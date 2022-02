PAN pide a la FGR ser dura contra hijo de AMLO

Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ser “implacable” ante la denuncia presentada por su partido en contra del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador aseguró que la Fiscalía ha realizado un “duro” trabajo en contra de las denuncias realizadas a adversarios del mandatario federal, por lo que dijo confiar en que la dependencia haga lo mismo con la familia del presidente.

“La @FGRMexico ha sido implacable con los adversarios políticos del presidente @lopezobrador. A ver si también es implacable cuando se trata de su familia. ¡Fuera máscaras!”.

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios criticaron el actuar del gobierno federal ante los “lujos” del hijo del jefe del Ejecutivo.

“La justicia a conveniencia del presidente”, “Ya basta, nadie por sobre la ley, @FGRMexico tiene que responder”, “Hágase la austeridad pero nomás en mis adversarios” y “Lo dudo mucho”. “Mientras estén bajo el manto sagrado de López, jamás sus alas serán tocadas” ¡Triste para México!”, fueron algunas de las respuestas.

Este jueves, el Partido Acción Nacional presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias contra el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán.

Según la solicitud presentada, se debe investigar el origen de los recursos con los cuales López Beltrán rentó y adquirió las lujosas residencias ubicadas en Houston, Texas, además de aclarar qué tipo de contratos fueron otorgados por Pemex a las empresas proveedoras.

“Pedimos que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston que fueron exhibidas a través de los medios de comunicación, y además que se investigue todo lo relacionado a los contratos a las empresas proveedoras de Pemex”, sentenció Marco Cortés, en conferencia afuera de la Fiscalía.

El panista también hizo referencia a los escándalos de corrupción de familiares del mandatario federal y de integrantes de su gabinete, como el caso de Pío López Obrador, a quien se le vio recibiendo dinero en efectivo de David León, y el de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, quien es acusada de retener 10% de su salario a los trabajadores de Texcoco para su campaña a diputada.

“La respuesta del presidente López Obrador en todos estos casos ha sido la misma, extenderles un manto de impunidad, dicen que no son lo mismo, y en realidad tienen razón, son peores”, manifestó.

Cabe recordar que desde que salió a la luz la investigación realizada por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, sobre las lujosas residencias de Houston relacionadas con el primogénito del presidente, las y los senadores de Acción Nacional solicitaron a la FGR, a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiguen la entrega de contratos a Pemex y el caso de José Ramón López.

“Cuando encontramos este tipo de coincidencias no se puede más que pensar en que debe de haber de manera urgente una investigación seria, ya se ha señalado por parte del PAN, de voz de nuestras legisladoras, la importancia, la imperiosa necesidad para que se llegue al fondo en esta investigación”, indicó en su momento Rementería del Puerto.

Y continuamos viendo como “sigue la mata dando”.

AMLO asegura que “no van a encontrar nada” sobre casa de José Ramón López Beltrán

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, ante las investigaciones sobre la millonaria residencia de su hijo, José Ramón López Beltrán la cual se encuentra a nombre de su esposa Carolyn Adams, ya se está indagando de quién es la casa, qué contratos de Pemex recibieron, y quién los autorizó, además pidió que de contar con pruebas, deben presentarlas. Sin embargo, aseguró que no iban a “encontrar nada”.

“Está abierta la investigación, a ver de quién es la casa, qué contratos recibieron de Pemex, quién los autorizó, pues no van a encontrar nada, absolutamente, pero está abierta la investigación”.

Cabe recordar que el escándalo inició cuando se dio a conocer una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus en donde se publicó información sobre las dos residencias al norte de Houston en las que ha vivido José Ramón Beltrán junto con su pareja y que tienen un valor comercial cercano al millón de dólares.

Ante los señalamientos de la posibilidad de uso de recursos públicos de forma ilícita por parte de su hijo, el jefe de Estado descartó, que su primogénito, José Ramón López Beltrán, tenga influencias o beneficios por parte de su administración, esto durante la conferencia de prensa del 31 de enero pasado. Además aseguró que ninguno de sus hijos recibía contratos o recomendaciones.

“En este Gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. (...) Ni un contrato, ni una recomendación” atajó el lunes pasado. En dicha conferencia, como en la de este primero de febrero, el mandatario aseveró que el caso se está usando como una campaña de desprestigio.

