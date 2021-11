Detectan riesgo de rebrote de COVID en parques y mercados

Imagina que vas a un parque o uno de los mercados de Chetumal. Al entrar, nadie te ofrece gel antibacterial, notas que la gente ya no usa cubrebocas y la sana distancia es “cosa del pasado”. ¿En qué pensarías? Exactamente: en una situación de riesgo de rebrote de casos COVID.

Tristemente, también notarás que hay algo aún mucho peor: a la gente parece no importarle porque se confía en que ya está vacunada y el semáforo está en color verde.

Cámaras empresariales locales señalaron que la población de Chetumal ha relajado las medidas sanitarias en lugares públicos como parques y mercados, lo que representa un riesgo de rebrote de contagios de Covid-19 similares a los de hace apenas unos meses.

Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chetumal-Tulum; expresó que en las últimas semanas han identificado aglomeraciones en estos puntos de encuentro, donde no se guarda la sana distancia, ni se usa cubrebocas y ya ni siquiera se aplica el gel antibacterial.

Por esta razón, señaló que la Canaco insistió a sus integrantes a procurar que sus clientes respeten las medidas sanitarias al menos dentro de sus negocios.

Frabby Barrera Polanco, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería en Quintana Roo, señaló que si bien la ocupación hospitalaria por Covid-19 ha disminuido en la capital del Estado hasta el 10%, aún tienen muchos pacientes que están aislados desde sus domicilios.