Todo comenzó el pasado 28 de noviembre con el siguiente mensaje en Facebook: "Ayer, maniobra de botado del R Jarocho; hoy sábado, la del R Saam Tlaloc. Esperemos todo salga bien". Era de un oficial contramaestre retirado de la Armada, que desde 1980 labora y es empresario de un astillero en Mazatlán, tras dejar atrás más de 20 años en la naval (https://bit.ly/3rOAbHS).

Los likes de buenos deseos de familiares y amigos, a los que nos sumamos, comenzaron a fluir en su muro de la red social, donde Jorge suele compartir (además de fotos de las maniobras con los barcos que llegan al "hospital" en Servicios Navales e Integrales y salen rejuvenecidos) bellas postales de sus paseos, siempre en familia, en "olas altas", el malecón, el faro, y otros lugares de ese puerto del Pacífico.

Hubo un comentario en especial que llamó mi atención y que decía: "Papá, todo en tus manos sale bien". Caray, ¡qué bonita frase!, me dije. Refleja, en todo su contexto, el amor para un buen padre o madre; es la confianza de un hijo o hija; el orgullo de que lo que hace se valora. Esas siete palabras se las dedicó su hija América a Jorge. Y esa debe ser una de las primeras aspiraciones que debemos tener, y ganarnos, como padres: el reconocimiento de nuestros hijos, que tengan la certeza y seguridad de que todo en nuestras manos saldrá bien.

Construir esa genuina confianza, hija del amor, no es fácil, y menos en los tiempos actuales cuando pocos padres tienen el tiempo necesario y suficiente para criar y ver crecer a sus hijos, darles ejemplo con su conducta, infundirles valores y respeto, impulsarlos a alcanzar sus metas y sueños; ser, en suma, su faro y guía en la vida, y también puerto seguro para cuando sea necesario darles cobijo ante las tormentas, porque ese afecto mutuo forja un eslabón que influye positivamente en la felicidad de los hijos, y viceversa.

Muchas reflexiones pueden surgir a partir de esa frase escrita a botepronto, pero bien intencionada, para estimular y reconocer el trabajo de un padre, que en ese astillero ha reparado y construido no sólo cientos de barcos, sino también su proyecto de vida que le ha permitido formar profesionalmente a sus hijos, que hoy se sienten orgullosos de este hombre que lidera un equipo que lleva al mar modernas naves con el sello de marinos formados en la Armada de México.

Al día siguiente, mi amigo posteó los siguientes mensajes: “Maniobra casi finalizada, estamos casi a flote”, “Remolcador Saam Tlaloc a flote, listo para salir de cuñas” y “Gracias a todos”, acompañados de imágenes de las embarcaciones que volvían renovadas a su hábitat natural, el mar.

No exagero al mencionar que esas palabras que dan título a esta colaboración, debe tenerlas grabarlas en su corazón mi amigo Jorge Lara Naranjo quien, a sus más de 70 años, entre barcos pesqueros, chalanes, yates, lanchas rápidas y remolcadores sigue haciendo lo que le gusta y disfruta.

La Marina, garante del patrimonio

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador revisó los avances del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y anunció que todas las utilidades que obtenga el Gobierno de su operación serán destinadas para las pensiones de las fuerzas armadas y los trabajadores al servicio del Estado. Además, dijo que “todo el proyecto, los puertos, los ferrocarriles, porque no es nada más el ferrocarril del Istmo, es también de Coatzacoalcos a Palenque, y de Ixtepec a Tapachula a la frontera con Guatemala, los parques industriales en el Istmo, todo va ser manejado por una empresa que estará bajo la custodia de la Secretaría de Marina, para que los bienes de la nación no se entreguen a particulares, no se rematen”. López Obrador señaló que sólo la Semar garantiza la protección del patrimonio del pueblo de México.

Cabe recordar que este Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, presentado por el Gobierno Federal hace dos años, toma como eje de la dinámica económica el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico (de Coatzacoalcos a Salina Cruz) para aprovechar la posición geoestratégica del istmo y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte.

Qué bien que siga adelante.