Las sospechas comenzaron puesto que su actual nuera, Carolyn Adams fue cabildera de Cava Energy, empresa proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además de acuerdo con la investigación, uno de los inmuebles de la pareja, en Conreo, pertenecía a Keith L. Schilling, dueño de Baker Hughes, compañía petrolera con la cual la administración de López Obrador tiene contratos.

Por su parte la empresa Baker Hughes reaccionó a la publicación del portal dirigido por Carlos Loret de Mola y MCCI, explicando en siete puntos la relación que tienen con la casa, así como su papel dentro de la iniciativa privada en México. Dicho consorcio destacó que ha participado en operaciones dentro de México, como parte de la iniciativa privada, desde hace más de 60 años, “siempre con total transparencia y apegados al Estado de Derecho”.

Dicha pareja ya ha sido señalada anteriormente por los lujos en los que vive, puesto que contrastan con la austeridad republicana que predica la Cuarta Transformación (4T). En abril del 2021 el hijo del mandatario realizó un viaje a Aspen, Colorado, con motivo de la celebración de sus 40 años, dichas vacaciones las paso junto con su esposa y algunos familiares, en un resort de lujo.

Además su esposa, Carolyn Adams, gusta de una vida lujosa: en sus redes sociales suele publicar sus viajes alrededor del mundo, ropa de diseñador, autos de gama alta y hasta el uso de jets privados.

Según reveló a finales de enero del 2021 el columnista Salvador García Soto, la nuera de López Obrador ha sido motivo de discordia entre él y su primogénito, supuestamente por el campo laboral en el que Adams se desarrolla: el sector petrolero y el estilo de vida que llevan.

“En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. Pero no tiene nada que ver con el gobierno” dijo a finales de enero de este año.

OMS advierte que la basura que se genera por Covid-19 es una amenaza a la salud y al medioambiente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre los riesgos a la salud y al medioambiente que ha provocado la basura generada por Covid-19 debido a la mala gestión de los desechos en el mundo.

A través de Twitter, la OMS detalló que existen graves riesgos derivados de la basura generada por Covid-19 tales como cubrebocas, protectores faciales y desechos plásticos, lo que visibiliza la mala gestión de desechos a nivel mundial.

Señala en un informe que entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, se registraron 87 toneladas de desechos extra en todo el mundo entre el material de protección para pacientes, personal médico y el resto de la población.

Detalló que los ocho billones de dosis de las vacunas contra Covid-19 administradas en todo el mundo, produjeron 143 toneladas de basura entre jeringas, agujas y cajas de desechos.

En ese sentido, el organismo advirtió que es urgente mejorar las prácticas de gestión de residuos, ante la necesidad de continuar protegiendo a los trabajadores y a la población, pero bajo una forma en que no se impacte negativamente al medioambiente.

Puntualizó que antes de la pandemia, la gestión de basura médica ya era insuficiente, teniendo un registro que determinó que en 2019 el 30 por ciento de los establecimientos sanitarios de todo el mundo carece de un sistema seguro para el desecho.

Queda muy claro lo que menciona la OMS, por ello se deben buscar las mejores alternativas así como los mejores sistemas para reciclarla, porque es importante mencionar que todo, pero todo problema prácticamente tiene solución, y los que dicen piensan o dicen todo lo contrario es porque no tienen ni las ganas ni la voluntad de hacerlo, ese tipo de gente negativa que se pone en la necia, en la terca y el berrinche no solucionan nada y es cuando se dice que las vísceras no tienen razón.

Entonces se debe de hacer un análisis de todas las decisiones que se tomen en la vida, tanto lo políticos como los empresarios, para que de manera conjunta se puedan hacer las cosas equilibradas, justas y dentro del marco legal ya que de esa amanera van a poder cumplir con su deber como funcionarios públicos, como empresarios y como buenos mexicanos.

El contar con los apoyos necesarios vislumbra un futuro positivo

Lo importante aquí y ahora por el momento de cambios, como es el que estamos viviendo en el planeta, es vislumbrar pero no lo que está pasando ahorita sino más bien que es lo que va a pasar mañana, en el futuro y en este país el cual ya ha soportado cosas muy negativas, en insultos, en acciones gansteriles como las que han pretendido hacer contra el INE y muchas otras cosas que son realmente señas claras de la existencia de un nivel enorme de preocupación.

