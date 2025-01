Para tener un buen gobierno es necesario que se respete la voluntad del pueblo

Vale la pena considerar que hay una recompensa para atrapar al usurpador de Nicolás Maduro, ya que el gobierno de Estados Unidos, y otros gobiernos del planeta, como España, no reconocen la validez de las elecciones, que fueron un fraude con respecto al derecho al voto del pueblo venezolano, ya que el voto es el acto por el cual se expresa el apoyo o preferencia de algún candidato de su elección, por lo que ahora han impuesto una recompensa de 25 millones de dólares por el señor Maduro, por ser un delincuente, un traficante de drogas y por no haber respetado la voluntad del pueblo venezolano, lo que significa un fraude y que es muy similar al que se cometió en México, por lo que sería una buena sugerencia que principalmente la oposición, levantará una queja ante el gobierno de Estados Unidos para que se proponga una acción similar al de Venezuela, debido al fraude cometido.

Sería bueno saber qué recompensa podría ofrecer Estados Unidos por el ex presidente de México, ya que él, al igual que Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega y otros más, son una bola de delincuentes que han defraudado a sus pueblos robando las elecciones, un presidente legal debe exigir que se le reconozca su triunfo.

Es necesario mencionar a los militares e ilusos comandantes que apoyan al señor Maduro, que contemplen que ya están en la lista de sanciones penales por parte del gobierno de Estados Unidos.

Es importante que se reconozca el derecho del pueblo de respetar una elección para que se ejerza la democracia, porque ya hemos visto como estos bandidos han utilizado la democracia solo para obtener un puesto defraudando así los principios y la Constitución que juraron respetar, el respeto se gana, no se obtiene, cuando este es basado en la mentira, en el engaño y en la burla hacia el pueblo.

Exhortación a la presidenta

En los días que transita el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación de la Nación, a nuestra patria le agobian dos conductas políticas-jurídicas indignas: la corrupción y el tráfico de influencias. Si dentro de este concierto de perturbación de valores éticos y jurídicos que padecemos, pudiera tener la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, la osadía de definir esa corrupción, bien podría decir que ésta, según la doctrina más popular, “es la acción o efecto de corromper, de pervertir a la justicia”.

Así ha acontecido desde hace varios sexenios, principalmente desde la época en que gobernó a esta República Carlos Salinas de Gortari, donde se inició una irrefrenable alteración de valores, la cual dio génesis a lo que se conoce como ‘’fenómeno del nepotismo’’, es decir, la práctica de influir en favor de familiares cercanos, principalmente para alcanzar con ello la impunidad.

Ya bien lo decía el gran filósofo Herbert Spencer en su tiempo: ‘’todo delito impune engendra una familia de delincuentes’’.

Se ha visto, en diversos casos y causas que existe una hermandad para proteger a la delincuencia del poder. La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un enorme trecho que recorrer para limpiar esa pestilente cloaca que actualmente se encuentra inmersa dentro de los Poderes de la Unión.

Mientras no se señale, investigue, acuse y procese a esos delincuentes solapadores de esas criminales acciones, las víctimas de diversas conductas delictivas y los gobernados no recuperaremos la credibilidad en la procuración e impartición de justicia; las acciones que emprenda la primera Magistrada de la Nación, le imponen y obligan a efectuar una limpia contra ese flagelo que afecta a los gobernados.

No se valen exculpaciones por supuestos servicios prestados a la Cuarta Transformación de la Nación.

La presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser hoy más que nunca rigurosa e inflexible contra todos aquellos -Siervos de la Nación que forman parte de los Poderes de la Unión- que permiten en el desempeño de sus funciones que se afiancen y resulten impunes las conductas antisociales perpetradas por sus familiares.

No resulta propicio ni recomendable que, por simples influencias, se olviden los principios torales que sustenta nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción y el tráfico de influencias, genera de inmediato injusticias y persecuciones a las víctimas, que en carne propia sufren por la comisión de ciertos eventos delictivos.

A últimas fechas las redes sociales han difundido casos en los cuales se victimiza a las víctimas, cosa que resulta ser repudiable.

Lo expuesto con antelación nos conduce exhortar a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que no permita que se siga enseñoreando ese tráfico de influencias y corrupción en los medios de procuración e impartición de justicia. Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

A 100 días del nuevo sexenio, gobierno es un fracaso absoluto: PRI

Los primeros 100 días de este gobierno reflejan el fracaso absoluto de Morena al frente del país, aseguró el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al afirmar que mientras la 4T presume cifras de aprobación, millones de mexicanos enfrentan una realidad devastadora, con inseguridad y retrocesos en salud, economía y democracia.

