Panteones de Carrillo Puerto no cerrarán este 10 de mayo

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- La Dirección de Servicios Municipales de Felipe Carrillo Puerto determinó no cerrar el acceso a los panteones municipales este 10 de mayo, a pesar de que podría haber aglomeraciones de familiares que lleguen a ver a sus madres difuntas.

Jorge Tomás Álvarez García, director del área municipal, explicó que por no tener el suficiente personal no se pueden implementar guardias durante ese día, por lo que esos lugares funcionarán normalmente las 24 horas del día, y serán los ciudadanos quienes hagan conciencia sobre el uso o no del área.

“Los carrilloportenses tendrán que determinar si acuden o no, lo único que podemos hacer es orientarlos a extremar las acciones preventivas como el uso de cubrebocas, usar gel antibacterial y mantener su sana distancia, entre otras acciones, para evitar la propagación del Covi-19”, destacó.

El entrevistado dijo que es importante que quienes acudan, lo hagan solos o máximo dos personas, con el fin de evitar aglomeraciones, debido a que es una fecha donde decenas de personas acuden a llevar flores, limpiar tumbas y cantar las mañanitas, entre otras actividades. Instó a no permanecer mucho tiempo en los camposantos para darle oportunidad a los demás.