PAN inicia expulsión de militantes por apoyar a otros partidos en Q.Roo

La Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) busca expulsar a más de 20 militantes por apoyar a distintas fuerzas durante el proceso electoral.

Ernesto Sánchez Rodríguez, vocero estatal del blanquiazul, comentó que el proceso de expulsión de dichos militantes se inició por tener pruebas de que apoyaron en las campañas, la mayor parte de ellos, a candidatos de la alianza Morena-PVEM-PT y de Movimiento Ciudadano.

Señaló que si bien la mayor parte de los miembros del PAN que enfrentan este proceso son de Tulum y Cozumel, también los hay en los nueve municipios restantes.

Detalló que se cuenta con fotografías y videos de los señalados en participaciones públicas, como en eventos y demás actividades que evidencian un apoyo a otro partido político durante el período de campañas, por lo que estas pruebas serán analizadas en la Comisión de Orden y Justicia del PAN.

El proceso se llevará a cabo en la Comisión de Orden y Justicia del blanquiazul, la cual analizará las pruebas deliberativas aportadas por la dirigencia, esta tal, así como los resultados de las audiencias que tendrán los señalados, agregó.