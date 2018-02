Registran nueve patentes en Quintana Roo

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El año pasado, en Quintana Roo se registraron nueve patentes, un avance importante ya que en años anteriores solo registraban una idea.

El alza es debido a la conciencia que existe de quienes hacen invenciones ya que antes esto no sucedía, pero empiezan a dar un valor a los intangibles que antes no se tomaba en cuenta, agregó Luis García Silva, delegado de Economía en Quintana Roo.

“Aún no logramos superar al estado vecino (Yucatán) en las invenciones, pero ya hay avances importantes, por lo que creo que en dos o tres años el número de registros anuales va a incrementar de manera considerable”, adelantó.

Aunque nueve no es un número para estar satisfechos, durante muchos años Quintana Roo pasaba sin un solo registro y ahora ya hay más.

Los registros de patentes deben hacerlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aunque solo funciona para proteger la invención en México y de abrir camino en otro país es necesario hacer la solicitud en el país de interés.

La importancia de hacer los registros es que la idea queda protegida por su inventor ya que de no hacerlo alguien más pudiera hacerlo y gozar de la idea de alguien más.

Además de las patentes también hay un incremento en el registro de marca y en 2017 fueron dos mil 200 los registros, 10% superior de lo que hizo Yucatán ese mismo año.

“Los empresarios y emprendedores están entendiendo que es algo en lo que se invierte y por ello ya hacen los acercamientos para hacer los registros, explicó Silva García.

El IMPI a partir de este año va a comenzar a registrar cosas como colores que son característicos de algunas marcas e incluso olores que no podrían ser utilizadas por otros más, lo cual es cada vez más avances, pues ahora no solo son los nombre sino el instituto también evalúa que la fonética no sea igual a otro negocio.

El 17 de febrero celebran el día del inventor en honor al científico investigador Guillermo González Camarena, cuyas invenciones trascendieron a todo el mundo, mejorando la tecnología de los televisores.