Parque del Jaguar sin respuesta: continúan atropellando a felinos

A más de seis meses del decreto de creación del Parque del Jaguar, el área natural protegida no ha cumplido su cometido pues continúa el atropellamiento de felinos y otras especies.

Roberto Rojo García, biólogo especialista presidente del Círculo Espeleológico del Mayab, reiteró el reclamo sobre que el sitio no cumple con las características básicas para la protección del mamífero más emblemático de la selva maya.

“Este lugar desde el punto de vista biológico no tiene razón de ser (...) el nombre me parece una burla hacia la sociedad, llamarlo como parque nacional jaguar es sólo mercadotecnia, la gente que no conoce la zona y vive en otra parte del país se come el cebo de que es una vasta extensión en donde se va a preservar la especie (...) siguen los atropellamientos de los jaguares”, explicó Rojo García.