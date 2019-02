Actriz prepara proyectos para expandir en Cancún

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz de teatro y televisión Paloma Andulce, vivió en Cancún durante siete años, en febrero de 2018 decidió viajar a la Ciudad de México con el propósito de crecer profesionalmente, y porque se le presentó la oportunidad de participar en la segunda temporada de la serie “Rosario Tijeras”.

A un año de estar radicando en el centro del país, compartió con esta casa editorial que la próxima semana estará en Cancún, pues viene a cerrar un par de proyectos interesantes.

“Mi idea no es sólo estar en la Ciudad de México y enfocarme acá, lo que quiero es expandir lo que he aprendido a Cancún, compartir mis proyectos con los colegas y poder llevar todo lo que yo absorba acá, deseo llevarlo allí y promover el crecimiento, hay muchas ganas en Cancún, mi ciudad, y todos mis compañeros están trabajando para eso”, expresó la entrevistada.

La actriz también es coach de desarrollo humano, por lo que vendrá a la ciudad a cerrar un proyecto que consiste en ofrecer talleres de empoderamiento a las jefas de familia que tienen menos posibilidades, y a charlar con algunos colegas y amigos para concretar una iniciativa que consiste en el montaje de una obra de teatro que la actriz escribió para que se presente en escuelas.

“Estos proyectos los ofreceré tanto al sector privado como público y cultural para que llegue a toda la comunidad, mezclé desarrollo humano con teatro, dentro de la primera parte va todo lo del empoderamiento a las madres de familia y los niños, y en la parte del teatro me gustaría llevar talleres y seminarios, invitaré a un maestro venezolano que es buenísimo”, expresó.

Respecto a lo que está haciendo actualmente, la actriz compartió que se encuentra grabando los últimos capítulos de la tercera temporada de la serie “Rosario Tijeras”, y que está afinando detalles de una puesta en escena que pretende estrenar en la Ciudad de México en próximos meses, “Rebeca en las redes”, una obra que ella misma escribió y producirá.

Paloma estudió en el Instituto Universitario Nacional de Arte Dramático (IUNA) la carrera de licenciatura en actuación, y también estudió en la Escuela de Teatro Calibán de Norman Briski, es coach de desarrollo humano y actualmente se encuentra desarrollando proyectos relacionados con el teatro y la televisión principalmente.

¿Qué te ha dejado esta profesión?

Todo el tiempo me sigue dejando convicción por lo que elijo hacer, me da pasión, me da fuerza, sentido de vida que voy encontrando día con día, y cuando me doy cuenta que estoy allí no hay otra cosa que quiera hacer porque es mi propósito de vida.

¿Cómo te han tratado México y los mexicanos?

Yo ya soy argen-mex, estoy en mi casa desde que llegué, no sólo es un dicho lo que ustedes dicen, “Aquí tienes tu casa”, en serio lo sentí así desde un principio, la vibración de México conmigo fue desde siempre, desde que era chica, no me preguntes de dónde, pero creo mucho en la vibración y aquí la encontré, en Cancún y en México, y aunque amo a mi país y lo abrazo cada día, la realidad es que no podría vivir en un lugar donde no vibre.