En redes sociales, Moreno Cárdenas subrayó que en materia de inseguridad, en tan solo 100 días se han registrado 7 mil 016 homicidios dolosos. "La estrategia de seguridad ha fracasado rotundamente. Las familias mexicanas viven con miedo, y el gobierno no ofrece soluciones reales".

Por otra parte, destacó que Morena ha desmantelado el sistema de salud y los recortes a hospitales e institutos especializados han profundizado la crisis del sector, priorizando obras faraónicas sobre la vida de los mexicanos.

En materia de justicia, recalcó el debilitamiento del Poder Judicial por parte de Morena, que destruye la independencia de los poderes, vulnera derechos fundamentales y atropella la justicia en México.

Crítica obras faraónicas de la 4T.

Alejandro Moreno criticó las "obras faraónicas", como el Tren Maya, Dos Bocas y Mexicana de Aviación, que dijo, son ejemplos claros de despilfarro monumental. "Sus promesas no se cumplen y los resultados son nulos. La cancelación de rutas de Mexicana confirma la incapacidad de su administración".

El presidente del PRI insistió en que sí hubo un "gasolinazo" al arranque de este nuevo año, pues "prometieron gasolina a 10 pesos por litro, pero hoy los mexicanos pagan 27. Este golpe directo al bolsillo de las familias evidencia su falta de palabra y compromiso".

Además, acusó la desaparición de siete órganos autónomos "clave", lo que representa "un atentado contra la transparencia y la rendición de cuentas. Morena centraliza el poder y priva al pueblo de México de herramientas fundamentales para exigir explicaciones".

En materia internacional, crítico la torpeza política de Morena, que "ha tensado nuestra relación con Estados Unidos, debilitando la cooperación bilateral. México no puede darse el lujo de cerrarse al mundo en un momento donde la estabilidad y el desarrollo dependen de alianzas estratégicas".

Sobre la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit, el dirigente priista sostuvo que "el intento de Morena por usar los ahorros de los trabajadores como caja chica es un abuso que pone en riesgo el patrimonio de millones de familias mexicanas".

"Desde el PRI, exigimos al gobierno federal que deje de lado la improvisación y atienda las verdaderas necesidades del país. Seguiremos siendo una oposición firme, responsable y comprometida con el pueblo de México. Porque nuestro país merece un gobierno que esté a la altura de su grandeza", concluyó su mensaje en redes sociales. (El Universal).

PAN exhorta al gobierno a reconocer crisis por fentanilo en México

Diputados federales del PAN afirmaron que en México sí existe un problema de fentanilo, y exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconocerlo.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que el gobierno federal no encuentra la manera de seguir ocultando esta situación y se le ha salido de las manos.

Señaló que el PAN exige que se atienda la realidad tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de la delincuencia organizada, "y se deje ocultar o engañar al pueblo de México".

"Que la demanda de drogas sintéticas ha subido en 39 por ciento, como el fentanilo en 29 por ciento, todo en el sexenio anterior de Morena, con López Obrador".

El ex diputado del PAN, Jorge Triana Tena, precisó que "todo ello, con cifras oficiales”.

"No es mintiendo como se van a arreglar los problemas de salud ni de delincuencia organizada, minimizar y no querer reconocer el problema es una mala receta porque suena a complicidad con la denuncia organizada", declaró.

Los panistas aprovecharon para advertir que el facultarle de "superpoderes" a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal, es un asunto que debe ser vigilado.

"Tiene todo para contener el consumo de drogas sintéticas, la violencia, y los homicidios, el Congreso federal no le regateó presupuesto para este año y hay confianza en la labor policiaca, pero no es engañando ni escondiendo cifras", agregó Döring.

Finalmente, los panistas señalaron que "el Gobierno federal no puede fallar contra el crimen organizado, no hay pretextos". (El Universal).

Justin Trudeau anuncia su renuncia tras más de 9 años como primer ministro de Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su renuncia el lunes y dijo que dejará el cargo tan pronto como el gobernante Partido Liberal elija un nuevo líder, después de meses de encuestas en caída y división interna.

“Voy a renunciar como líder del partido y como primer ministro, después de que el partido elija a su próximo líder”, dijo Trudeau a los periodistas en la capital, Ottawa.

Casi una década después de llegar al poder, Trudeau, de 53 años, llevaba semanas bajo presión ante la proximidad de las elecciones generales y con su partido en el punto más bajo de las encuestas.

Todavía no está claro cuánto tiempo permanecerá en el cargo como primer ministro interino.

