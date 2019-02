Paro en Cecyte dejó sin clases a 10 mil alumnos

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Alrededor de 10 mil jóvenes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) no tuvieron clases ayer a consecuencia del paro laboral que inició el personal, tanto administrativo como docente, en todo el estado de Quintana Roo.

Se trata de aproximadamente 700 empleados del Sindicato de Trabajadores del Cecyte, de confianza y de base, quienes denunciaron el recorte del presupuesto federal, que en conjunto con un aporte estatal, dejarían de percibir 70 millones de pesos como parte de sus prestaciones.

Hoy los líderes sindicales de las 32 entidades federativas se reunirán con las autoridades nacionales, para encontrar una solución a sus demandas, confirmó Mayra Cristina Berlanga Enríquez, líder sindical de los trabajadores del subsistema educativo.

También te puede interesar: Compran laptop o reprueban, advierte docente del Cecyte

“Hasta ahora, sólo se consiguió la reunión en la Ciudad de México, con el subsecretario del Nivel Medio Superior y pues a ver qué es lo que nos dicen, no nos han adelantado nada, nos comentan que están por enviar los anexos de ejecución modificados, pero no sabemos qué dicen, si nuestros directores generales no los proporcionan sabremos si se logró algo”.

Por su parte, Juan Ortíz Cardín, director general del Cecyte, explicó que el paro de labores sólo afectó el día de ayer, puesto que hoy todos los alumnos deben regresar a sus clases. Dijo que desde el pasado viernes se reunió con las autoridades federales y prometió que se atendería esta problemática.

“Si no tenemos el recurso, en septiembre vamos a estar necesitando para acabar el año. Iba a quedar pendiente el pago de aguinaldos y el impuesto sobre la renta sobre el aguinaldo, pero el sindicato no lo aceptó, porque debe de ir plasmado en el convenio de ejecución que se aprueba cada año”, dijo.

El funcionario explicó que la única esperanza es que tras la reunión que sostendrá Berlanga Enríquez la situación se normalice y se pueda evitar cualquier afectación en la educación de los jóvenes quintanarroenses.

La Federación anunció que no se etiquetaron varias prestaciones y gastos de operación, correspondiente a unos 35 millones de pesos para la base trabajadora, por lo que sumado con el recurso estatal, la cantidad es de 70 millones de pesos.