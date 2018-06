Amagan choferes de Tucsa con paro generalizado

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo. - El incremento en la liquidación de mil 100 a mil 600 pesos diarios que pidieron a cerca de 20 choferes de camiones de Tucsa, ha generado inconformidad y ahora amenazan con un paro generalizado en caso de no llegar a un acuerdo entre ambas partes, informó Ignacio Balbuena Zempoaltecatl, secretario general de la Fesoc a la que están adheridos los trabajadores.

“Nos acabamos de enterar que dentro de la empresa un patrón le subió a mil 600 la liquidación, y prácticamente le están quitando con eso su ganancia a los trabajadores porque además tienen que pagar el combustible de la unidad y les va a quedar cero de ganancia”, dijo el líder de la Federación Sindical de Obreros y Campesinos (Fesoc).

También te puede interesar: Aumentan sanciones contra conductores de Tucsa

Dependiendo las rutas, cada uno de los 220 trabajadores de Tucsa debe dar a la empresa entre 900 y mil 200 pesos diariamente; sin embargo en las últimas semanas ha habido incrementos mínimos que habían sido tolerados por los choferes.

“No vamos a ir a paro hasta que no tengamos una solicitud más amplia de los choferes afectados".

“No vamos a ir a paro hasta que no tengamos una solicitud más amplia de los choferes afectados. Ahora son 20 y nos avisaron que de manera particular iban a parar sus unidades, pero lo que estamos pidiendo a la empresa es que se apeguen a los acuerdos de lo que hay que pagar en cada una de las rutas porque la liquidación no se ha movido pese al incremento del diésel y ese aumento lo han absorbido los trabajadores de sus ganancias”, indicó.

Este viernes se podría dar una reunión entre ambas partes, aunque Ernesto Granier, presidente del Consejo de Administración de Tucsa, no respondió a la solicitud de información respecto al conflicto y si va a mediar entre los trabajadores y los socios que han sido señalados por los choferes.

Balbuena Zempoaltecatl aseguró que en caso de irse a paro, lo harán de manera escalonada para no afectar completamente a la comunidad, y ofreció todo el respaldo de la Fesoc a sus trabajadores agremiados que trabajan para Tucsa.