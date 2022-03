Piden a partidos priorizar demandas sociales en vez de intereses particulares

Las demandas sociales son lo último que preocupan a los partidos políticos en Quintana Roo, que en los últimos años se han concentrado en atender sus propios problemas internos.

Un análisis dado a conocer, a solo días de arrancar las campañas políticas, revela que de dos mil 195 problemas relacionados con los partidos políticos, únicamente 327 tenían que ver directamente con las problemáticas que enfrenta la sociedad.

Los representantes de los partidos políticos, que aspiran a gobernar el estado durante los próximos seis años, firmaron este miércoles la declaratoria “Partidos políticos abiertos Quintana Roo 2022”, cuyo objetivo es promover el voto informado, responsable y reflexivo.

“Comprendan que si ustedes no están volcados a resolver problemas públicos y no comprenden su gran responsabilidad social y jurídica, no para elegir candidatos sino para elegir gobernantes, difícilmente vamos a tener gobernantes y representantes populares que atiendan las demandas de la sociedad, sino que van a tener sus agendas personales”, destacó León Cubedo.