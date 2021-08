Pandemia provoca retrasos entre trámites ante delegaciones federales

Armando Galera

La pandemia del Covid-19 ha provocado retrasos en los trámites que se realizan ante las delegaciones locales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), debido a que los funcionarios encargados de ventanilla se han contagiado de esta enfermedad.

Así lo reconoció Geovana Ramírez Can, funcionaria de la subdelegación del Issste en Chetumal. La trabajadora del área de atención al trabajador explicó que en las últimas tres semanas se han registrado siete empleados de la institución con Covid-19, lo que ha detenido la realización de ciertos trámites.

“Por casi una semana y media se paralizaron las gestiones referentes a las pensiones de los trabajadores del Issste, así como aquellos relativos a las Afores. Sin embargo, se están tomando las medidas pertinentes para que la afectación a los usuarios sea mínima”, dijo Ramírez Can.

A pesar de lo anterior, los burócratas han manifestado que desde hace un par de meses no han podido concretar trámites como solicitudes de préstamos, beneficiarios del seguro, etc., precisamente por esta situación.

Similares problemas se enfrentan en la subdelación del IMSS en Chetumal, donde la principal gestión que se realiza es información para el retiro parcial de la Afore por desempleo, pago de aportaciones, entre otros.

Los trabajadores del IMSS guardaron un mayor hermetismo sobre la cantidad de funcionarios que han tenido que solicitar incapacidad por haberse enfermado de Covid-19. A pesar de lo anterior, cuando Novedades de Quintana Roo acudió a sus oficinas, este lunes, se constató que al menos dos ventanillas se encontraban cerradas al público debido a que los encargados se reportaron enfermos por síntomas relacionados con el virus del Sars Cov-2.

“No nos queda nada más que esperar hasta que se recuperen y podamos hacer nuestros trámites. Yo llevo casi un mes queriendo resolver el tema de mi seguro, pero hasta ahora no he podido concretarlo porque la persona que me debería de atender está enferma de Covid-19”, dijo Raúl González Cohuó, derechohabiente del IMSS.