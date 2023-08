PAENMS 2023: Preparan asignación de espacios para bachillerato

Las autoridades estatales preparan otro proceso de asignación de espacios para alumnos aspirantes al nivel medio superior que no tuvieron lugar, por no presentar o por no reunir el puntaje suficiente en el examen de admisión.

Miguel Medina Cortázar, subsecretario de educación de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), explicó que a partir del 7 de agosto inicia el proceso de asignación de espacios, donde los alumnos que no tuvieron el puntaje suficiente en el Exani I serán los primeros atendidos.

“El siete, ocho y nueve de agosto, lunes, martes y miércoles se atenderán. Se hará una reasignación a nivel digital, y se les enviará su ficha de reasignación a los correos electrónicos que tenemos registrados”, dijo.

Según información de la SEQ, en el caso de Benito Juárez los aspirantes que presentaron examen deben de recibir un mensaje en el correo registrado en la página del Proceso de Asignación de Espacios al Nivel Medio Superior (PAENMS), a más tardar el 7 de agosto.

Y tendrán hasta el día siguiente para presentarse al plantel asignado a confirmar la asignación.

Los estudiantes que presentaron examen y se quedaron sin cupo serán atendidos el ocho, nueve y 10 de agosto, en el caso del municipio de Solidaridad. Y en Tulum la atención a estos jóvenes será el siete de agosto.

Por otra parte, el día 10 se atenderán a alumnos del estado que no presentaron examen, y el 11 se atenderá alumnos de otros estados y que no tienen asignado espacio en ninguna preparatoria de Quintana Roo. En ambos días se otorgarán los espacios de manera presencial con el cupo restante en las escuelas.

El subsecretario aclaró que cada año se escogen diferentes periodos para asignar espacios a los jóvenes aspirantes a preparatoria.

“Las escuelas hacen procesos de inscripción en una primera etapa, concentrando a los estudiantes que fueron asignados, posterior a esto abren diferentes fechas para reasignación de otros alumnos con condiciones diferentes”, dijo.

Estos jóvenes con condiciones diferentes son los que no pudieron presentar o tener puntaje suficiente en el examen de admisión o que vienen de otros estados.

Finalmente, de acuerdo con datos de la SEQ, el examen de admisión a preparatoria fue presentado por 21 mil 431 aspirantes, pero 854 no pudieron presentar y estos son una parte de los que buscan un espacio. Y además se estimaron aproximadamente 29 mil 500 alumnos por egresar de secundaria.