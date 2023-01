Para que salga bien un proyecto primero hay que estudiarlo y después llevarlo a cabo

En esta semana se dio a conocer que será a partir del segundo trimestre del 2023, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quedará cerrado para las operaciones de carga.

Aplicará para “los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga”.

¿Qué indica el anteproyecto sobre las operaciones de carga?

“Los concesionarios y permisionarios cuentan con un plazo máximo de 90 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para reubicar sus operaciones fuera del AICM”, refiere el documento. “Es imperioso adoptar las acciones y estrategias para lograr la fluidez, calidad, oportunidad y seguridad en la transportación masiva de pasajeros”, se explicó en el documento.

Así, la única opción para operaciones en el centro del país que tendrán los concesionarios es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Lo que es impresionante e importante de marcar es que se ve que esta tan incómodo y preocupado el presidente por las acciones que quiere llevar a cabo y que los imbéciles que tiene como asesores le siguen proponiendo estupideces, como lo es el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga, de lo que nunca se dio a conocer que se estuviera preparando un estudio para ello, así como que tampoco se hizo un estudio que marcara cuánto costaría llevarlo a cabo, porque de moverse a otro lugar este servicio costaría millones de pesos, así como también sería necesario presentar si hay o no hay la infraestructura adecuada en el otro aeropuerto así como tomar en cuenta la distancia a la que se encuentra de la ciudad de México, eso significaría un gran aumento, tanto en los gastos como en los costos del servicio de transportación de la carga aérea.

Lamentablemente aquí volvemos a ver la ineptitud de las gentes de las que está rodeado este actor político, a quien por cierto ya le quedan 7 meses en el poder o menos, ya que se ha dejado influenciar por personajes realmente mediocres, ignorantes y cretinos que sólo están tratando de ver cómo joden al país y cómo aprovechar todas estas situaciones para con ellas distraer a la opinión pública.

Una de las prioridades del actual gobierno debería ser el combate al narcotráfico

Por los momentos que se viven en México, una de las prioridades más importantes es que se acabe con los carteles que manejan el fentanilo, sustancia que ha terminado con la vida de más de 350 mil gentes en Estados Unidos, así como el tráfico de drogas y la asociación delictuosa que existe entre funcionarios públicos, como presidentes municipales y gobernadores, con los carteles, un claro ejemplo lo tenemos en el estado de Quintana Roo, ya que algunas gentes que forman parte del nuevo gabinete de ese gobierno tienen antecedentes espantosos y se dice que también son responsables de la muerte y descuartizamiento de muchísimas personas en el estado, y esta situación similar a la que ocurre en muchos estados de la república, han provocado que el 70 por ciento de la población en México tenga pánico.

Esto no puede ser aceptable en una república y en un país como México, nuestro partido se llama México, y, no pertenecemos a ningún cartel político, como los que hay ahora que deberían llamarse “carteles políticos” que es igual a como dicen llamarse “partidos políticos”, quienes han fracasado en sus representaciones y sólo han estado abusado del electorado cometiendo fechorías y convirtiéndose en mafias gubernamentales.

A la baja la popularidad de algunos funcionarios

Y después de las encuestas que se han llevado a cabo en esta semana contra ese “bicho raro”, la señora regenta, pues los resultados han demostrado que ha caído a 30 por ciento su popularidad, por qué, porque sus actuaciones demuestran no estar preparadas ni académicamente ni con experiencia para tener la capacidad de gobernar y de saber mandar, ya que es importante tener en mente que es necesario aprender a escuchar y a obedecer para poder mandar y estas gentes nunca aprendieron a obedecer.

Y claramente se ve la desesperación en la que ha entrado el señor presidente con su mediocre gabinete, los cuales en su mayoría han demostrado que son una bola de delincuentes de alto nivel, abusando de la impunidad que gozan por el fuero que tienen ahora, pero que recuerden que eso no es para siempre.

Y todas las gentes que están en este nuevo grupo de “políticos” han cometido violaciones a la constitución, por ello es recomendable decirles que pongan sus barbas a remojar porque la guillotina de la verdad y de la justicia pronto les va a llegar, derivado de las acusaciones de asociación delictuosa con cárteles, los cuales están matando a miles de gentes en Estados Unidos, en Canadá y en México.

Es lamentable y triste pero es una realidad, pero los problemas se enfrentan cuando se tienen datos reales y esto que pasa aquí no es bueno, por ello es recomendable que la gente, que está ya por unos cuantos meses más en el poder, que reflexionen y se den cuenta que su luna de miel y su calendario de vacaciones está por terminarse, para que no sigan aprovechándose de engañar y de robar el dinero del pueblo, ya que estos delitos pronto se les van a cobrar.

Los pronósticos que se tienen para el 2023

Aquí tenemos que ver también, que este año va a ser un año terrible, como en el caso de España, quien se acaba de librar de una recesión, ya que cuando el Producto Interno Bruto no crece es la primera indicación que marca que el país está en recesión y España se libró de una recesión por 1.3 por ciento del PIB.

