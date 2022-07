Padres desmienten a la SEQ: Hay más alumnos contagiados de Covid-19

Padres y madres de familia de las escuelas de nivel básico en Quintana Roo aseguran que es mucho mayor el número de alumnos contagiados de Covid-19, a los reportados por las cifras oficiales de la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

Gabriel Marsella Tun, presidente de la asociación de padres de familia de la escuela primaria Aarón Merino Fernández, explica que la mayoría de los niños y niñas están aislados en sus casas, pero no se están reportando como casos de Sars Cov-2.

“Sucede que muchos padres no quieren llevarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social para tener una prueba, y como tampoco van a gastar 600 pesos en un laboratorio privado, prefieren reportar a sus hijos como enfermos por gripe simple”, declaró Marsella.

Además, citó que la dirección de la primaria informó sobre siete casos de Covid-19 confirmados, pero entre los propios padres se afirma que al menos 50 niños tienen todos los síntomas.

“Como los maestros decidieron adelantar el fin de curso ante este brote y porque ya ningún alumno va a ser reprobado, muchos preferimos mantener a nuestros hijos en las casas, antes de exponerlos”, declaró por su parte Luisa de la Vega Mendoza, de la escuela primaria 8 de octubre.

Niños y niñas muestran resistencia al Covid-19

Sin embargo, aclaró que la mayoría de los menores de edad están demostrando una gran resistencia al virus, y de acuerdo a lo dialogado con otras asociaciones de Padres de Familia y su Comité Estatal, ningún infante presenta síntomas graves por esta enfermedad y mucho menos se han registrado víctimas fatales.

Por este motivo aclaró que la mayoría coincide en que no es necesario regresar al formato de clases virtuales, toda vez que no el contagio entre niño no representa hasta ahora un peligro para ser temido.