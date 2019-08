Para los grandes males, existen los grandes remedios

Lo importante por ahora y que ha destacado un diario estadounidense es que todo este relajo de las bolsas ha sido causado por la incompetencia brutal que han tenido los señores que gobiernan, principalmente en donde se encuentra el señor Trump, ya que este señor no ha podido ni ha tenido la oportunidad de dar un buen golpe, ya que está en una constante guerra contra todo el mundo.

Los malos líderes, entre ellos él, han caído en una actuación muy pobre al demostrar que solo están tratando de procurar no atender ni a la economía, ni a las prioridades de crecimiento de los países, solo les interesa mostrar su exagerado populismo y su falta de cumplimiento que tienen en sus responsabilidades como gobernantes.

Lo importante es que cumplan con el único objetivo que tienen y que es lograr el bienestar del país y no nada más que sea de algunos grupos, sean de izquierda o sean de ultraderecha, lo esencial es que los países y el pueblo esperan que salgan de sus retrasos mentales, que se deshagan de los asesores incompetentes y que tomen acciones concurrentes al escenario que se presenta, porque ya no podemos seguir permitiendo la mala actuación de estos señores, como en el caso de la señora Robles o como en el de los gobiernos de muchos perredistas que han estado actuando mal o como el ejemplo del ex Distrito Federal en donde nada más han estado saliendo “camaladas” de millonarios y ahora con la “Estafa maestra” de los cárteles en el poder, porque no han hecho nada más que engañar y robar al pueblo, como en algunos casos con la presentación de facturas o documentos falsos, para tapar sus fechorías, todos estos deberían de tener una sentencia de cárcel a perpetuidad porque no pueden, ni deben ser aceptados este tipo de actores políticos por ningún país en todo el planeta.

Los malos gobernantes ponen en riesgo el futuro del mundo

Claramente se ve como en el caso de Groenlandia que el señor presidente Trump quiso comprar una isla ya le dijeron que Groenlandia no está a la venta y que no iban a caer en manipulaciones tan bajas y oportunistas, con esta bola de “idioteces” cada día se aleja más de la posibilidad de la reelección, además de sus acciones como las que ha demostrado este señor, esto a través de las acusaciones de violación de más de 90 mujeres y de la no presentación de su declaración de impuestos, con todo este tipo de acciones viscerales ha quedado claro ante el mundo que este señor no es más que un “fanfarrón” igual o peor de muchos de los políticos en México quienes también, a nivel de estado, se han dedicado con toda impunidad a robar a manos llenas y por eso es muy clara y muy oportuna la declaración que hizo el señor Francisco Labastida al decir que el señor Peña Nieto pues ha sido uno de entre los peores gobernantes que ha habido en la historia del México moderno.

Y eso es lo que no podemos permitir ese tipo de fanfarrones sigan actuando, robando y engañando a su pueblo a todo lo largo y lo ancho de la República Mexicana, porque no es justo que cuando se les dio una oportunidad de trabajar para un país, no hayan hecho otra cosa más que mentir y robar, estas personas primero deberían de ser vetados de sus partidos por haberse aprovechado de sus cargos y por haber demostrado que su incompetencia solo era para proporcionar ventajas a sus parientes, amigos, sobrinos, esposas y compadres, y, porque la impunidad solo ha sido parte de su mediocre y pobre actuación.

Es hora de que los que habitamos de este hermoso planeta obliguemos a estos mega mentirosos a renunciar a sus proyectos mezquinos ya que con ello solo están poniendo en riesgo el futuro del mundo. Eso ya se había dicho antes nada más que en esta ocasión tenemos que darnos cuenta de que estas gentes están actuando sin sentido común y sin razón, porque “solo pensaron” como podrían llevar a cabo sus estúpidas e idiotas hipótesis de cómo hacer o pretender hacer, que los países crezcan, pero “su actuación” fue todo lo contrario, la toma de decisiones torpes sin conocimiento de causa y muchas otras cosas más… Esto es lo que esta y ha estado poniendo al mundo en una situación muy negativa pero esa es la triste realidad, este tipo de fenómenos lo encontramos tanto en la Iniciativa Privada como en el gobierno, es por ello que debemos procurar no permitirles que sigan abusando del poder y de su clara incapacidad a todas luces demostrada.

Un país no se gobierna a través de frases infantiles

Muy elocuente la actuación y la declaración de López Obrador al decir que tocará madera en México para que no haya recesión, eso es algo totalmente inaceptable ya que esas frases no son las de un líder, ese tipo de expresiones infantiles son las de un niño de kínder garden.

El resultado esta que después de tanto escándalo todas las bolsas han generado una situación positiva y es a través de está que se verá la capacidad que tenga cada país para poder llevar a cabo sus objetivos y a través de una estrategia financiera adecuada, ya que el populismo y el socialismo han puesto a países como Italia o como Grecia, que por cierto está última ahora en los resultados de sus últimas elecciones reflejó claramente que los griegos están cansados de las mentiras socialistas al dar un giro a la ultra derecha o a la derecha democrática, que es el capitalismo, llevados dentro de una realidad para buscar el beneficio del país, y si, esa debe de ser una actitud correcta ya que no debe de pensarse en el beneficio de los partidos sino en el beneficio de los países porque si al país le va bien, pues les va bien a todos.