El mundo está en una situación grave y la paz mundial también se encuentra ante un grave conflicto ya que hemos visto que países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia han caído en muchos sentidos por estar siendo gobernados por fascistas y revolucionarios, como en el claro caso de Nicaragua con Mandela, porque los que han estado en el poder tratan de convertirse en un Porfirio Díaz para mantenerse en el poder de su país.

Por eso en México existe el “Sufragio Efectivo, no Reelección”, (El presidente Porfirio Díaz había gobernado en México por más de 30 años, por ello en 1910 Francisco I. Madero convocó al país a levantarse contra el porfiriato y establecer elecciones libres. En dicho manifiesto podía leerse la frase, repetida como un principio político: “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Además, se advertía que Porfirio Díaz sería declarado traidor por no haber respetado los planteamientos establecidos en los planes de La Noria y de Tuxtepec; también sus funcionarios de más alto nivel serían llevados ante los Tribunales, acusados de violación a las leyes) es importante que quede claro esto porque no se va a permitir que sigan violando la Constitución, por lo que tenemos que ver que los que la han violado paguen, que sean presentados en el banco de acusados por todas las fechorías y delitos que hayan cometido en contra del pueblo mexicano.

Por eso es recomendable la creación de una agencia como lo fue la Dirección Federal de Seguridad (1947/1985) y como la de la Policía Federal de Caminos, ya que por el momento es inexistente la vigilancia en los caminos, carreteras y todas las ciudades de la República Mexicana.

Y por el otro lado también en el mar, es decir en nuestro territorio marítimo, el cual no está siendo patrullado debido a la máxima restricción en el presupuesto de los combustibles para poder operar los buques y barcas interceptoras, lo que ha provocado la libre apertura y acceso de las fronteras, lo que han estado aprovechando los naco y narcotraficantes con total impunidad, violando las leyes en territorio mexicano, lo que no podemos permitir que sigan haciendo estos grupos de actores destructivos.

Y ahora que ya se acabó la teoría hipotética, y que nunca dio resultado, de “abrazos, no balazos”, pues que se cuiden todos los que están metidos con cárteles, sean gobernadores, presidentes municipales y/o jefes de la policía, ya que la vida es sabia y justa, y por ello a todos los involucrados les tendrá que llegar su “fiestecita”.

Esperamos que sea pronto y que haya suficiente capacidad para que todos estos delincuentes puedan gozar de la prisión que bien merecida la tienen.

Carta dirigida a los amlovers (Andrés, ¡el tirano del año!)

Carlos Alazraki

Estimados amlovers:

Antes que nada, permítanme felicitarlos por el indiscutible triunfo de nuestro querido presidente Andrés que la distinguida revista inglesa INDEX ON CENSORSHIP, le otorgó como ganador absoluto del prestigiado certamen “El Tirano del Año”.

Este año, nuestro amado Andrés -siendo peso mosca- noqueó a verdaderos dictadores de peso completo como a Vladimir Putin, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, al dueño de Corea del Norte Kim Jong-Un y al asesino asqueroso presidente de Irán, Alí Jamenei, y nueve dictadores más.

Todos son líderes de países que no respetan los derechos humanos y ejercen la represión en contra de sus habitantes.

De verdad es un honor para todos los mexicanos que nuestro entrañable Andrés, ¡le haya ganado a estos 14 monstruos!

Y para no andarme entre las ramas, a continuación les presento las declaraciones de Nik Williams, responsable de haber nominado a AMLO en este prestigiado certamen.

Cito textualmente:

“La gran cantidad de votos para Obrador es testimonio de las amenazas estructurales a La Libertad de Expresión en México que lo han convertido en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas fuera de una guerra“.

Además, esta prestigiada revista inglesa Index of Censorship, destacó la cercanía del mandatario con los militares, la relación con el ex presidente Donald Trump, las señalizaciones en contra de las mujeres, organizaciones no gubernamentales y la prensa nacional e internacional.

Y para terminar, esta famosa revista, comenta:

“Por el bien de los periodistas, sus familias y colegas, así como de la sociedad mexicana en general, esperamos que Obrador tome las medidas necesarias para proteger la libertad de prensa.

Solo entonces, está será la primera y última vez que sea votado como “El Tirano del Año”.

Para seguir con este tema, a continuación les resumo lo que Andrés comentó sobre este deshonroso nombramiento.

No se los puedo presentar de forma literal, ya que como es fiel a su costumbre, la respuesta de Andrés en una de las mañaneras, duró 7 horas y media.

A continuación, les enumero los culpables:

En primer lugar a los Conservadores Ingleses.

En segundo lugar, “una señora de Inglaterra que llevó a cabo una campaña contra James Corbyn, dirigente laborista acusándolo de estar en contra de la Comunidad Judía".