Dijo que la carrera por el liderazgo liberal será “un proceso competitivo sólido y a nivel nacional”.

Eso significa que Trudeau continuará gobernando Canadá cuando el presidente entrante de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, asuma el cargo el próximo 20 de enero. Tendrá la tarea de liderar la respuesta inicial del país a la nueva administración estadounidense, incluida una posible guerra comercial.

Trump ha anunciado que impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones canadienses, lo que podría resultar devastador para la economía canadiense, y Trudeau ha prometido tomar represalias.

Un nuevo líder.

El apoyo de Trudeau dentro del partido liberal había estado tambaleándose durante gran parte del año pasado, pero se hundió aún más después de la renuncia sorpresiva en diciembre de su ex ministra de finanzas y viceprimera ministra Chrystia Freeland.

En una mordaz carta de renuncia, Freeland acusó a Trudeau de centrarse en trucos políticos para apaciguar a los votantes en lugar de estabilizar las finanzas de Canadá antes de la llegada de los aranceles prometidos por Trump.

Los medios canadienses han señalado a Freeland como una posible candidata para hacerse cargo del Partido Liberal junto con el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, un canadiense que también dirigió anteriormente el Banco de Canadá.

Lori Turnbull, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Dalhousie, dijo que tradicionalmente una carrera por el liderazgo liberal tomaría de cuatro a seis meses, pero esta vez “tienen que ser más rápidos que eso”.

“Si no tienen un nuevo líder para las próximas elecciones, entonces no tiene sentido”, declaró a la AFP.

Los liberales de Trudeau están muy por detrás en las encuestas frente a los conservadores de la oposición y sobrevivieron por poco a tres mociones de censura en el Parlamento a fines del año pasado.

En diciembre, el izquierdista Nuevo Partido Democrático anunció que dejaría de apoyar al gobierno y que votaría para derrocar a Trudeau en la próxima oportunidad.

Trudeau confirmó que había recibido permiso del gobernador general de Canadá para suspender todos los asuntos parlamentarios hasta el 24 de marzo.

Eso podría dar tiempo a los liberales para elegir un nuevo líder y restringir las posibilidades de la oposición de presentar una moción de censura. En las encuestas, el primer ministro está más de 20 puntos por detrás de su rival conservador, Pierre Poilievre.

Las próximas elecciones generales canadienses deben celebrarse a más tardar en octubre de 2025. (El Nuevo Herald).

Ken Salazar se va de México entre "choques" con AMLO y Sheinbaum

Antes de dejar México este miércoles 8 de enero, Ken Salazar ofreció hoy lunes su última conferencia de prensa como embajador de Estados Unidos en México.

En su residencia de Lomas de Chapultepec, Salazar se dijo orgulloso de haber servido como embajador de Estados Unidos en México.

"Todos los mexicanos, todos los que nos escuchan en todo México y también en los Estados Unidos. Hoy quisiera nada más comentar de la manera que me siento, me siento con mucho orgullo de haber servido como el embajador de los Estados Unidos en México.

"Ha sido un tiempo para mí, que siempre lo tendré en el corazón, que he dado mi esfuerzo mejor y todo mi corazón a las relaciones de Estados Unidos en México. Quería transformar esa relación para lo positivo, hemos tenido éxito. Tenemos mucho más trabajo que hacer, pero veo hacía el futuro con un optimismo que siempre vamos a estar con una familia, con una América del Norte unida, siempre esperando el sueño que tenemos nosotros, y eso es esta integración de esta época de América del Norte", expresó.

Y ante el adiós de Ken Salazar por la próxima entrada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, aquí unas polémicas que tuvo al final del gobierno con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La "pausa" de AMLO con Ken Salazar.

Antes de dejar la presidencia de México, López Obrador puso "una pausa" con Ken Salazar por las críticas que hizo a la reforma judicial.

"(Para que finalice la pausa) haya una aclaración de parte de ellos, una disculpa, como sea; que ellos expresen que el asunto de la constitución de nuestro gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro gobierno legal, legítimamente constituido, pues tienen que ser respetuosos", expresó en su momento López Obrador.

Sheinbaum pone lineamientos a comunicación con Ken Salazar.

Esta "pausa" con el embajador estadounidense en México fue bien vista por Claudia Sheinbaum, quien puso lineamientos a Ken Salazar para tener comunicación con su gobierno.

"A veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, entonces ahora le dijimos: ‘bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería’", indicó.

"Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso ordena de manera muy importante la relación", dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera del pasado 11 de octubre.

