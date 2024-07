Para conservar las largas amistades se deben tener las cuentas claras

Por ahora lo pendiente es que tenemos que hacer la suma de los muertos que van en el sexenio de este señor, de los resultados nulos en la economía, de que tuvo varias fallas con su mañanera, fallas contra las leyes electorales, por lo que se debe entender que si el señor recibió dinero de narcotraficantes, como “Los Chapitos” y como la abuelita del “Chapito”, se entiende que ese es dinero sucio, porque proviene de las drogas y eso no es aceptable, no es legal, ni es aceptado en la jurisprudencia internacional del manejo del dinero.

Entonces sería bueno que se pusiera a analizar, estudiar y demostrar, de donde salió ese dinero porque de otra manera se convierte en una asociación delictuosa, con la misma culpa que los narcotraficantes, esa es una realidad.

Las cifras más importantes de conocer son: cuántos han muerto, cuántos están con problemas por Covid-19, cuántos por problemas con los asesinatos, porque todo este tipo de situaciones demuestran que la única realidad es que se ha aprovechado de sus sentimientos, y que igualmente le pueden dar la sentencia necesaria por ser igual que su amigo el señor Trump, unos delincuentes, afortunadamente la justicia en Estados Unidos ya está juzgando a este delincuente.

Y al final de cuentas se ve que están tratando de hacer todo lo posible para tratar de salvarlo de la justicia, pero le deseamos mucha suerte, porque todas las familias de los que han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y de los niños con cáncer, justificadamente tienen otros deseo para con él, que recuerde que “él que a hierro mata, a hierro muere”, y que quede muy claro que el Ejército, los militares, juraron a la bandera y juraron respetar a la Constitución y a las instituciones mexicanas, al igual que él lo hizo, y que al parecer ellos no están cumpliendo sus juramentos ya que es un caos lo que han hecho en México, es un abuso de poder y también han tomado acciones para no permitir que la justicia siga su curso para poder detener a toda la bola de malandrines malditos que existen en el sistema.

Tiene que haber justicia y la justicia tiene el deber de la jurisprudencia para que se lleven a cabo las aclaraciones pertinentes, ya que este señor o no quiere o no puede hacer esas aclaraciones, o podría ser que como no tiene una religión definida no tiene a quien encomendarse, pero también sería bueno que sacara su relación con los brujos con los que ha estado trabajando, porque la mayoría de los mexicanos, tradicionalmente, son católicos.

¡De última hora! Hieren a Trump en un mitin en Pensilvania

Mientras el señor Trump estaba en un mitin en Pensilvania, apareció un atacante, quien al parecer trató de matar a Donald Trump, pero el ex presidente sólo recibió un balazo en una oreja, finalmente en este incidente, el presunto asesino y un civil resultaron muertos.

Esto quiere decir que al delincuente Trump, también le quieren cobrar sus malos actos, pero esperamos que se den a conocer los motivos que se tuvieron para este hecho, por lo que es importante recordar que los políticos delincuentes también corren riesgos en Estados Unidos.

Por lo pronto quedamos en espera de las declaraciones que hagan al respecto las autoridades de Estados Unidos.

Mario Delgado fue discípulo de NXIVM, la secta de esclavas sexuales de Raniere (Publicado el 04 de marzo, 2021) (Por: Juan Alberto Vázquez, de Animal Político)

El presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, perteneció a la organización NXIVM, cuyo líder Keith Raniere fue condenado a pasar 120 años de prisión por cargos como explotación sexual de una menor y posesión de pornografía infantil.

Animal Político tiene copia de los recibos por los depósitos de 50 dólares que Delgado realizó durante seis meses en el 2016, como parte del acuerdo para pertenecer a la Sociedad de Protectores (SOP) una organización alterna de Executive Success Program (nombre de NXIVM en México), que en su plan de estudios resumía las enseñanzas de Raniere en torno a la virilidad y el control sobre las mujeres.

En el sitio web de esa Sociedad de Protectores (actualmente dado de baja) podía leerse que ayudaba a los “hombres a convertirse en miembros más poderosos e influyentes de la sociedad al brindarles herramientas y una red de hombres honorables para que los apoyen”.