Las auditorías demostrarán la actuación de cada político

Uno de los casos típicos de esta “banda de rateros” es el de la señora Robles y sería bueno que se hicieran auditorías a fondo en el caso de todos los demás gobernantes del PRD en la ciudad de México ya que “se dice”, ha habido partidas de gastos como la que se tiene en el gasto de la asignación de dinero que son utilizadas para que en algunas de las plazas públicas y en algunos de los municipios se lleven a cabo actividades de patinaje en hielo, en la cual la partida asignada anualmente, según, llega a entre 180 o 160 millones de dólares, pero que en realidad lo que se aplica es menor a 60 millones de dólares, con lo cual se refleja la creación de un robo mediático de cerca de 100 millones de dólares por año. ¿Dónde están los reportes de esas asignaciones?¿Dónde están las auditorías? ¿Quiénes son los responsables? Lo más importante es que eso se investigue y a quien resulte culpable que se le imponga la pena de muerte o la pena de cárcel a perpetuidad ya que toda esta bola de malnacidos se ha aprovechado de los incautos e ignorantes “millennials”.

Los pueblos tienen a los gobernantes que merecen… ¿será?

Si los millennials utilizan el alcohol y la drogas para sacar sus traumas psíquicos y físicos, que mejor no las utilicen sobre todo para no seguir siendo manipulados como “borregos” ya que claramente lo dice una expresión dicha por Gandhi; “se tiene que entender que los pueblos tienen a los gobernantes que merecen”, tal es el caso del Ministro de Italia, porque no ha logrado llevar a cabo ninguna acción en beneficio de los italianos, otro claro ejemplo a nivel europeo son la bola de niños mal educados que han creado partidos en España, que siendo este un gran país merece tener hombres educados que sí cumplan con sus obligaciones ya que van más de cien y tantos días transcurridos y por el momento no hay solución.

Eso demuestra la falacia y la aberración en la que estas gentes viven un mundo surrealista claro que es el dogma del “chavismo”, del populismo, ya que fue Chávez quien financió la creación de nuevos partidos, como el caso de España y otros lugares del resto de Europa, con cantidades enormes de dineros se les ha permitido financiar sus estrategias chavistas a través de medios electrónicos e impresos, como es el caso de México, el de Venezuela, el de Argentina y el de Brasil.

En donde “al parecer” nunca ha existido es en Honduras, en Guatemala y en Nicaragua, es una impunidad de todos esos espíritus malignos que no han hecho más que empobrecer a su país, son lugares en donde el único crecimiento positivo que han tenido es en la impunidad, como el caso del señor in-Maduro que a toda costa quiere retener el poder para seguir destruyendo a la hermosa republica venezolana.

Todos desean y pretenden tener la posibilidad de educación, salud, trabajo y respeto para lograr un futuro digno y estable, una educación a la que todos tienen derecho y la libertad para que la juventud tenga un futuro a través de un alto método de capacitación académica y con ello la posibilidad de ser cualificados como hombres de bien para su beneficio, el de su país y el de sus compatriotas.

Irlanda es un país que invierte en la educación de la juventud

Es cada vez más frecuente ver que este tipo de “ratas” están saliendo en todos los partidos y en muchos países y es por ello que para este tipo de personas debería de modificarse la ley para que una vez demostrada su falta de responsabilidad, de honradez y de respeto, conforme a las auditorias que se lleven a cabo y si se le demuestra su asociación delictuosa, que se les aplique prisión a perpetuidad, se confisquen todos sus bienes y la devolución de estos dineros llegue directamente a las arcas de los países perjudicados, para que a través de comités tripartitas se aplique la recuperación que brinde verdaderos beneficios, especialmente en la calidad de la educación, que las universidades tengan profesores altamente capacitados para que, como en el caso de Irlanda quien sacó a su pueblo de un estado de incompetencia y de un retraso, llegó a ser el país europeo donde por la alta inversión que se ha llevado a cabo en estos rubros ha logrado que las nuevas generaciones sean personas que están dando una súper alta calidad en cuanto a su trabajo y conocimientos, creando con ello generaciones de ingenieros programadores de software que están colaborado definitivamente en el desarrollo de la tecnología a nivel mundial.

Irlanda hace 20 años inició un proyecto como fue el caso de la Universidad de Limerick y otras universidades que tuvieron el ejemplo de hacer proyectos y programas para crear universidades con personal académico cualificado que ha dado el resultado de nuevas generaciones con una situación sólida y positiva, para que sus resultados sean traducidos en mejorías para países como Irlanda que ha tomado medidas correctas que han dado beneficios a sus habitantes.

Proporcionar informes en tiempo demuestra un buen gobierno

Indispensable que se lleven a cabo auditorías a todos los elegidos de cada partido, como por ejemplo del PRD donde han ganado la representación en varios estados en la república y ahora también a los que representan a Morena, ya que es bien sabido que muchas de sus raíces vienen del partido del PeRDere.