Y deseamos mencionar un punto de vista, que le deseamos la recuperación al señor presidente respecto a sus problemas de salud, pero también deseamos que el país este saludable, que este sano, que tenga un Producto Interno Bruto creciente y que cada vez más se cumpla con la demanda de empleos a través de empresas privadas que son las únicas que generan la riqueza.

Un buen gobierno tiene que apoyar a la iniciativa privada ya que así se tendrán los beneficios de los impuestos que se cobren de la productividad de estas personas y estas a su vez tendrán un salario que ayude a cubrir sus necesidades básicas.

Entonces esto se convertiría en una situación de doble gane, un “win, win”, (gane, gane) por lo que es importante que se tomen todas las medidas necesarias para que sea a través de una excelente comunicación, entre el gobierno y los empresarios, poder lograr y llegar a un entendimiento, buscando lo que más conviene para que le vaya bien al país.

La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad

Seguimos viendo muchas cosas gansteriles como el caso del ahora “gánster” ex presidente de EU, a quien le van a volver a hacer un “impeachment” (proceso de destitución), (en el ámbito anglosajón, se refiere a la acusación o impugnación y suele ser el inicio de un proceso de enjuiciamiento político), por lo que se convertirá en el primer presidente que enfrenta un “impeachment” dos veces.

Eso demuestra que están investigando todas las relaciones que utilizó para que él y sus hijos, con quienes trabajó en forma gansteril para evadir la ley no pagando los impuestos que les correspondían, ahora será bueno ver que sean juzgados como responsables de los delitos cometidos, tanto por ellos como de todos sus ayudantes, porque el equilibrio de la democracia es que la justicia se cumpla contra todos, sean o no, hijos de presidentes, de presidentes municipales, de gobernadores o de algún funcionario público o privado, que quede claro que el que rompe la ley inmediatamente cae en la onda de ser un delincuente.

Los mexicanos necesitan disfrutar de sus garantías individuales

Ahora habrá que ver que el sistema funcione y comiencen a detener a todos los delincuentes que están creando una situación de miedo y de pánico alrededor de Cancún de varias zonas del estado y en la república por consiguiente.

Entonces se tiene que dar cumplimiento a los artículos de la Constitución, entre ellos son las garantías individuales, que son derechos fundamentales de las que los ciudadanos mexicanos gozan, de acuerdo a la constitución que versan sobre la libertad, seguridad, igualdad y propiedad, para que la gente que sea productiva y/o productora de diferentes alimentos como los son los cítricos, cebollas, papas, tomates y muchos más, puedan contar con la protección que debe darles la policía en zonas metropolitanas, la policía rural en las zonas rurales y también el ejército o la Guardia Civil, porque es imperativo que se con mantenga un constante y profundo apoyo a todos los que tienen alguna relación con el campo ya que es gracias al esfuerzo de los agricultores, los campesinos, los apicultores, los ganaderos y todos, que tenemos la posibilidad de poder comer, por ello es necesario contar con el apoyo de las autoridades encargadas de la seguridad, algo que es importante que sea prácticamente reconocido

El mejor candidato que elija el pueblo será el nuevo gobernador de Quintana Roo en 2022

Mara Lezama, precandidata de Morena

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, "Mara", nació en la Ciudad de México y tiene 52 años de edad. Es comunicóloga de profesión y desde el 1 de septiembre de 2018 es la presidenta municipal de Benito Juárez.

En las elecciones 2021 obtuvo la reelección como alcaldesa de Cancún para un segundo período, el cual concluiría en 2024. Milita en Morena desde 2015.

Ha construido su carrera política a partir de su profesión de periodista y locutora, lo que le dio una popularidad y un reconocimiento entre los habitantes que no tienen sus contrincantes internos.

Laura Fernández, precandidata de PRD y PAN.

Laura Lynn Fernández Piña tiene 50 años de edad y es originaria de Torreón, Coahuila. Estudió Mercadotecnia en Guadalajara, Jalisco. Actualmente es diputada federal para el periodo 2021-2024 por el distrito cuatro de Quintana Roo.

Desde dos 2016 y hasta hace poco militaba en el Partido Verde Ecologista de México, agrupación que la postuló en sus anteriores encomiendas políticas. Sin embargo, renunció a él para unirse al PRD que le ofreció la precandidatura a la gubernatura para las próximas elecciones.

Antes, fue alcaldesa de Puerto Morelos durante dos períodos, lo que implica que obtuvo la reelección en 2018. Antes fue diputada local de Quintana Roo, así como funcionaria del gobierno estatal y de la comuna de Cancún.

Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano

Roberto Palazuelos Badeaux es oriundo de Acapulco, Guerrero y tiene 55 años de edad. Es abogado de profesión, empresario hotelero y actor.

Es conocido por su actuación en varias telenovelas. En 2003 participó en el reality show Big Brother VIP. En octubre de 2019 se convirtió en el protagonista de su propio reality para la cadena MTV. Cuenta con una línea de productos llamada "Papi Palazuelos" y es propietario del hotel "Ahau Tulum", así como del "Diamante K".

Leslie Hendricks, precandidata del PRI

Leslie Angelina Hendricks Rubio, precandidata del PRI, es licenciada en derecho con maestría. Es hija del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005). Actualmente está casada y es madre de trillizos.

Fue diputada local de 2016 a 2019. Antes fue rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas. También se desempeñó como directora del patronato del DIF de Quintana Roo de 2003 a 2005, durante la gestión de su padre.

Quintana Roo, ya tiene a sus candidatos de los diversos partidos para las elecciones a la gubernatura de Quintana Roo para este 2022, el pueblo decidirá con su voto, a través de la democracia, quien será la persona que ha ganado su confianza para dirigir ese hermoso estado y con ello también lograr que exista la continuidad del crecimiento idóneo que necesita el estado el cual ha demostrado que es la perla de la república y todas las personas que tenemos la posibilidad de disfrutarlo sabemos que este paraíso debe de ser aprovechado para que todo mundo este alegre de poder gozar este hermoso lugar.

Y ya veremos los resultados de los diversos candidatos, ya que es necesario conocer la historia de quienes nos representen como gobernadores ya que es importante conocer quiénes son las gentes mejor capacitadas para el buen desempeño de sus responsabilidades.

Y para muestra un botón, ya hemos visto como el hecho de elegir gente que no tiene la capacidad de gobernar o no lleva un buen rumbo o como decían los antiguos, “les quedó grande el caballo”.

Entonces ahí hay que estar muy atentos en la elección de candidatos, por lo pronto el pueblo también va a votar pero ahora para definir si este señor se queda, hay dos posibilidades; si o no, pero la respuesta que sea tiene que ser para el beneficio del país y de la democracia

Por homicidio culposo ratifican denuncia contra López-Gatell

Enrique Montero, representante legal de uno de los quejosos dijo que hay más personas interesadas a sumarse a la denuncia contra el subsecretario de Salud.

Este viernes acudió a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) uno de los representantes legales de dos personas que interpusieron una denuncia en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo debido a lo que consideran la falta de medidas preventivas de dicho funcionario ante la pandemia de Covid-19.

Más de dos horas después de haber ingresado al inmueble ubicado en el número 20 de la Glorieta de Insurgentes, el abogado Enrique Montero Escalona explicó que este viernes acudió para ratificar la queja que iniciaron dos personas que sufrieron la muerte de familiares cercanos por covid-19, y estimaron que el mencionado funcionario fue “omiso” en su responsabilidad de haber ordenado las acciones pertinentes ante dicha enfermedad.

“Aportamos los datos de prueba que hemos mencionado en nuestra denuncia. Se han solicitado actos de investigación para que se indaguen hechos considerados con el carácter de delitos y vamos a ir avanzando poco a poco. Esto obviamente es una denuncia que no se puede resolver en una semana”, señaló el litigante en entrevista con los medios de comunicación presentes.

Montero subrayó que los denunciantes señalan personalmente a López-Gatell por haber supuestamente incurrido en una acción delictiva por omisión, "debido a una falta de cuidado” en la obligación de dicho funcionario de tomar medidas de prevención para evitar muertes por la pandemia de covid-19.

“No estamos incriminando a nadie; tenemos claro que siempre debe prevalecer el principio de presunción de inocencia a favor de cualquier denunciado, pero también tenemos claro que los hechos denunciados están debidamente sustentados en datos de prueba que se van a ir aportando al Ministerio Público”, añadió el abogado.

Dichos elementos consistieron en los certificados de defunción de los dos familiares de los denunciantes, así como “todo tipo de información que hay en redes sociales y el mismo sitio de la Organización Mundial de la Salud”, con la cual los denunciantes pretenden demostrar que López-Gatell fue omiso en sus responsabilidades.