Algunas de las ideas que Raniere impartía en SOP eran que “cuanto más fuerte es el hombre, más mujeres puede controlar”, “los hombres controlan al mundo y las mujeres están subordinadas a los hombres”, o “las mujeres actúan como princesas, pero cuando no escuchan lo que les gusta se convierten en bebés histéricos que no pueden manejar la verdad”.

Muchas de estas ideas Raniere las soltaba mientras “daba cátedra”, se pueden ver en los documentales “The Vow” y “Seduce” que transmitieron los canales HBO y Starz en la segunda mitad del 2020.

Alumnos que pertenecieron a NXIVM confirmaron que Delgado, quien fue Secretario de Finanzas y luego de Educación de la Ciudad de México (entre 2006 y 2012), tomó alguno de los cursos de Executive Success Program (ESP), en los tiempos en que la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, era coach estola amarilla en dicha empresa. Según los cursos que se tomaban cambiaba el color. Los de primer ingreso tenían una estola blanca, luego cambiaba a amarillo, naranja, azul, verde y morada.

Flores, que durante buena parte de su vida militó en el Partido Revolucionario Institucional, fue ungida por Delgado el pasado 13 de diciembre como la candidata de Morena para la gubernatura de Nuevo León en las elecciones que se celebrarán el 6 de junio del 2021.

Delgado, quien hoy enfrenta serios cuestionamientos por su intento de imponer como candidato del partido que dirige al gobierno de Guerrero, a Félix Salgado Macedonio, fue cuestionado sobre este tema, pero prefirió no dar declaraciones.

Animal Político buscó a Mario Delgado desde el pasado 17 de febrero. Aunque se le enviaron las preguntas y se insistió en días recientes, para tener su postura, no hubo respuesta.

Este jueves, Delgado Carrillo se pronunció sobre la información a través de Twitter. En una carta aclaratoria aceptó que participó en cursos de la Sociedad de Protectores (SOP), pero aseguró que fue engañado para tomar los cursos y que no participó en ningún acto ilegal.

Emiliano Salinas Occeli, la cara más visible de NXIVM en México, presumía que de los 18 mil alumnos de todo el mundo que se inscribieron durante los 20 años que operó la empresa, al menos la mitad lo habían hecho en México. La mayor parte de ellos fueron empresarios y políticos que buscaban mejorar su vida bajo la creencia de que NXIVM ofrecía “las herramientas para alcanzar la felicidad”.

Incluso, un puñado de ellos, el mismo Salinas incluido, alcanzaron la punta de la pirámide donde reposaba Raniere y participaron en algunas de las actividades ilícitas a que obligaba la cercanía con el líder. Emiliano Salinas y su socio Alejandro Betancourt fueron señalados en la Corte Federal del distrito este de Nueva York donde se juzgó a Raniere, como coconspiradores en dichas actividades.

No hay constancia de que Mario Delgado estuviera dentro de este selecto grupo, aunque la Sociedad en la que sí participaba impartía “enseñanzas” que fueron denunciadas en el juicio contra Raniere.

La fiscal Moira Kim Penza, por ejemplo, interrogó a la testigo “Sylvie” sobre las enseñanzas de la Sociedad de Protectores, un curso intensivo de 6 días que, dijo, le obligaron a tomar con un costo aproximado de 5 mil dólares. “Tuvimos diferentes grupos de discusión”, aclaró la testigo, Ahí se dijo que “los hombres eran muy obsesivos con el sexo, todo lo que pensaban y querían era sexo y que las mujeres éramos materialistas, ensimismadas, narcisistas y que todo lo que queríamos eran cosas y que nos cuidaran para no hacernos responsables de nada”.

También recordó Sylvie que otra de las lecciones fue que los hombres deberían tener relaciones sexuales con varias personas o múltiples parejas para ser sanos, mientras que las mujeres deberían ser leales a un solo hombre”. La testigo inglesa agregó que ponían el ejemplo de las dietas para mostrar “cómo las mujeres carecemos de carácter, somos impulsivas y no podemos mantener nuestras palabra”.

