Pascasio López feliz con el estreno de Código Implacable

La mañana de ayer vio la luz en la plataforma de Clarovideo la serie Código Implacable, protagonizada por Paulina Gaytán, Ana Layevska, Guillermo Quintanilla y Pascasio López, quien comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo, cómo llegó este personaje a su vida y qué tanto disfruta ser parte de interesantes proyectos como este.

- “El Mariachi”

- “Rosario Tijeras”

- “La bella y las bestias”

- “Run Coyote Run”

- “Sitiados: México”

- “Sin miedo a la verdad”

- “El Recluso”

Entre otras y que ahora da vida a uno de los agentes protagonistas de Código Implacable.

Agradecido con la versatilidad de proyectos que existen en la actualidad, Pascasio López se dijo comprometido con su profesión y agradecido con las oportunidades que ha tenido para interpretar diferentes personajes a lo largo de su carrera.