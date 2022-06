Produce Paola Paulín su tercera película en Hollywood con Morgan Freeman de protagonista

La actriz y productora de cine Paola Paulín se encuentra de visita en México para ver a su familia a la que dejó de ver, primero por la pandemia y, segundo, por la cantidad de trabajo que ha tenido al producir las películas On our way, la cual participó en la selección oficial del ISCHIA Festival y en el Rebels with a cause competición y The birthday cake con Val Kilmer y Ewan McGregor, ambas para Hollywood.

La joven empresaria, modelo, conductora y que también ha sido reconocida como actriz por su participación en la serie “Ballers” al lado de Dwayne Johnson (La Roca), aprovecha su estancia en la Ciudad de México para reunirse con inversionistas y planear la que será su siguiente producción cinematográfica y que estará protagonizada por Morgan Freeman.

Además de organizar todo para su tercera película en Hollywood, Paulín viajará a Guadalajara para embarcarse en una nueva aventura, ahora como empresaria, ya que considera la posibilidad de sacar su propia marca de tequila.

“En esta nueva aventura del tequila voy asesorada por dos expertos: el actor y empresario Alberto Agnesi -quien tiene dos marcas: “Señor de los cielos” y “Reina del sur”, con los que ha abierto mercado en EU- y por Mr. Tempo, el famoso restaurantero de Los Ángeles y, si todo sale bien, podría sumarse al equipo un famoso cantante, del que aún no puedo decir su nombre”, aseguró la actriz y empresaria.