Hoy Raniere duerme en una prisión de Arizona tras ser condenado el pasado 27 de octubre. Parte de la acusación levantada en la citada corte de Nueva York, dice que diseñó el esquema de un club de esclavas sexuales a las cuáles ordenaba tatuar sus iniciales en la cintura con una pluma cauterizadora.

Con esta información quedó demostrado hace ya algún tiempo, que el señor Mario Delgado, cuando estuvo en Educación, tenía relaciones con la hija del dueño de un periódico de circulación nacional, así como los hijos de algunos funcionarios mexicanos, entre ellos Emiliano Salinas Occelli, que formaban parte de esta honorable banda de enfermos, y eso pues los marca como seres que traficaban y promovían la prostitución, pero en cuestiones legales eso se considera como “tratantes de blancas” y es ilegal.

Pero en fin, la realidad tiene que ser reconocida, principalmente por la señora Sheinbaum, la presidenta, para que tenga credibilidad de que va a respetar la ley y la realidad de lo que es la verdad.

Y tenemos que entender que toda esta información es un hecho irrefutable y las gentes que están involucradas en este tipo de sociedades satánicas, tienen que pagar sus acciones y por ello se tendrá que sacar la realidad de todas las cosas sucias que han estado pasando ya que en la historia de México, nunca habíamos llegado a esos niveles, a un lugar que fuera tan bajo, tan vulgar y miserable como lo hicieron esta bola de parlanchines y pinochos, quienes se han implicado con los gobernadores que están apoyando las acciones de los grupos de narcos que operan a todo lo largo y ancho del país.

Entonces, tenemos que pensar que es lo que va a acontecer, ya que se debe respetar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Constitución y a las Instituciones, ya que quien respeta, se da a respetar.

¡Las maletas de dinero para Obrador! (Brozo y Loret)

Loret: Salió a la luz otro testimonio sobre el dinero ilegal que llegó en efectivo, en cash, a la campaña presidencial de López Obrador, maletas de dinero, tal cual, así lo declara un político de alto nivel, que estuvo al lado de López Obrador, que fue coordinador de la que en ese momento había sido la bancada de senadores obradoristas más grande de la historia, que fue dirigente del partido, que postuló dos veces a López Obrador a la presidencia, Carlos Navarrete.

Se acuerdan que en Latinos presentamos videos que muestran como los hermanos de López Obrador, Pío y Martinazo, recibieron sobres amarillos con dinero en efectivo, el presidente respondió en ese entonces diciendo que, eran aportaciones voluntarias de la gente a su movimiento, bueno pues se ha viralizado una entrevista con el periodista Eugenio Amézquita, de Guanajuato, realizada en diciembre y en la que Carlos Navarrete declaró que para mantener a López Obrador, se necesitaron millones de pesos, para él, para su familia, para el movimiento.

Aseguró que había que pagar sueldos a López Obrador, a todo su equipo, los viáticos, el sonido, las camionetas, los traslados, los mítines, las sillas, millones y millones que no cabían en sobrecitos amarillos, eran maletas de dinero en efectivo.

Navarrete: No solamente le entregábamos parte de nuestra dieta, es decir de nuestro salario, cada uno recortábamos 10% de nuestro salario mensualmente, se lo entregábamos a Andrés Manuel, por día de su equipo, pero también gobernadores y también presidentes municipales.

Amézquita: Oye pero esto de lo que ha hablado Latinus pues hubo muchos sobres amarillos que no se contabilizaron como debieron de haberse contabilizado

Navarrete: Pues fíjate que no, porque en los sobres amarillos no cabían las cantidades que recibían, eran maletas.

Amézquita: ¿En serio?

Navarrete: Sí claro, tú no vas a meter 2, 3, 5, 10 millones de pesos en un sobre amarillo, no, entonces a ver muchos me dicen ¿por qué lo hicieron?, porque creíamos en el proyecto, porque creíamos en él, porque veíamos que era bueno.

Brozo: Chamacos, si hay algo que le cala, le duele y le arde al presidente, es la transparencia.

