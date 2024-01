Con toda la sencillez que lo caracteriza, el maestro Pancho Barraza compartió con Novedades un poco de lo mucho que ha sido su trayectoria artística, sus más de tres décadas de carrera, más de 40 discos y de todo el amor del público que ha cosechado como fruto de su entrega y trabajo, esto, ahora que está próximo a presentarse en Cancún con su gira “Showman Tour 2024”.

“Música romántica”, “Pero la recuerdo”, “Mi enemigo era el amor”, “No llores mi recuerdo”, “Pero la recuerdo” y muchos éxitos más serán parte del repertorio que está preparando Pancho Barraza para su presentación en la Plaza de Toros este próximo 27 de enero.

Celebrando 33 años de carrera artística Pancho Barraza asegura que desde hace unos años se divierte y disfruta al máximo el escenario, sus presentaciones, a su público y a la familia unida, pues ahora lo acompañan sus hijos en esta gira.