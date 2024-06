Partido MAS en riesgo de perder registro; Ieqroo toma medidas

El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) prepara la prevención para el partido político Más Apoyo Social (MAS) para que no adquiera deudas y liquide sus gastos pendientes.

Adrian Amilcar Sauri Manzanilla, presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Ieqroo, comentó que esta previsión se debe a que esta fuerza política local se encamina a perder su registro.

“En el caso del partido político MAS ahí sí podemos nosotros como instituto electoral local hacerle un período de prevención, porque en el caso de un partido político local nosotros sí hacemos todo este procedimiento de pérdida de registro” .

Explicó que de manera preliminar –ya que aún falta que se resuelvan las impugnaciones sobre los resultados de la elección del pasado 2 de junio-, el MAS obtuvo el 1.91% de los votos generados durante la jornada electoral, por eso el árbitro electoral se prepara para emitir la prevención, para que no adquiera más deudas y liquide sus pendientes.

En el caso de los partidos políticos nacionales, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Ieqroo le corresponde retirarle la acreditación que le da validez a esta fuerza política a nivel estatal, pero no le corresponde emitir dicha prevención, sino al Instituto Nacional Electoral (INE).

“En el caso, del MAS, sí tendríamos un un período de prevención para hacer el análisis respectivo si se actualiza la situación, porque nuestra ley señala que no alcanza el 3% en la elección de gubernatura o diputaciones, entonces tenemos que realizar el análisis en cuanto al MAS y su situación” .

El INE también hizo lo propio en el caso del PRD, para realizar la prevención de que liquide sus compromisos económicos y no adquiera más deuda, pues a nivel nacional tampoco rebasó el 3%, agregó.

El también consejero electoral explicó que en ambos casos, la prevención se hace con partidos que, según la proyección de los cómputos, no alcanza el 3%, por lo que no necesariamente significa que ya haya perdido su registro, sino que ante dicha posibilidad, el partido no tenga ninguna responsabilidad administrativa o penal.