Gracias a la transparencia nos enteramos que uno de sus bebés vivía a toda ma…, en Houston, en casa de un contratista de Pemex, que otro de sus bebés hace negocios millonarios con sus cuates, desvalijando por ejemplo el Aeropuerto de Texcoco, que los conciertos gratuitos que traen al zócalo, en realidad no son gratuitos y que su amigo, ese hombre tan bueno, que puso al frente de Segalmex, permitió el desfalco más grande del sexenio, el más grande hasta ahora, porque todavía le cuelga.

Y es que cuando la gente tiene acceso a esa información los gobernantes como él, quedan evidenciados, encuerados, exhibidos, como los estafadores que son, por eso sus ataques al INAI, el Instituto que garantiza el acceso a la información pública, por eso lo quiere inoperante, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Conacif, porque quiere poder agarrar lo que sea, cuando sea, sin rendirle cuentas a nadie.

¿Para qué quieren saber que mi prima tiene contratos con Pemex? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber cuánto costó la remodelación del estadio de béisbol de mi carnal? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber quién es y cuánto se robaron al construir el mentado AIFA? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber? Chismosos, metiches, intrigosos, a ver, a ver…

Y Loret…, ah, ah, ah, que nadie sepa qué, que nadie sepa cuánto, que nadie sepa quiénes, solo me tienen que creer a mí, a Andrés, al pobre de mí, que mírenme apenas y traigo 200 pesos en mi cartera, guey.

La transparencia, mis niños, eso no es un regalo de Andrés, eso ya lo tenemos, ya lo ganamos y no lo vamos a perder, así se crea el presidente más poderoso del mundo.

Así como lo dejamos muy clarito, no dejamos que desmantelara el INE, tampoco vamos a permitir que se chin.. al INAI, y mientras nosotros defendemos la transparencia, ándale pues sigue haciendo las chin… que quieras, pero ten siempre en mente, que tu único primo hermano es que tarde o temprano nos vamos a enterar de todo y la vas a tener que pagar, cab… Órale.

“Hijos de AMLO, ligados a corrupción”

Familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido ligados a actos de corrupción y no se han sancionado, pero se generaliza en cuanto a los integrantes del Poder Judicial y por ello se quiere imponer una reforma, señaló Nadia Villanueva Vázquez, magistrada de circuito en Xalapa.

Durante el foro sobre la reforma al Poder Judicial, organizado por la Cámara de Diputados, en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, refirió que por esos actos de corrupción no se han hecho públicas sanciones a dichas personas.

Dijo que no es justo que se generalice en el caso del Poder Judicial, al señalar los actos de corrupción, para llevar a cabo la reforma propuesta por López Obrador.

Justicia Vs. lo desfavorable

La opinión de la mayoría del pueblo determinó más de la Cuarta Transformación de la Nación, con independencia de la continuidad de ella, lo que México requiere es más justicia, en virtud de que ello es verdaderamente la necesidad de los gobernados y de nuestra patria. En plena emoción por el fin de la mala gobernanza de Andrés Manuel López Obrador y, en festejos previos por el día del abogado, el presidente de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas, don Héctor Segovia, con viril aplomo expuso una frase de esperanza: “La política y la justicia se deben de reconciliar”.

Sólo seis años han transcurrido del mandato del actual Presidente Constitucional, quien lamentablemente dio continuidad a la política de protección al narcotráfico, durante esos largos años a miles de abogados esos tiempos nos parecieron una eternidad de promesas incumplidas. Dadas esas informalidades nos encontramos que en la historia de nuestro México la moral, la política y la justicia se enfrascaron a patadas.

La abogacía independiente de la República se había percatado desde los inicios del neoliberalismo que ello así iba a acontecer. La narco-política se infiltraba en la historia de nuestro México, entendiendo por ello la historia de un poder político aberrante y despreciable.

Como también bien señaló en ese festejo previo, el conocido empresario en seguridad industrial don Sergio Martínez Oropeza: “esa historia constituye una ofensa contra cualquier concepción decente de nuestra nación”.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, en ese convivio sostuvo: “Es la historia de la corrupción en los ámbitos de la política, de la procuración e impartición de justicia, de la afrenta, de la indignidad, de la iniquidad, de la desgracia para nuestro Estado de Derecho”. Es la historia de la gran delincuencia política e impunidad.

