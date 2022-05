Para servir bien, es necesario tener una buena salud física y mental

Es importante reflexionar que para que todo vaya bien, es necesario hacer un cambio en cuanto a solicitar los exámenes necesarios que sirvan para determinar las condiciones en que se encuentren todos los que tienen intenciones de servir a la nación, sean directores, sean mayores, sean regentes, sean presidentes municipales o cualquier otro que pretenda estar fungiendo de alguna manera como servidor público.

Dichos exámenes deben ser tanto psicológicos como físicos, requisitos que serían indispensables cumplir, para conocer y verificar que su condición es óptima, ya que van a desempeñar uno de los requisitos más importante y que es el de servir a la patria, de una manera sana y reflexionada.

Sería recomendable que estos exámenes se les practicaran dos veces al año, para con ello verificar que siguen trabajando dentro de una ubicación racional, sana y positiva para que puedan seguir en el puesto para el que fueron designados.

La pregunta es, ¿Por qué si lo hacemos con los pilotos y con muchas otras gentes, por qué a ellos no?

En todo el mundo se debería imponer y exigir que a todo aquel que pretenda estar en un gobierno, se le soliciten los exámenes necesarios que demuestren las condiciones en las que se encuentra, deberán cumplir con los mismos controles de seguridad que a muchos exigen, y obtener con ello la confianza del electorado.

El ideal de justicia

Son múltiples los abogados de todo México que han deseado que sus hijos sigan sus huellas. Que cuando busquen o procuren justicia, porten esas togas con probidad. Y al expresar esa palabra se dice todo. La meta del abogado al formular sus requerimientos, sus argumentos, sus pedimentos, es buscar justicia, no existe algo más que ese ideal.

La justicia es el principal pilar de la soberanía del estado mexicano, en su ámbito se ejerce el control y la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad.

En ésta Cuarta Transformación de la República y en décadas pasadas, el tema de la soberanía ha sido persistentemente controlado por un poder ajeno al ámbito de procuración e impartición de justicia; el poder del narcotráfico, cuyos avances se infiltraron y derribaron la dignidad de nuestras instituciones, causando una inmoralidad y una serie de injusticias sin precedentes. Éste fenómeno, denominado “narco-política” y/o “narco-justicia”, ha puesto en entredicho las doctrinas sobre la soberanía del estado mexicano.

Nuestra soberanía nacional, se encuentra concebida como una categoría ética de la cual depende directamente la realización de los fines del Estado. Eso fue lo que se nos enseñó en las aulas universitarias.

En el México de hoy, el concepto de soberanía del estado es radicalmente defendido por cínicos e ignorantes, a cuyo juicio la cualidad esencial para que prevalezca la soberanía lo es omitir que se indague el fenómeno de la narco-justicia, de la narco-política. El pensamiento de esos indoctos e insolentes postula que el narcotráfico debe estimarse o considerarse unido al orden estatal, toda vez que con sus gananciales se crean programas de apoyo y ayuda a la indigencia social.

Muchos de nuestros políticos son muy ajenos a la concepción del Estado Soberano. Su pensamiento, firmemente conducido a actos de impudicia y corrupción, tienen siempre ante sí el obtener gananciales y votos para obtener y/o conservar el poder. Por el contrario, múltiples togas de mexicanos decentes, reconocen y afirman que la soberanía es contradecir la política del ayer, avalada por la de hoy, que erróneamente piensan que otorgar dádivas al pueblo, concede una apariencia de estado decente.

México, debe de demostrar que no se encuentra sometido al poder de la narco-política, de la narco-justicia. Debe negarse a reconocer la existencia de un poder superior a nuestros poderes patrios.

Los acontecimientos históricos vuelven necesaria la erradicación de ese nefando poder mediante la justicia.

Es inherente a la soberanía la facultad de ordenarle a la fiscalía el derogar su omisión para indagar ese fenómeno. El poder de la narco-política no es superior a nuestras leyes positivas.

El ideal de justicia es que siga siendo el principal sostén de la Soberanía del Estado.

Ello tienen que entenderlo los políticos de hoy. Sólo así las ayudas sociales para el pueblo serán transparentes y decentes.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.,

Las dictaduras más nocivas en las últimas décadas

Naciones como Cuba, Paraguay, Chile, Argentina y Panamá, entre otras, sufrieron la opresión de autócratas que dibujaron periodos de miedo cargados de presos políticos, violaciones de los derechos humanos, paramilitarismo, restricción de la libertad de prensa, represión de las libertades individuales. Sin embargo, como todo, entrados los años noventa, estos dictadores desaparecieron.

Fueron casi una veintena de países los que pasaron por las manos de estos nocivos personajes. De la región solo se salvaron países como Costa Rica, Jamaica, Belice, Estados Unidos y Canadá.