Salazar declaró que iba "por muy buen camino" la relación con Sheinbaum Pardo.

Ken Salazar critica estrategia "abrazos, no balazos".

Luego de que Ken Salazar declaró que la estrategia "abrazos, no balazos" del sexenio pasado no funcionó y aseguró que López Obrador no quiso recibir ayuda en seguridad y cerró la puerta a inversiones, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el embajador de Estados Unidos en México tiene "disparidad de declaraciones".

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que "hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día, con lo que dice otro día".

"Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial, en una ocasión dijo que 'le parecía bien'; una semana después dijo que 'iba a ser muy malo para México'", expresó la presidenta. En el Salón Tesorería, pidió que se exhibieran declaraciones de Salazar sobre la colaboración entre ambos países sobre seguridad.

"Entonces, ¿cuál declaración escuchamos, la de ayer o la de hace unos meses? Ese es primer tema. Porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno; no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra", agregó.

"Yo no cambio de posición", respondió Ken Salazar días después.

Caso "Mayo" Zambada.

Después de la detención de los narcotraficantes Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, la presidenta Sheinbaum pidió un informe. Ken Salazar aseguró que sí había comunicación con las autoridades mexicanas sobre el caso de "El Mayo" e incluso declaró que México debería celebrar esta captura.

Pese a todos estos desencuentros recientes, tanto Sheinbaum como Salazar confiaron en que seguirá bien la relación entre México y Estados Unidos. (El Universal)

La provincia canadiense de Ontario dice que México tiene que decidir entre China o EU

El jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, insistió este miércoles que la relación de México con China está costando empleos en Estados Unidos y Canadá, y que las autoridades mexicanas tienen que decidir si están con "Pekín o con Washington".

Ford, que en el pasado ha pedido que México sea expulsado del Tratado Comercial de América del Norte (T-MEC), afirmó que todo el mundo con el que habla en EU ninguno tiene un problema con Canadá.

"El problema es China, que está enviando componentes baratos a México y México les coloca una pegatina que dice 'Hecho en México' para enviarlos a Estados Unidos y Canadá lo que cuesta empleos estadounidenses y canadienses", declaró en una rueda de prensa.

"Es inaceptable. México tiene que decidirse. Está con Pekín o con Washington. Yo puedo asegurar que los canadienses están con Washington", añadió.

Las palabras de Ford se producen en medio de la polémica causada por las declaraciones de Trump, amenazando con aranceles a las exportaciones canadienses así como con anexionar Canadá utilizando "la fuerza económica" de EU.

Las declaraciones de Trump han causado un rechazo generalizado en Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó el martes que "jamás, pero jamás" Canadá será parte de Estados Unidos.

Ford también dijo que en febrero viajará a Washington junto otros jefes de Gobierno de provincias canadienses para reforzar el mensaje que los aranceles de Trump dañarán las economías de Estados Unidos y Canadá.

El jefe de Gobierno provincial afirmó que el principal trabajo de Trudeau en estos momentos es evitar que Estados Unidos imponga esos aranceles. (c) Agencia EFE

A 12 días de asumir la presidencia, Donald Trump analiza declarar emergencia económica

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando declarar una emergencia económica nacional. Según un informe de CNN, esta medida sería la base legal para imponer aranceles generalizados a países aliados y rivales.

De acuerdo con fuentes cercanas al tema, Trump planea utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, que permite al presidente regular las importaciones durante una emergencia nacional.

“Nada está descartado”, señaló a CNN una fuente familiarizada con el asunto, indicando que esta propuesta ha generado debate interno.

Escandalosas declaraciones de Trump: Anexar Canadá y renombrar el Golfo de México

A pocos días de asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha realizado declaraciones controvertidas. Entre ellas, destacó su intención de:

Incrementar los aranceles a México y Canadá.

Anexar Canadá como parte del territorio estadounidense.

Cambiar el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”.

“Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, que tiene un hermoso sonido. Eso cubre mucho territorio. El Golfo de América, qué bello nombre, y es apropiado porque nosotros hacemos la mayor parte del trabajo, y es nuestro”, afirmó Trump.

Trump habría expresado estas ideas en una cena con Trudeau

Según se dio a conocer, Trump expresó estas intenciones durante una cena con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el pasado 29 de noviembre de 2024, en Florida. En esa ocasión, también habló sobre su plan de imponer aranceles del 25% a México y Canadá.

Aunque las declaraciones sobre la anexión de Canadá han sido planteadas en tono de broma, muchos ciudadanos canadienses las consideran ofensivas y como un ataque a la soberanía de su país. (San Diegored).

