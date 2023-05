Toma nota: a partir de mañana se pagan las utilidades

Llegó el momento: a partir de mañana 1 de mayo, las empresas que reportaron utilidades tienen todo el mes para hacer el reparto del pago a sus colaboradores y con ello evitar sanciones económicas que ascienden hasta los 500 mil pesos.

Flor Ruiz Cosio, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que desde mañana 1 de mayo comienza el pago y con ello también se están enviando cartas para invitar a los patrones a cumplir con este pago a sus trabajadores, mismos que debe ser antes de 31 de mayo: de no hacerlo son acreedores de las multas que son altas pero que además no evitan que no paguen a sus colaboradores.

“Nosotros estaremos atentos para recibir las denuncias y quejas por parte de los colaboradores pero también las inspecciones sobre todo aquellos que no están cumpliendo con el pago de las prestaciones y que ya tuvimos algún inconveniente como fue con el pago del aguinaldo”.

El Artículo 130 de la Ley Federal del Trabajo establece las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades, las cuales se pagan directamente al colaborador.

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.

La titular de STPS dijo que el operativo anterior se realizó inspección en 500 empresas, de las cuales sancionaron a 32, cifra similar que estarían realizando este año.

Las utilidades generadas son reportadas por las empresas luego de su declaración anual que realizan ante el Servicio de Administración Tributaria, instancia con la que se cruza información para determinar el cumplimiento del pago a los colaboradores.

En el caso de los sindicatos, también están realizando la revisión de sus carátulas para el reparto de utilidades a los trabajadores, y cumplir en tiempo y forma. Incluso en algunos casos prevén que sea un pago mayor al del año pasado.