“Como ustedes saben, China alertó desde noviembre de 2019. Los denunciantes basan su queja en que no hubo acciones de prevención correctas por parte del Estado mexicano, y ustedes saben que el responsable directo de estas acciones en el país es el señor Hugo López-Gatell y quien más resulte responsable. Eso es lo que estamos acusando: Que no actuó debidamente, con el tiempo correcto para prevenir a la población y que no sufriéramos las muertes que hemos tenido”, subrayó Montero.

El litigante aseguró que hay más personas interesadas en sumarse a la denuncia contra el mencionado funcionario, pero no han sido incluidas por el momento hasta no asegurarse de que se puede comprobar que sufrieron daños por las decisiones del subsecretario.

Claro que es importante llevar a cabo este tipo de denuncias principalmente por todos los que tiene que responder por el delito de homicidio el cual es uno de los pocos delitos que nunca cierran, entonces por ahora y por lo que haya hecho este señor, sea por su falta de capacidad o de ignorancia, todo lo que haya cometido innecesariamente y por lo cual muchísima gente ya no está con nosotros, pues ahora tiene que ser juzgado dentro del estado de derecho, entre las leyes, para que por esas estúpidas acciones reciba una sentencia, que según la mayoría de los mexicanos consideramos que sería justa y necesaria.

Tanto en España como en Europa, si un servidor público, sea una enfermera, sea un doctor o sea un farmaceuta, si entrega una medicina equivocada y por este hecho muere una persona, va a la cárcel por homicidio, eso mismo debería de suceder en muchas partes del mundo, reformando la ley, para que quien mate a alguien, sea funcionario o quien sea, por sus acciones pague con cárcel su ignorancia o incompetencia.

Denise Maerker señala que AMLO “A las mujeres no las escucha”

Los dos allegados al presidente cuentan con señalamientos y denuncias, respectivamente, de acoso y abuso sexual contra mujeres

Después de que Pedro Salmerón declinara como candidato a embajador de Panamá, tras los señalamientos de acoso sexual en su contra, Denise Maerker arremetió contra el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por defenderlo.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la comunicadora indicó que el mandatario se ha posicionado en repetidas ocasiones a favor de funcionarios o políticos que han sido señalados como abusadores o violentadores de mujeres.

“Como mujer quiero decir que me impacta escuchar a un presidente que cobija, protege y demuestra enorme empatía por Pedro Salmerón y por Salgado Macedonio. No le escucho una palabra sobre las mujeres que son víctimas de violencia de género”, escribió la comunicadora.

Asimismo puntualizó algunos de los argumentos que ha utilizado AMLO para justificar a estos personajes de la esfera política.

“En el caso de Pedro Salmerón, porque no hay denuncias. En el caso de Salgado Macedonio, porque no había sentencias, pero sí denuncias. El presidente manda un mensaje a las mujeres: No nos ve ni nos escucha”, dijo Maerker.

Además, condenó que la actitud del constituyente era una muestra de la poca intención que tiene para escuchar las demandas de las mujeres y de las víctimas de violencia.

“Lo que el presidente ha hecho en los casos Salgado Macedonio y Pedro Salmerón es enfrentarse a un movimiento que pide un trato digno, humano y respetuoso para las mujeres. Y a las mujeres no las escucha”, expresó.

Cabe recordar que hace unos días, Panamá rechazó a Pedro Salmerón como embajador, sin embargo, a modo de solventar el rechazo, López Obrador expresó su interés por presentar una propuesta para incluirlo en el equipo presidencial como su asesor personal en la elaboración de un texto sobre los fraudes en México.

“Lo estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel, de lo mejor del país. Un estudioso de la historia en México (...) Vamos a buscar la forma para utilizar los conocimientos de Pedro”, ahondó. “(...) Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en presidencia una historia sobre los fraudes electorales en México. Sería buenísimo”, comentó en la mañanera de este 1 de febrero.

En tanto, la senadora suplente, Jesusa Rodríguez, será propuesta como nueva candidata a embajadora de México en Panamá.

El Doctor en Historia ha sido acusado por al menos ocho mujeres de perpetrar actos de acoso sexual - algunos desde el 2019 - ante instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y el propio partido de AMLO, Morena.

No obstante, la postura del Jefe del Ejecutivo ha sido clara: sin una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), no se proseguirá a realizar alguna investigación, ni mucho menos acciones para atender el caso.

Por otra parte, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena y llamado gobernador de facto en Guerrero, carga con tres denuncias por abuso y acoso sexual desde 2016; a la fecha aún hay una carpeta de investigación abierta en su contra.

