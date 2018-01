Descubre qué trámites se realizan en la Condusef

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es un Organismo Público Descentralizado, cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero.

Juan Bosco García Galán delegado de la zona sureste de Condusef, comentó que la dependencia se encarga de realizar cualquier trámite de inconsistencia relacionada con el esquema financiero y cualquiera de las instituciones debidamente registradas, no solamente los bancos, si no también instituciones de seguros, Afores, etc.

También te puede interesar: Conoce los pasos a seguir para tramitar un Tarjetón

''Todo esto surge cuando de repente una institución financiera con todos sus recursos, con todas capacidades y conocimientos, pudiera enredar a un ciudadano normal que a veces que tiene carencia de recursos para poder llevar a cabo un pleito formal, o incluso hasta para entender el alcance de un documento que pudo haber firmado y no lo esté interpretando correctamente’’, comentó el delegado.

La Condusef insta a las instituciones financieras a cumplir con las disposiciones legales en materia de Transparencia Financiera, con el propósito de que existan contratos claros, estados de cuenta entendibles e información suficiente en cuanto a comisiones, seguros asociados, entre otros elementos para que el usuario pueda analizar

Requisitos:

Identificación oficial y una extra (de trabajo, algún club, etc.)

Tener claro el tema que se va a plantear.

Documentos de apoyo que avalen lo que se va a defender

Aproximadamente en la delegación de Cancún, se realizan de tres mil 800 a tres mil 900 de trámites al mes. Todos los servicios que presta la dependencia son totalmente gratis.

La Condusef Cancún, se encuentra ubicada en la avenida Tulum de la Supermanzana 4, en un horario de 9 de la mañana, hasta las 18 horas.

Con información de Sergio Orozco/ SIPSE