La triste realidad expuesta en ese preliminar festejo al día del abogado, si cabe, fue más patente e indigna en estos últimos años. No por el hecho de que en ellos hayan acontecido más descaros e impudicias cualitativamente diferentes a las acontecidas durante el neoliberalismo, no porque la política del Poder Ejecutivo Federal de “abrazos y besos a la delincuencia” haya discurrido por causas más ostentosas o porque el poder de esa “Cuarta Transformación” se haya mostrado especialmente más “protector” de los infractores de la ley penal.

Don Héctor Segovia bien puntualizó: “fueron eras políticas de frustración y desesperanza profunda, de falta de respeto a nuestra Constitución” y con esa mala forma de mandatar no se puede confiar en la regeneración democrática que promete Claudia Sheinbaum Pardo, frente a esa desvergüenza.

Hoy, en los festejos preliminares o en los actuales por el día de la abogacía, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, sostiene: “cada día es más difícil e ingenuo esperar una regeneración democrática frente a la putrefacción del poder”. Cada seis años resulta más irreal y menos razonable seguir manteniendo pese a todo, las esperanzas que aún se puedan albergar en la justicia como último bastión frente a la impunidad, ilegalidad e inseguridad que propicia el poder de la narco-política.

Existe demasiado poder ante una justicia tan violada, tan menguada. Demasiada injusticia de ese poder político frente al poder de nuestra justicia, la cual se encuentra obstruida, debilitada y acosada por un poder político que ha conseguido desde sus tribunas mañaneras, cada vez en mayor medida, una conjunción de fuerzas castrenses e intereses casi imposibles de control.

La palabra hoy se le cede a Claudia Sheinbaum Pardo, en cuyas manos está el destino de nuestro México.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

‘Factura cara’ para Sheinbaum: ¿Cuánto billones de pesos le costará sostener apoyos a Pemex y CFE? (Por Felipe Gazcón)

El gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que desembolsar 2 billones 195 mil millones de pesos en el próximo sexenio si continúa con sus planes de dar apoyos financieros a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con el grupo, esa cantidad equivale aproximadamente a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. El cálculo incluye los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales y el gasto para mejorar la Red Nacional de Transmisión y Distribución de electricidad.

¿Cuánto dinero tendrá que dar Sheinbaum a Pemex y CFE?

Precisó que el monto total de los apoyos a Pemex y la CFE se desglosa así:

1 billón 371 mil millones de pesos por aportaciones patrimoniales y una reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC)para Pemex.

245 mil 680 millones de pesos para que la CFE mantenga su participación de 54 por ciento en la generación de electricidad.

60 mil 271 millones de pesos para fortalecer la Red Nacional de Transmisión y Distribución.

517 mil millones de pesos por subsidios a las tarifas eléctricas.

En el documento Política Energética. Retos fiscales 2024-2030, el CIEP advierte que debido a que se estima una reducción del gasto público de 3 por ciento del PIB en el presupuesto de 2025 (para disminuir el déficit fiscal), las acciones propuestas para la próxima política energética requerirán mayores recursos públicos, lo que implicaría reducir el gasto social.

“Es importante recordar que el Gobierno actual ha priorizado el gasto en el sector energético, lo que ha frenado el avance hacia una transición energética”, destacó.

“En 2021, 27.4 por ciento de la electricidad total se generaba a partir de fuentes limpias, cifra que disminuye a 21.9 por ciento en 2023, lo que hace más difícil que el país alcance el compromiso de 35 por ciento que tiene previsto este año”, añadió.

“La actual política energética ha implicado un costo de oportunidad para las finanzas públicas. Seguir priorizando el gasto en el sector a costa del gasto social en salud y educación por mencionar algunos, pone en riesgo el desarrollo económico y social de generaciones futuras”, recalcó el CIEP.

Recordó que la política energética de la actual administración de López Obrador ha generado costos fiscales estimados en 1.8 billones de pesos, por la reducción del DUC y por las aportaciones patrimoniales a Pemex.