El listado es amplio y estos son solo algunos nombres: Aparicio Méndez (Uruguay), Hugo Banzer (Bolivia), Juan Velasco Alvarado (Perú), Humberto Branco (Brasil), José Antonio Páez (Venezuela), Anastasio Somoza (Nicaragua), Tiburcio Carias Andino (Honduras), Carlos Castillo Armas (Guatemala), Porfirio Díaz (México), Francois Duvalier (Haití), Rafael Leonidas Trujillo (República Dominicana) y Gustavo Rojas Pinilla para la cuota de Colombia.

Aquí, un recuento de las dictaduras más nocivas para la región en las últimas décadas:

Cuba: Fulgencio Batista (1952-1959)

En su primer mandato, Batista ocupó el cargo de presidente de Cuba tras ganar las elecciones de 1940. En sus años de gobierno respaldó, desde el otro lado del Atlántico, a las fuerzas aliadas (Reino Unido, Francia, Estados Unidos) que batallaban contra la Alemania Nazi de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. En 1944 dejó el poder, cedió su lugar al mandatario Ramón Grau San Martín y viajó a EU.

Pasados ocho años, y dos periodos presidenciales que lo mantenían al margen del liderazgo de la isla, Batista se presentó como candidato a los comicios de 1952. Tras ver que las encuestas lo relegaban al tercer lugar en la intención de voto, se tomó el poder a través de un golpe de Estado a cuatro meses de celebrar las elecciones.

En su segundo tramo presidencial Batista abolió la Constitución, encarceló a los opositores, reprimió las revueltas comunistas y se vinculó con negocios de prostitución y apuestas.

Pero a finales de diciembre de 1958, como decía el cantautor cubano Carlos Puebla: “llegó Fidel”.

El movimiento liderado por Fidel Castro y el médico argentino, Ernesto “El Che” Guevara, concretó una ofensiva contra el régimen de Fulgencio Batista, cuyo ejército cayó a manos de los rebeldes dirigidos por el revolucionario argentino en la batalla de Santa Clara.

Acorralado, Batista huyó de La Habana el 1 de enero de 1959 con una fortuna de varios millones de dólares. Primero llegó a República Dominicana, después fue a Portugal y finalmente se asentó en España, donde murió en 1973 a causa de un paro cardíaco a la edad de 72 años.

Paraguay: Alfredo Strossner (1954-1989)

Por más de 35 años Alfredo Strossner condujo a Paraguay con una administración de mano dura. Su mandato fue el segundo más largo en Latinoamérica (detrás de Fidel Castro) y el más extenso en el sur del continente.

Su dictadura, que recibe el nombre de ‘Stronato’, se caracterizó por la imposición de una ley marcial, la amonestación de rivales políticos, la brutal represión policial contra la ciudadanía y la presencia de numerosos escuadrones de la muerte en las calles.

Según la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, durante el régimen de Strossner se asesinaron unas 4.000 personas, 20.000 fueron torturadas y desaparecieron cerca de 420 activistas, comunistas y sindicalistas.

En el ‘Stronato’, el Parlamento paraguayo sucumbió a la sombra del dictador, se llevaron a cabo varias elecciones presidenciales fraudulentas en las que arrasó Strossner, bajo el ala del Partido Colorado. Para 1977 impulsó una modificación de la Constitución de Paraguay que permitió su reelección indefinida.

Valiéndose de su autoridad, y amparado por el músculo anticomunista estadounidense, Strossner dirigió a la nación guaraní hasta 1989.

Ese año fue derrocado por su hombre de confianza, Andrés Rodríguez Pedotti, lo que le obligó a exiliarse en Brasil. Allí vivió hasta su muerte en 2006 pese a las reiteradas peticiones de extradición por crímenes de lesa humanidad.

Chile: Augusto Pinochet (1974- 1990)

El 11 de septiembre de 1973 el entonces general Augusto Pinochet, junto a un grupo de miembros de las fuerzas armadas, ejecutó un golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende.

Desde entonces, y por un período de 17 años, Pinochet se ancló en una administración que utilizó la violencia como su primera arma de coerción. Las cifras oficiales indican que la dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 muertos, entre los que se cuentan 1.192 individuos desaparecidos.

El régimen militar además torturó a más de 38.000 personas, una de ellas la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de la brutal represión, el gobierno de Pinochet consiguió un alto desarrollo económico en Chile.

Recordado por lanzar frases como: “Yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es eso?”, Pinochet proscribió a los partidos políticos y disolvió al Congreso Nacional, pero tras un plebiscito celebrado en 1988 en el que se impuso el "No" con el 56% de los sufragios, el tirano fue derrotado.

Desde que entregó la posta presidencial en 1990, Pinochet se benefició de una ley de amnistía. En 1998 fue detenido en Londres, Reino Unido, acusado de genocidio. Para el 2000 perdió su fuero parlamentario y en el 2004 un juez determinó que el exmilitar era médicamente apto para enfrentar un juicio, por lo que fue puesto bajo arresto domiciliario.

En 2006, mientras aún había 300 cargos fiscales en su contra, murió por deficiencias cardíacas.

