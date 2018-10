Ganadora de 'La Academia' agradece su triunfo a los mexicanos

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN.- La guatemalteca Paola Chuc, ganadora de La Academia 2018, agradece al pueblo de México el que le hayan dado el triunfo, pues por su cabeza ni siquiera pasó coronarse con el primer lugar; sin embargo, ahora con esto demuestra que los sueños sí se cumplen.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, confiesa que el sacrificio más grande fue dejar a su familia por ir tras este sueño, también contó que invertirá el millón de pesos que ganó en un estudio personal para hacer su propia música.

“Estoy contenta, no me la puedo creer todavía, estoy impactada, conforme van pasando las entrevistas voy cayendo en cuenta de lo que pasó, desde el momento en que mencionaron mi nombre quedé en shock, y pues no tengo a nadie más que agradecerle que al pueblo mexicano, a la gente de Guatemala y Latinoamérica que lograron esto. Me gustó muchísimo que la gente se identificó conmigo, vio algo especial en mí y eso me hace sentir muy bien”, refirió la talentosa Paola, quien aseguró que entró siendo una y salió otra completamente renovada.

“Lo que más trabajo me costó fue el tener que reinventarme, ir buscando la manera de convencer a mis maestros, al jurado, y creo que es lo más complicado que me tocó vivir. Fue algo que cambió mi vida completamente, llegué a La Academia siendo una chica común y corriente que nadie conocía en las calles, estuve encerrada tres meses, y ahora salir y encontrarte con que todo el mundo conoce tu nombre y sabe quién eres es algo que agradezco a la vida”, dijo.

Opiniones encontradas con el público de este reality show se vivieron el domingo pasado en la gran final, muchos decían que ganaría Dalia, otros apuntaban a que Alexis sería el ganador y la sorpresa de la noche fue que el público decidió que Paola sería la triunfadora.

“Jamás me visualicé como el primer lugar porque estaba consciente que la competencia estaba muy complicada, pues estaba compitiendo contra talentos mexicanos y extranjeros, sabía que alcanzar el primer lugar era complicado y me llevo la gran sorpresa que México vio algo especial en mí y se los agradezco muchísimo, estoy impactada, yo pensé que ganaba Alexis”, detalló la joven de 20 años, quien en algún momento se sintió devastada dentro de La Academia.

A punto de tirar la toalla

En su paso por La Academia, María Paola Chuc del Cid, originaria de Guatemala, sufrió y estuvo a punto de rendirse.

“Hubo momentos en que algunos comentarios me lastimaron bastante, me sentía muy triste, sobre todo en el tercer concierto cuando canté ‘Tiene espinas el rosal’, las críticas que me hizo el director dije: no manches en qué me metí, fue algo que me tumbó muchísimo y uno llega a pensar que a lo mejor esto no era para mí. Luego empecé a platicar con mis compañeros y eso es lo que más me encantó de esta generación, que nunca nos vimos como competencia, sino como una familia, siempre nos apoyamos y estábamos muy conscientes que la competencia éramos nosotros mismos. Sabía que tenía a todo un país apoyándome y esperando resultados de mí, y eso fue lo que me mantuvo de pie”, detalló Pao.