“Se prevé que el gobierno entrante continué la política energética mantenida hasta ahora, lo que implica costos de oportunidad para las finanzas públicas, desplazando el gasto social”, reiteró.

Reforma Judicial no resolverá la impunidad en el 99% de los delitos que se cometen en México, asegura MUCD (Por Andrés Martínez)

La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) aseguró que la reforma judicial que se pretende implementar no resolverá la impunidad en el 99% de los delitos que se cometen en México, por lo que complejiza y compromete el actuar de la impartición de justicia en nuestro país.

Según la organización, la propuesta de Reforma al Poder Judicial enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados, en lugar de mejorar el funcionamiento del mismo poder podría comprometer su independencia, afectando los derechos de las víctimas y dificultando el acceso a la justicia.

Uno de los puntos más controvertidos es la promesa de eliminar la impunidad y garantizar justicia. Sin embargo, apunta la organización, las estadísticas indican que solo el 10% de los delitos son denunciados, y de los casos denunciados, apenas el 1% llega a ser presentado ante un juez.

“La reforma no resolverá de ninguna manera la impunidad en el 99% de los delitos que se cometen en México”, se lee en el comunicado publicado el pasado 11 de julio.

México Unido Contra la Delincuencia refiere que este planteamiento refleja una desconexión entre las promesas de la reforma y la realidad del sistema judicial.

Además, señala, que la medida de elegir a nuevos jueces, podría retrasar y reiniciar juicios, afectando casos de delitos graves como trata de personas, desaparición forzada y corrupción.

Este retraso perjudicaría a las víctimas, quienes podrían tener que recomenzar sus procesos judiciales debido a la normativa que establece que el mismo juez debe llevar y resolver un juicio desde su inicio hasta su conclusión.

Agrega que la iniciativa también propone limitar la capacidad de la ciudadanía para defenderse mediante amparos contra leyes que violen los derechos humanos.

MUCD afirma que esta medida impactaría negativamente en la colectividad, ya que “una persona que logre ganar un amparo no podrá beneficiar a otros”.

Asegura que la prohibición de suspensiones con efectos generales se extiende a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, reduciendo aún más las posibilidades de defensa legal colectiva.

Otro aspecto preocupante es la eliminación del requisito de la experiencia y preparación especializada para jueces, magistrados y ministros, dando prioridad a la elección popular.

Esto podría derivar en que “importe más el carisma o la popularidad política que la capacidad técnica”, advierte el documento. La falta de criterios claros y la discrecionalidad en las sanciones por parte del nuevo Tribunal Disciplinario del Poder Judicial también generan incertidumbre y podrían permitir interpretaciones vagas que afecten la imparcialidad de los fallos.

La organización la reforma propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 y eliminar las dos salas actuales, centralizando todos los asuntos en el Pleno.

Esto podría causar un rezago y acumulación de casos no resueltos. “Para la Corte, la reforma significará menos casos resueltos”, asegura el texto.

En cuanto a la dirección y financiamiento de las campañas electorales para jueces, magistrados y ministros, la reforma prohíbe cualquier financiamiento público y privado, pero permite la ejecución de campañas sin fiscalización. Esto “abre la puerta a la corrupción”, plantea el análisis.

Además, la falta de exigencias claras para garantizar paridad de género y representación de poblaciones vulnerables podría revertir avances recientes en esta materia.

La segunda gran promesa de la reforma es eliminar la corrupción y reducir el gasto público en el Poder Judicial. No obstante, refiere, la elección popular de jueces no garantiza una disminución de la corrupción.

La organización de nuevas elecciones implicará un gasto considerable para el Estado mexicano y será un proceso titánico para los órganos electorales, según el análisis. Seleccionar de 9,972 a 10,512 funcionarios implicará altos costos, cuestionando la promesa de ahorro.

Finalmente, la falta de atención a problemas estructurales como la sobrecarga de trabajo en juzgados, la insuficiencia presupuestal, la falta de infraestructura, y personal altamente calificado, así como la falta de transparencia y sanciones para combatir la corrupción, “golpea la dignidad de miles de personas que buscan justicia”.