Argentina: Jorge Rafael Videla (1976-1981)

Videla lideró la junta militar que gobernó a Argentina durante la dictadura denominada ‘Proceso de Reorganización Nacional’, la cual se desintegró en 1983.

‘El Proceso’, compuesto por cuatro juntas militares sucesivas -integradas por tres oficiales de cada fuerza- que elegían un presidente con funciones ejecutivas y legislativas, es recordado por marcar una época de miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y la quema de libros en la recordada “Operación Claridad”, una purga de opositores en toda el área cultural.

En este orden de ideas, Videla propició un gobierno que disgregó a los partidos políticos e inició una disputa fronteriza con Chile que por poco desemboca en una guerra entre ambas naciones.

Con Raúl Alfonsín a cargo del primer gobierno democrático después del régimen militar, Videla fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

En 1990, el presidente Carlos Menem lo indultó junto a varios integrantes de las juntas militares, pero ocho años después fue detenido por la causa de apropiación de menores y estuvo en prisión domiciliaria hasta 2008, año en el que perdió este beneficio.

Videla falleció en prisión en 2013 a los 87 años de edad.

Panamá: Manuel Antonio Noriega (1983-1989)

Simon Tisdall, columnista de The Guardian, cuenta que “Cara de Piña”, como el expresidente de EEUU, George H. W. Bush, llamaba al dictador de Panamá, Manuel Noriega, habría ayudado a detener la influencia de Cuba y de la Unión Soviética en Latinoamérica.

Esta fue una de las tantas labores que el general panameño habría llevado a cabo bajo las órdenes de la CIA, antes de que el gobierno de Estados Unidos ordenara la invasión militar del país centroamericano en 1989.

El otrora “hombre fuerte de Panamá” sumió a su país en una grave crisis económica, política y social durante sus seis años de mandato.

Entre su historial criminal destaca la relación con ‘El Cartel de Medellín’. Según contó el exteniente coronel Luis del Cid, quien fuera guardaespaldas por más de 25 años de Noriega, el dictador panameño hizo su primer contacto con Pablo Escobar en 1981. Después fueron socios.

El 20 de diciembre de 1989, por orden de George H. W. Bush, se llevó a cabo la operación “Causa Justa”, en la que fueron desplegados 27.000 soldados en Panamá que lograron, en 14 días, la entrega del general Noriega. Organizaciones de derechos humanos ubican en 3.000 la cifra de muertos que produjo dicha operación.

Noriega, como recuerda el magister en Teoría y Crítica de la Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid, Santiago Peña, tuvo una relación recíproca de complicidad y traición con Estados Unidos, país que finalmente lo llevó a prisión después de ser procesado y condenado a 40 años de cárcel por cargos de tráfico de cocaína, crimen organizado y blanqueo de dinero.

Finalmente, Noriega fue extraditado a Francia para ser juzgado por lavado de dinero del narcotráfico. En el país europeo fue penado a siete años y encarcelado en la parisina Prisión de La Santé.

En diciembre del 2011 fue extraditado a Panamá. Seis años después falleció a consecuencia de un tumor cerebral.

En donde existen los dictadores siempre será un país en el que reine la desesperanza, la desnutrición, las carencias y un total abandono.

Laura Fernández es denunciada en Quintana Roo por peculado

El Ayuntamiento de Puerto Morelos presentó denuncias en contra del ex tesorero, oficial mayor y la ex presidenta municipal, Laura Fernández Piña por los posibles delitos de fraude procesal, peculado y lo que resulte en agravio de los ciudadanos de Puerto Morelos.

La denuncia fue aprobada previamente por el Pleno en la Décima Primera Sesión Ordinaria del Cabildo municipal del pasado 16 de marzo, cuyo documento se publicó posteriormente en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con los datos presentados, la afectación al erario se integra por 89 millones de pesos no pagados al Instituto Mexicano del Seguro Social; 18 millones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 39 millones de impuesto sobre nómina; 37 millones de deuda a proveedores; 246 millones comprometidos por nómina inflada y 830 millones de pesos del contrato para otorgar el servicio de alumbrado público al empresario Carlos Alberto Moyano, esposo de la ex alcaldesa.

El contrato fue una adjudicación directa, a través de una Asociación Público-Privada (APP), cuya inversión no debería rebasar los 45 millones de pesos y puede durar hasta 20 años. En el contrato se justificó la necesaria reconversión tecnológica de las luminarias con el consecuente pago por operación y mantenimiento.

Al llegar a la presidencia municipal la actual alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz se negó a pagar los primeros cuatro meses y fue denunciada penalmente por la empresa “OFN Quintana Roo, S.A. de C.V.” ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en enero del presente año.

Se informó que, de un análisis financiero, contable y de recursos humanos de autoridades municipales se concluyó que el incumplimiento de las cuotas patronales sucedió entre los meses de febrero de 2020 a septiembre de 2021, y las de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en él periodo de enero a junio de 2020 y también de enero a abril de 2021, a cuya deuda se agregaron múltiples recargos, actualizaciones y multas como establece el sistema.

