a cambio de este pago.

“Sí hay gente que reporta esos casos, a mí me han llegado como 40 reportes y les digo lo mismo: no hay cobro obligatorio y no se condiciona el pago para que el alumno reciba educación en la escuela”.