En Tercer lugar, a “los conservadores gringos que además de hipócritas son muy corruptos".

Y en cuarto lugar, a “las personas que están detrás de esta campaña, están en una fundación del gobierno de Estados Unidos que también le da dinero a Claudio X González".

Y remata con esta maravilla:

“Y, entonces, ¿Qué hacer?"

¿Es neta, Andrés?

¿Esa fue tu respuesta?

¿Y entonces, qué hacer?

Oh My God!!!

[email protected]

Bajo los puentes de la Justicia

Alberto Woolrich Ortiz

A fin de ofrecer a mis queridos leyentes no versados en la corrupción que impera en el medio de procuración, impartición y administración de justicia, realidades por ellos no conocidas; es justo advertir que en el ayer y durante la época del neoliberalismo, un periodista del Washington Post escribió: “Bajo los puentes de la Procuraduría General de la República corren dos ríos, uno de dólares, el otro de mierda”.

Similares argumentos -con muy ligeras variantes- se sostienen en ésta Cuarta Transformación de la Nación y ellos no son expresados por un informador del Washington Post, los expresó en una reciente reunión académica, una dignísima toga de una ex servidora pública y funcionaria de la Fiscalía General de la República, la cual estuvo adscrita a cierto Estado de la Federación, digna letrada que en presencia de todo un señor General Brigadier de la Secretaría de la Defensa Nacional expresó textualmente: “Para ir a laborar, todas las mañanas me ponía unas botas de bombero que me llegaban muy arriba de la rodilla, con el objeto de no pisar y mancharme de todo el excremento que existía en la oficina”. Un sentido demasiado riguroso de su deber dio origen a esa expresión.

Sigamos con el tema.

Un grupo de proscritos de las leyes -no existe otro calificativo más apropiado para describirlos- se encargó durante la etapa del neoliberalismo de estructurar, maquinar, crear y consumar graves alianzas con el narcotráfico. Ese gravísimo acto delictivo atentó en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se opuso gravemente a nuestro Estado de Derecho y consecuentemente denigró y ensució a México. “Pocas cosas desmoralizan más que la injusticia en nombre de la autoridad y de la ley”, dijo en el ayer Concepción Arenal.

Por desventura, nada ha cambiado en la Procuraduría -hoy Fiscalía- General de la República, desde esos años a los que hoy vivimos, la historia se repite con similares argumentos, todos ellos violatorios de preceptos expresos y del fundamental y definido sustratum de nuestro régimen constitucionalista.

La única diferencia es que ayer se delinquía y hoy por omisión al cumplimiento del deber se les brinda impunidad a esos bribones del derecho.

Por último, debemos decirle a Andrés Manuel López Obrador, que no debe de ser la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, sino el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien por su evidente desconocimiento del derecho, tiene que acudir a nuestra Constitución Política para enriquecer su escaso o nulo acervo cultural en temas de justicia, que no sólo desconoce, sino que muchas veces inventa y, lo que es peor, no hace nada por enmendar las graves situaciones que siguen ocurriendo en la Justicia.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz. Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Que se sabe de la ausencia del Fiscal Alejandro Gertz Manero

La salud del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ha estado bajo la lupa, pues no se le ha visto en público desde hace ya varias semanas, lo que ha causado especulaciones sobre su bienestar.

Hay que recordar que el fiscal brilló por su ausencia durante el encuentro de las delegaciones de México y Estados Unidos el pasado lunes 9 de enero cuando se celebró en el Palacio Nacional la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

Y ha trascendido que el polémico fiscal se encuentra en estado grave relacionado a padecimientos que lo han afectado y obligado incluso a dejar temporalmente su cargo y delegárselo a su mano derecha, el Fiscal Especial Juan Ramos.

Cáncer de Páncreas

Se trató de la columna en El Financiero de Darío Celis en la que el periodista aseguró que la ausencia se debería a un presunto cáncer de páncreas, por lo que estaría bajo tratamiento en una clínica especializada en oncología.

De acuerdo con Celis, Gertz Manero fue llevado de emergencia a Baltimore, Estados Unidos, durante la última semana de diciembre. Esto porque los médicos que atienden al funcionario temen que el tumor se haya extendido a otras zonas del cuerpo.

El cáncer de páncreas es uno de los tumores malignos más peligrosos y en la actualidad no existe una prueba que pueda detectarlo antes de que se hagan presentes los síntomas, lo que indica una fase avanzada.

Estos son dolor en la parte alta del abdomen y en la parte media de la espalda; pérdida de peso sin motivo aparente; ictericia; diabetes de nueva aparición; cambios en el hábito intestinal, y náuseas o pérdida de apetito.

Se considera como factor de riesgo el tener al menos dos familiares directos con cáncer de páncreas; padecer pancreatitis (inflamación del páncreas) crónica; síndrome de Lynch; mutaciones BRCA2; fumar y obesidad.