Al respecto y en el contexto del proceso electoral que vive la entidad, la presidenta municipal dijo que “no se trata de un tema político sino de no ser cómplice de los posibles delitos cometidos por su antecesora. Yo estoy actuando conforme a la ley, si no denuncio entonces soy cómplice”.

La alcaldesa enfatizó que teme por su integridad e incluso en ser víctima de algún atentado por denunciar esos hechos que pudieran incomodar a mucha gente que participó en la pasada administración del municipio.

Carta dirigida a nuestro presi.

(¿Qué se fumó?) Carlos Alazraki

PROLOGO 1.- Sra. Sheinbaum: Después de la tremenda ofensa que le hizo al pueblo de México el pasado 5 de mayo de llevar cosida en su falta a LA VIRGEN DE GUADALUPE SIN SER USTED CATOLICA, le pregunto: ¿qué más está dispuesta a hacer para ganar la candidatura a la presidencia de su partido?

Estimado Presi_: Tengo el gusto de conocerlo, desde hace más de 20 años. Ambos sabemos que nuestras ideologías no coinciden para nada. Usted es un apasionado de vivir y revivir el pasado. Y yo no, Yo soy un apasionado de vivir el hoy para construir el mañana. A usted le gusta mentir. A mí también. Pero… ¡Jamás como usted!

Usted es amante de la democracia BANANERA. Yo no. Yo adoro la SOCIALDEMOCRACIA. Usted odia a los gringos. Yo no. Odia a los españoles. Yo o. De hecho, los dos me caen superbién.

Usted es no sé qué… Pero seguro no es demócrata. Yo sí lo soy. A usted le da como un no sé qué, reunirse con mandatarios del primer mundo. Sobre todo, con Trump. Usted, prefiere codearse con mandatarios de su nivel para que no le hagan sombra. Yo no.

Yo prefiero seguir aprendiendo de personas más preparadas que yo. Y justamente, este es el motivo de escribirle mi Carta Semanal. En primer lugar, nadie ha entendido para qué fue a perder el tiempo visitando a nuestras naciones “hermanas” en Centroamérica. Tampoco entendimos porqué sus genios de comunicación anunciaron que también iba al Caribe cuando en realidad nada más iba a Cuba.

¿Acaso le dio miedo decir que iba a La Habana? ¿O porqué creyeron que Belize y Honduras también están en el Caribe? Pero en fin, la razón no es lo importante. Usted quiso ir y ese es su privilegio. Sin embargo, mi querido Presi, estoy muy preocupado por lo que comió o fumó en La Habana.

No sé si fue la comida o un chubby que se echó. Porque lo que dijo en su discurso a lo que Cuba realmente es, hay un mundo de diferencia. Le explico: No hay duda de que Cuba es un maravilloso país.

Un país al que personalmente yo quiero mucho.

Un país al que ayudamos mucho cuando yo era el director de operaciones en Univisión cuando Enrique González Pedrero era nuestro director y un secretario muy querido que colabora con usted, era su secretario particular.

Pero con todo ese cariño que le tengo, no puedo cerrar los ojos al tipo de régimen que gobierna Cuba desde hace más de 60 años. COMUNISMO Y CERO LIBERTAD DEMOCRATICA. Y porfa no me salga con la jalada de pobre pueblo cubano bloqueado por los gringos. Porque usted sabe, como yo, que el resto del mundo jamás lo ha bloqueado.

Comenzando con el máximo apoyo de España –país que usted vomita-.

¿Por qué adora tanto a Cuba? ¿Por qué ama tanto a un país que ha sido gobernado por una DICTADURA durante los últimos 63 años?

¿Qué tiene de adorable un país dónde nuestros hermanos cubanos nunca han elegido nada y a nadie? ¿Un país donde nuestros hermanos cubanos tienen censurado el internet? ¿Y por qué en lugar de viajar a Cuba no fue a España o Alemania o a los dos a buscar más inversiones?

Y como el espacio de mi Carta Semanal está por agotarse, le pregunto lo siguiente: ¿por qué amenaza al presidente Biden de no asistir a la Cumbre de las Américas sino invita a los otros tres dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿Por qué se convirtió en el hada madrina de estos tres DICTADORES? ¿Qué mensaje nos quiere decir con todo esto?

Porque si lo que usted quiere es llevarnos a un mundo no democrático con su miserable 4ta transformación, le tengo una noticia: ¡¡NO VA A OCURR!!

Y por último: ¿Qué se fumó?

P.D. ¿Le metemos una lana a que si va a ir a Los Ángeles y que los 3 DICTADORES NO?

[email protected]

El responsable del vuelo

Carlos Loret

¿Qué está pasando en el espacio aéreo mexicano? Se están teniendo que rediseñar rutas por el tráfico aéreo y por la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles.