Es importante que se tomen las medidas necesarias para que los incautos exijan la devolución de lo que se han llevado estos mega ratas que no han hecho más que traicionar a una juventud desorientada y totalmente clasificada como incautos, que se inicie la recuperación a través de la ley para iniciar el rescate de México y los demás países que han caído en este negativo modismo.

Porque la verdad siempre nos hará libres para tomar y encontrar lo correcto, respetando a la república para que no se repitan casos como el de Mussolini, o como el de Hitler, o como el de Lenin o como el de Stalin, seres irracionales que en su momento histórico despertaron sus malos instintos y asesinaron a millones de personas. Recordemos que la verdad siempre nos hará libres. ¡Viva la verdad!, ¡Viva México! y que ¡viva! también la necesidad de que se inicien las auditorías en todos los sectores para que a través de los resultados se pueda encarcelar a toda la bola de “porquería política”.

Las 12 mil mentiras de Trump, el nuevo “Pinocho”

Donald Trump está escuchando un coro que lo llama racista a un volumen cada vez más alto; su carencia de empatía en sus visitas a las víctimas de tiroteos masivos en Dayton, Ohio, y El Paso, Texas, fue tan evidente que pocos de sus propagandistas intentaron defenderlo y ahora ha marcado un récord al declarar un total de más de 12 mil mentiras o falsedades desde que llegó a la Casa Blanca, todo lo cual está empezando a provocar dudas entre algunas de sus filas y alimentando las posibilidades de un proceso de impeachment en su contra.

Desde que llegó a la Casa Blanca han sido constantes los pronósticos de que Trump había cruzado alguna línea y puesto en jaque a su presidencia (él mismo pensaba eso cuando fue informado de que Robert Mueller había sido nombrado fiscal especial). Sin embargo, a pesar de padecer una tasa de aprobación históricamente baja a lo largo de su estancia y el caos administrativo y político de su régimen, ahí permanece, y por ahora no se puede descartar su relección.

Sin embargo, una serie de derrotas y/o fracasos en varios frentes -que incluyen sus guerras comerciales contra China, su apuesta por derrocar gobiernos como el de Venezuela e Irán, su fracaso en cumplir con sus promesas de generar y proteger empleos industriales e inversión en infraestructura– están empezando a debilitar su imagen y el apoyo entre ciertos aliados y sectores, según encuestas recientes.

Al mismo tiempo, se ha generalizado la percepción de que el presidente es racista, algo que él niega y confirma constantemente. En las últimas semanas Trump atacó a cuatro representantes federales progresistas, todas no blancas, invitándolas a regresar a sus lugares de origen si tanto criticaban a este país bajo su mandato. Eso, a pesar de que tres de ellas nacieron aquí y todas son ciudadanas. Después atacó con tonos racistas a legisladores demócratas negros de varias ciudades, sobre todo de Baltimore.

Durante su visita a El Paso para consolar a las víctimas y a la comunidad después del tiroteo masivo perpetrado por un nacionalista blanco que buscaba matar mexicanos para frenar la invasión latina de la que tanto habla el presidente y sus allegados, Trump se tomó una foto en el hospital en El Paso con un bebé de dos meses que tenía dedos fracturados debido a que sus padres se abalanzaron sobre él para protegerlo de las balas del asesino que actuaba de acuerdo con el mensaje racista del presidente. En la foto, Melania, sostiene al ahora huérfano junto a un Trump que sonríe y saluda con el pulgar en alto.

Pocas horas antes, cientos de agentes federales de migración realizaban redadas arrestando a 680 trabajadores de procesadoras en Misisipi, dejando abandonados a decenas de niños.

Estas imágenes, la crueldad de algunas de sus medidas, su racismo cada vez más evidente y su vocabulario poco cristiano empiezan a incomodar a sus propias filas. Algunos apuntan al éxodo de legisladores republicanos como señal de que algunos temen que su barco pronto se hundirá. Ex aliados y socios de Trump como Anthony Scaramucci, quien fue brevemente jefe de comunicación del presidente y donante a su campaña, expresó que no votará por su relección y que los republicanos deben considerar a otro candidato para 2020.

Más aún, el presidente contribuye a nutrir su oposición, advierten estrategas republicanos. En Texas, bastión del oficialismo, los latinos estarán votando como nunca antes porque, como comentó uno, nuestras vidas realmente dependen de ello. Por otro lado, se ha multiplicado los que llaman por su destitución y por primera vez una mayoría de la bancada demócrata, a pesar de la renuencia de su liderazgo, se ha pronunciado por iniciar un proceso de impeachment en la cámara baja.

A la vez, no se sabe si existe un límite para que un presidente pierda toda credibilidad; aun entre sus filas (el precedente fue Nixon) Trump ha hecho 12 mil 019 declaraciones falsas o engañosas en los 928 días (hasta el 5 de agosto) que ha ocupado la Casa Blanca, según el proyecto de observación de un diario, un promedio de 13 falsedades o mentiras por día.

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental. Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos, que ofrece el menú; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo. Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos). E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas). Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected], [email protected]