Además, se le acusa de recibir sobornos por parte de Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, operador de los Beltrán Leyva en Acapulco.

Carta dirigida a AMLO (¿Por qué?)

Carlos Alazraki

¿Por qué es candidato en lugar de estadista? ¿Por qué odia a la clase media?

Estimado Presidente: Voy directo al grano: ¿Quiere morirse pronto? Le formulo esta pregunta porque por jugarle al macho mexicano y no usar el cubrebocas le dio Covid.

¿Por qué no se ha cuidado ni le ha hecho caso a sus doctores?

Le pregunto esto porque por no cuidarse, le tuvieron que hacer un cateterismo cardiaco de emergencia en el Hospital Militar en lugar de un hospital del Seguro Social.

¿Por qué no descansó ni siquiera los siete días reglamentarios para recuperarse de este terrible susto y al cuarto día se puso a trabajar como si nada?

¿Por qué se fue a jugar béisbol tres mañanas seguidas un día después de su catéter?

Y por si no lo sabía: ningún mexicano queremos quedarnos sin presidente.

Siguiente pregunta: ¿por qué no respeta a nuestro cuerpo diplomático?

¿Y en su lugar manda políticos de quinta que carecen de experiencia para que nos MAL REPRESENTEN en esos países?

Mención especial merece la EXCELSA ACTRIZ Jesusa Rodríguez nuestra próxima embajadora en Panamá.

Presidente…. Con todo respeto…

¡¡NO MA...!!

Eso no se hace.

Se mandan a personas especializadas en las relaciones exteriores no a personas del show business con CERO EXPERIENCIA.

Otra: ¿Por qué nos mintió cuando nos dijo en su campaña que iba a vivir en austeridad y esa austeridad resultó ser nada más y nada menos... el PALACIO NACIONAL?

Sobre todo que su costo mensual entre sus viáticos, sus comidas, sus jardineros, sus mozos etc. etc. superan los ¡20 MILLONES DE PESOS AL MES!

Siguiente: ¿Por qué ha dejado morir al día de hoy a 1700 niños con cáncer?

Esto nunca pasó ni con Peña ni con Calderón.

¿Por qué todos los presidentes durante sus primeros tres años de gobierno desde De la Madrid hasta usted tuvieron CRECIMIENTO del PIB, MENOS USTED?

Sigamos...

¿Por qué en el gobierno de Salinas durante sus primeros tres años hubo 27,095 HOMICIDIOS DOLOSOS, con Zedillo 42,553, con Fox 40,563, con su brother Felipe Calderón 39,672, con Peña 62,145 y con USTED 105,537?

Otra vez, Presidente López, estos números me vuelven a indicar que todos estos ex presidentes han sido MUCHO MEJOR QUE USTED.

¿Para qué quiere la revocación de su mandato cuando el 95% del país quiere que se vaya a La Chingada (su rancho) hasta que termine su mandato?

Otra...

¿Por qué tira a la basura a sus colaboradores y amigos cuando ya no los necesita?

¿Para qué le da en la torre a nuestro ecosistema con la construcción de un tren que no servirá para nada y que por ende, ya nació muerto?

¿Por qué nos mintió que la refinería Dos Bocas iba a producir el 100% de la gasolina cuando en realidad solamente producirá 25% y la de Deer Park el otro 25%?

¿Para qué tira el dinero en estas dos refinerías cuando podíamos seguir importándola y asunto resuelto?

¿Por qué construyó una basura de central aeroportuaria con 14 puertas y tiró a la basura el NAICM con 196 puertas pagando más de 300 MILLONES DE DOLARES por esa BASURA en Santa Lucía?

La antepenúltima:

¿Por qué sigue siendo CANDIDATO EN LUGAR DE ESTADISTA?

¿Por qué ODIA A LAS MUJERES Y A LA CLASE MEDIA?

Por último, le comparto mi reflexión: Con sus números comparados con los de Calderón y Peña Nieto, me queda muy claro que usted será sin duda alguna el PEOR PRESIDENTE DE LOS TRES.

La última pregunta: ¿QUIERE A MÉXICO? No estoy seguro.

Un aplauso una vez más por sus interesantes descripciones y razonamientos al exponer los temas que vivimos en el día a día, qué buena onda del señor Alazraki por su columna que es la de un hombre gentil y un periodista avantgarde.