¿Qué está pasando? Lo que se le dijo al presidente hace cuatro años que iba a pasar con su aeropuerto. ¿Qué está pasando? Que están en riesgo vidas humanas.

El fin de semana dos aviones de pasajeros estuvieron a punto de colisionar por un grave error de control en el AICM. Dieron la instrucción a un vuelo de aterrizar en una pista donde un avión se preparaba para despegar. El presidente dice que no hay problemas, los niega categóricamente, y asegura que son invenciones de los conservadores. Pero el mensaje no llega al gabinete. Así que Gobernación arma unas mesas de urgencia para abordar el inexistente problema. El presidente dice que no tiene nada que ver el aeropuerto Felipe Ángeles, pero sí tiene que ver, en las mesas se usó para extorsionar a las aerolíneas nacionales y que “voluntariamente” mandaran vuelos al aeropuerto fantasma.

Es claro que hay un problema. Es grave y hay responsables. El primero se llama Andrés Manuel López Obrador, que decidió hacer de la aviación una bandera política. No la pensó como fruto de análisis técnicos o planteamientos estratégicos de desarrollo.

El fin de semana, el piloto del avión de Volaris al que le dieron la instrucción de aterrizar en una pista ocupada, como buen responsable del vuelo, hace una “ida al aire” y con ello salva a sus pasajeros y a su tripulación. Del otro vuelo, el que pretendía cambiar al país, el piloto no tiene ánimo de rectificar.

Políticos de oposición piden que “AMLO defienda a los mexicanos, no a Cuba y Venezuela”

Jesús Ortega, excompañero de partido de AMLO, dijo que el presidente comete un error estratégico al no asistir a la Cumbre de las Américas

A raíz de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no atender la invitación del gobierno de Estados Unidos, quien organiza la Cumbre de las Américas, en señal de protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, algunos sectores políticos han criticado al Ejecutivo mexicano por anteponer, consideran, su ideología de izquierda a los intereses del país y su relación con América del Norte.

Una de las posturas más críticas por esta decisión diplomática proviene de su excompañero en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, quien dijo que estrechar relaciones con Centroamérica es correcto, pero advirtió que comete un error estratégico al enfriar las relaciones con Estados Unidos y Canadá, además de alejar a México de la Unión Europea, Japón y otras naciones.

Para Ortega Martínez la política exterior adoptada por el gobierno obradorista “aísla a México y lo saca de las decisiones fundamentales del contexto global”.

El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, se refirió a la Cumbre de las Américas y dirigió un mensaje a López Obrador mexicano: “que el presidente defienda a los mexicanos no a Cuba y Venezuela”.

Vicente Fox, ex presidente de México, ironizó sobre la ausencia de AMLO, de quien dijo lo extrañarán los jefes de Estado del continente durante la reunión en Los Ángeles.

Fox aseguró que López Obrador solo se siente a gusto entre presidentes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a quienes el periodista Jorge Ramos calificó como “matones” debido a que esos gobiernos practican la represión, persecución y encarcelamiento de todos sus opositores.

El exdiputado federal del PRD, Fernando Belaunzarán, señaló que López Obrador amagó al presidente Joe Biden con no asistir a la Cumbre si no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero el diálogo que tanto promueve a nivel internacional, no lo ofrece dentro de México, consideró.

También dijo que al presidente mexicano no le importa el autoritarismo ni la violación a los Derechos Humanos ene sos tres países “porque hacia allá vamos” y explicó que el mexicano defiende a Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega porque comparte el mismo estilo de gobernar.

Veracruz, se vuelve uno de los estados más peligroso para los periodistas

De acuerdo con Artículo 19, la entidad suma más de 30 homicidios a profesionales de la prensa desde el 2000

La violencia contra las y los periodistas no cesa en México: con 55 asesinatos registrados en su administración, dicha problemática aún figura como uno de los talones de Aquiles del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pero la responsabilidad de este sangriento panorama ha comenzado a concernir a los gobiernos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), especialmente a Veracruz.

De acuerdo con Artículo 19, la entidad actualmente gobernada por Cuitláhuac García ha sido la más mortal para la prensa al acumular 31 asesinatos desde el año 2000 - esto, sin considerar el doble homicidio de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana recién suscitado el 9 de mayo pasado.

Es decir, para este 11 de mayo, el estado jarocho sumaría 33 muertes de periodistas en razón de su labor profesional, siendo la administración de Javier Duarte (actualmente preso en el Reclusorio Norte) la más letal con 18 profesionales asesinados.

Desapariciones, irrupción en los domicilios, estrangulamientos y/o agresiones a familiares eran algunas de las atroces amenazas a las que integrantes del gremio debían sobrevivir durante aquel mandato, de diciembre del 2010 a noviembre del 2016.

No obstante, pese a la entrada de la administración auto-proclamada “de la transformación”, Veracruz aún conserva el título del más peligroso para las y los periodistas, con 7 asesinatos registrados en lo que va del actual Gobierno (tanto estatal, como presidencial).

