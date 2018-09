PDU pondrá orden en rentas vacacionales

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El nuevo Programa de Desarrollo Urbano 2018-2030 (PDU) actualmente suspendido, regulará cientos de casas vacacionales ubicadas en la zona fundacional que hoy en día operan sin control, además de no contar con autorizaciones de uso de suelo.

Se trata de diversas supermanzanas la 1, 2, 2A, 3, 3A, 15, 20, entre otras, donde residen los vecinos que integran la asociación civil “Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano A.C.”, la cual mantiene ante el Tribunal de Justicia Administrativa un procedimiento legal que busca evitar la entrada en vigor del nuevo ordenamiento.

Marciano Carrasco González, arquitecto y quien participó directamente en el anteproyecto del PDU, resaltó que los vecinos que pertenecen a esta asociación y se ampararon en contra del nuevo ordenamiento es porque a sus casas le dan un uso como casas de hospedaje o renta de oficinas que no están reguladas y al entrar en vigor el PDU establece los tipos de negocios que podrán realizarse en cada zona.

En la actualidad hay pequeños hoteles en la zona fundacional que no están regulados como los hostales y casas que rentan como uso vacacional sin reportar ingresos ante la autoridad de hacienda y no pagan impuestos: “Una de las quejas de la asociación de hoteles es que estas casas de renta vacacional no pagan impuesto como servicio de recoja de basura, anuencias de Protección Civil y no reportan ingresos”.

La queja de los vecinos de estas supermanzanas también es que con el PDU construirán edificios de 30 pisos, los camellones sufrirán alteraciones y los parques podrían ser reducidos, pero en el anteproyecto del PDU establece que para construir inmuebles de esas dimensiones requieren superficies de 10 mil metros cuadrados que en las supermanzanas de la zona fundacional no hay, explicó el arquitecto.

Carrasco González resaltó que los vecinos de estas supermanzanas se ampararon por el actual PDU 2014-2030 en 2017 pero fue rechazado en enero pasado, y actualmente solicitaron un procedimiento legal para que el PDU 2018-2030 no se publique en el periódico oficial y no entre en vigor.

El anteproyecto del PDU 2018-2030, del cual Novedades Quintana Roo tiene una copia, destaca que la zona fundacional está contemplada como el Distrito I que cuenta con una superficie de 851.41 hectáreas, la población que vive en esa zona es de 42 mil 389 habitantes, cuenta con una densidad poblacional de 49.79 habitantes por hectárea y existen 20 mil 85 viviendas que abarcan desde la Supermanzana 1 hasta la 64.

El PDU 2018-2030 que fue aprobado el pasado 10 de septiembre, señala que en el Distrito I contempla una Política de Reciclamiento: “Ordenar, regular y desarrollar la renovación urbana, mejorar la calidad de vida de todo el contexto del Distrtito I”.