Por un lado, las muertes de Jorge Celestino Ruiz Vázquez (El Gráfico de Xalapa), María Elena Ferral (Diario de Xalapa, Quinto Poder), Julio Valdivia (El Mundo de Córdoba) y Jacinto Romero Flores (Ori Stereo) se reportaron en el periodo del 2019 al 2020.

Mientras que José Luis Arenas Gamboa (Inforegio network), Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García (ambas de El Veraz) ocurrieron en este 2022 - uniéndose así a los 11 homicidios registrados en el año actual, el más violento del sexenio de AMLO para la prensa.

La segunda entidad que más homicidios a comunicadores ha registrado, según Artículo 19, es Sonora con 5 casos. De ahí le sigue Oaxaca con 3; y Guerrero, Coahuila, Michoacán, Baja California y Zacatecas con dos cada uno.

De acuerdo con Reporteros sin Fronteras (RSF), López Obrador se ha distinguido por la violenta y estigmatizante retórica contra la prensa, que ha derivado desde la violación a datos personales, hasta destinar una sección en sus conferencias para desacreditar a medios y comunicadores críticos de su administración (a quienes ha tachado de “parciales”, “injustos”, “mercenarios”, entre otros calificativos).

Dicha hostilidad ha sido demostrada de igual manera por el propio Gobernador de Veracruz, pese a los 7 periodistas asesinados y los más de 200 homicidios dolosos acumulados en lo que va del 2022, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Así lo demostró el 21 de enero pasado cuando arremetió contra la prensa por, afirmó, querer retratar una realidad diferente en materia de seguridad del estado: “¿Amerita estar acusando a Veracruz de eso para que los que están afuera, los que no viven en Veracruz, tengan otra realidad, que no es la que está sucediendo? ¿Alguien les paga por estar mintiendo?”, dijo.

“Es triste ver cómo le dan cabida a gente que miento, pero no solamente que miente, sino que viene a defender a delincuentes. También digan la otra versión, la verdad”.

Un informe de Artículo 19 contabilizó mil 945 ataques a la prensa por parte de Andrés Manuel de diciembre de 2018 a 2021, lo cual representa un alza del 85% en la incidencia de los señalamientos hechos desde el estrado de Palacio Nacional.

¿Qué propició que se construyera mal la Línea 12 del Metro?

Es importante mencionar lo que la periodista Icela Lagunas, en un reportaje que tuvo en 2021, con el medio SinEmbargo, donde vino documentando desde tiempo atrás, antes de la caída del metro, las irregularidades en torno a la Línea 12, donde mencionaba sobre la información a la que tuvo acceso sobre esta obra, la cual es clave para entender por qué se desplomó, el 3 de mayo de 2021, una parte del tramo elevado.

¿Qué propició que la Línea 12 del Metro se construyera mal? Para la periodista Icela Lagunas, autora de Línea 12. Crónica de una tragedia anunciada, todo se debió a que hubo mucha prisa.

He aquí algunos pequeños fragmentos importantes de la interesante entrevista:

La periodista, en torno a esta obra, destacó que horas antes de su inauguración en octubre de 2012 “ingenieros encargados del mantenimiento de la Línea 12, del proyecto Metro ICA, tuvieron que cambiar 900 metros de riel que el tren estaba destrozando. Era una constante”.

“Ebrard de todas maneras inaugura en 2012 por estos tiempos políticos en que él decía que si planeó y gestó la obra, se merecía inaugurarla.

Lagunas detalló que el Gobierno de Miguel Ángel Mancera recibió la obra con la advertencia de que tenía estar bajo un mantenimiento constante, situación que llevó al entonces Jefe de Gobierno a cerrar el tramo elevado en 2014, el mismo que el pasado 3 de mayo se desplomó causando la muerte de 26 personas.

El 5 de diciembre de 2021, la Fiscalía de la Ciudad de México acusó formalmente ante el juez a 10 personas de homicidio doloso, lesiones y daño a la propiedad por el derrumbe de la Línea 12.

Lagunas puntualizó que además de las deficiencias que se han denunciado sobre la obra civil, otro tema es el referente a los trenes. “La investigación de la Fiscalía capitalina no lo aborda a profundidad, qué daño o qué impacto generan esos trenes en esa vía que no embonan. Se ha dicho desde siempre, esos trenes y esa vía no embonan porque históricamente los trenes, para el STC Metro de la Ciudad de México, se le compraban a Bombardier”, consideró.

Por todos estos aspectos es que para ella “el tramo elevado es y seguirá siendo el gran reto de esta administración y de las que vienen”.

-Esta investigación la inicié desde el 2012, desde que se inauguró la obra empecé a obtener documentos que hablaban ya de irregularidades. ¿Qué propició que se construyera mal? Hubo mucha prisa. Se ideó como una obra para catapultar las aspiraciones presidenciales del ahora Canciller Marcelo Ebrard. Se planeó, pero los tiempos se le salieron de control. En ese proceso, pasaron por alto muchas alertas que la propia Línea 12 les estaba mandando.

Resalto mucho el dato de que días antes de que Marcelo Ebrard inaugurara esta obra en octubre de 2012, cuando invitó al entonces Presidente ‘espurio’ como ellos le llamaban a Felipe Calderón, horas antes ingenieros encargados del mantenimiento de la Línea 12, del proyecto Metro ICA, tuvieron que cambiar 900 metros de riel que el tren estaba destrozando. Era una constante.

Todo esto fue quedando documentado por los ingenieros de los diferentes consorcios y partes involucradas. Hay documentos del propio CAF donde se decía que ya era una situación muy grave lo que estaba pasando con sus rieles y la vía. Ebrard de todas maneras inaugura en 2012 por estos tiempos políticos en que él decía que si planeó y gestó la obra, se merecía inaugurarla. Inaugura la obra, la hereda Mancera con todas estas fallas de origen y esta problemática se sigue presentando. En el 2014 obtuve un documento clasificado en sus páginas como confidencial que advertía que la Línea 12 no podía transportar pasajeros por el riesgo que representaba, porque puede ocurrir un descarrilamiento, y advertía que podía ocurrir una tragedia de gran envergadura como la que terminó ocurriendo la noche del 3 de mayo de 2021.

-No hay que perder de foco que los vicios y errores son de origen. Esa obra se construyó mal y no lo digo yo, lo dicen diferentes ingenieros y empresas que han revisado, y las diferentes alertas que la propia obra enviaba. Con el sismo del 2017 se ordenó una revisión en la Línea 12 y en la columna 69 se encontraron daños terribles derivados de la falta de acero. Eso obligó a una revisión de las 266 columnas que conforman el tramo elevado y se encontró que ya se estaba pandeando. Los ingenieros encuentran una flecha y encuentran que la línea entre las curvas 11 y 12 se están pandeando. La columna 69 no tenía acero.

Tan sólo en esa Línea 12 se gastan aproximadamente 200 millones de pesos anuales en su mantenimiento. Debe estar vigilada con lupa. Te encargan una Línea que está sostenida con alfileres desde su origen y descuidas esa parte del mantenimiento porque no tuvo al responsable de mantenimiento por un año, terminó cayéndose. Es una responsabilidad compartida, pero los errores son de origen. Mancera y Claudia Sheinbaum tenían la obligación de darle ese mantenimiento meticuloso.

-El tramo elevado es y seguirá siendo el gran reto de esta administración y de las que vienen. Tendríamos que ver qué es el programa de rehabilitación que se va a implementar en la zona y qué tan profundo. Porque hoy por hoy se detectaron daños en la columna 69 y la falta de acero.

Los expertos internacionales hablan de que no existían los suficientes pernos y que se aflojaron. Pero voy a otro punto, y que la investigación de la Fiscalía capitalina no lo aborda a profundidad, qué daño o qué impacto generan esos trenes en esa vía que no embonan. Se ha dicho desde siempre, esos trenes y esa vía no embonan porque históricamente los trenes, para el STC Metro de la Ciudad de México, se le compraban a Bombardier.

“En el caso de la Línea 12, la administración de Ebrard inició negociaciones que llegaron a un alto nivel con una empresa china de nombre Norinco. La empresa ya anunciaba que había ganado el contrato para abastecer los trenes de la Línea 12 y esa negociación se cayó. Finalmente se dio una adjudicación directa a CAF, pero para cuando eso ocurre, ICA ya tenía muy avanzada la construcción de la vía. Lo dicen los ingenieros de ICA cuando acuden a comparecer a la Comisión de Investigación que se inició en la entonces Asamblea Legislativa: ‘cuando los trenes llegaron nosotros ya estábamos aquí y nunca nos avisaron de un cambio de tren’.”

Gran parte del andén de la Línea 12, como unos 12 metros, estaba desperdiciada, le ponían plásticos para que el usuario no pasara porque el tren era corto, era más pesado y era más ancho. ¿Qué ocasionaba en esas curvas cerradas del tramo elevado? Un fenómeno que los ingenieros llaman un fuerte bamboleo, que es una vibración extrema que después los mismos ingenieros dijeron que ya se estaba afectando la estructura. ¿Qué pasa si otra vez rehabilitan la Línea y los trenes siguen generando el mismo impacto? Lo que hago hincapié es que esos trenes no embonan con la vía. O cambian la vía o cambian los trenes y los mandan al Suburbano o a otro lugar donde corran como debe ser y no le generen ese daño.

—La línea 12 es una interrogante constante. Si todas las líneas tienen trenes Bombardier, ¿por qué irte con una empresa china y luego darlo a CAF?, Y por otra parte, ¿cómo pensar que una línea que no tiene ni 10 años está absorbiendo la mayoría de los recursos para mantenimiento?

—El episodio de los trenes es otro tema aparte de la Línea 12, es decir, está dentro de la Línea 12, pero merece una investigación aparte. Siempre llamó la atención que con los trenes de la Línea 12 se hicieran cosas que no habían ocurrido con otras líneas. Los trenes históricamente se habían comprado y para la Línea 12 se apostó por un esquema que ellos determinaron como un PPS, que es un proyecto de prestación de servicios a largo plazo.

Esa flota de trenes –tengo los contratos– costó 530 millones de pesos. El contrato que terminó autorizando el entonces director del Metro, Francisco Bohórquez, y avalado por la gente de la Secretaría de Finanzas de Mario Delgado, hoy presidente nacional del partido Morena, es por mil 588 millones de dólares.

Cuando yo publico en aquellos años esa información Delgado dijo que era una mentirosa porque no estaba entendiendo. Entonces por qué la diferencia abismal de millones. El argumento fue que no tenían dinero para pagarlo de contado y el contrato que otorgaron a CAF es por mil 588 millones porque ya incluye el mantenimiento. Es una cantidad abismal que se empezó a pagar en la administración de Marcelo Ebrard, comenzó pagándola Mancera y la sigue pagando Claudia Sheinbaum, y la seguirá pagando el sucesor de Sheinbaum. Ese contrato vence hasta el 2026.

“Tengo documentos de un sondeo de mercado que se hizo para ver quién da el mejor precio para la adquisición de los trenes y la diferencia entre la cotización que presenta CAF y la que presenta Bombardier, la diferencia es por unos cuantos millones, muy mínima. Por qué se lo dieron a CAF de manera directa, porque prometió que el primero de los trenes estaría pisando el territorio mexicano en 2010. Como tenían prisa, y con esa lógica de entregar rápido y tener asegurada la obra, le entregan el contrato a CAF. Pero incumplió, no trajo los trenes en esa fecha y sacaron de la negociación a Bombardier que estaba dándoles un mismo precio, pero entregaba los trenes un año después. Todos esos son los claroscuros de la renta de los trenes y por los que se debe una explicación.”

-Se fue perdiendo la intensidad o el foco de atención en la Línea 12. Se confiaron, resultaba millonario. En 2017 se advirtió de un daño tremendo y se hizo la rehabilitación. Los rieles y la vía siempre se estuvieron atendiendo, es decir, se cambiaban los rieles, el balasto, los durmientes, las grapas. Todo eso. Pero se olvidó qué estaba pasando en las estructuras que sostenían esa vía. Qué había en esas estructuras. A quién le faltó tiempo para abordar a profundidad en las fallas, en las señales que la obra les estaba mandando.

Esa advertencia en 2017 respecto a que una columna presentaba daños tan profundos fue otra gran advertencia que encendió los focos rojos. En esta administración el área de mantenimiento estuvo acéfala por un año y se recuerda aquella frase lamentable de la exdirectora del Metro Florencia Serranía: ‘Yo nada más soy la directora del Metro’. Cuando ya había habido accidentes, inundaciones, choques, finalmente ocurrió lo que se había advertido. A muchos les llegaron los informes de primera mano, hablo de los políticos que hoy otra vez están en el primer círculo de poder de nuestro país.

—Desgraciadamente la tragedia se consumó, cobró 26 vidas y afectó a decenas más. ¿Será posible determinar un responsable o es algo ingenuo pensarlo?

-Podemos hablar de responsabilidades de quienes construyeron.-

-Otra es la responsabilidad política y hablo de la responsabilidad política que tuvo Marcelo Ebrard. -

-Si hablamos de un responsable político y si las fallas que hoy los expertos determinan fueron de origen, creo que es sin duda la administración de Marcelo Ebrard. Aunque dudo mucho que veamos a un Marcelo Ebrard o a un político de esa envergadura detrás de la cárcel. Hoy ellos son Gobierno. Además el proceso está tomando la ruta de la reparación del daño, es decir, los privados y las víctimas, después de todo este peregrinar en búsqueda de justicia. Los señalados por la Fiscalía son las empresas constructoras, todos están tomando la ruta de la reparación del daño. Por recomendación de los abogados privados, las víctimas van a aceptar eso antes de irse a un proceso de diez años que para ellos sería desgastante y mortal porque se trata de gente de muy escasos recursos. Cuando se les invita a declarar a la Fiscalía, significa un reto transportarse desde su domicilio de Tláhuac, cargar a su lesionado, en el caso de los sobrevivientes. Eso implica que los pilares de la familia, ya sea papá o mamá, dejen de trabajar para atender esto.-

Esto demuestra la cantidad de errores y falta de atención de muchos políticos, incluida la señora Sheinbaum, de quien no se vio una buena actuación desde que estaba en la delegación de Tlalpan, por lo que es lamentable ver como todo esto no ha sido más que un total fracaso, al igual que lo ha sido su gobierno, tal pareciera que solo busca desvirtuar la visión política.

