Pedro Joaquín inventa impuestos para exprimir a cozumeleños

Armando Galera/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Cozumel, presidido por Pedro Joaquín Delbouis, está cobrando “permisos” que no existen en la Ley de Hacienda de ese municipio, y por tanto, no están fundamentados legalmente; de tal manera que la administración no entrega cuentas sobre el destino de esos recursos.

Se trata del “Permiso de ruptura de Banqueta y/o Pavimento”, por el que cada ciudadano cozumeleño debe pagar al ayuntamiento 845 pesos para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) pueda solucionar problemas relacionados con el drenaje.

La regidora Perla Tun Pech denunció que “la actual administración asegura que este cobro de derecho se encuentra en el artículo 71 de la Ley de Hacienda municipal; pero no es así. Ese artículo habla sobre las excepciones a los pagos de derechos por la inspección de frenos y sistema de luces. Y en ninguna otra parte de la ley señala este pago”.

La funcionaria puntualizó que el tesorero municipal le ha reconocido que no existe ese cobro, y a los usuarios que han reclamado este hecho les han ofrecido una “excepción de pago”.

Y es que, dijo, la CAPA solicita un permiso de la Comuna para poder romper el asfalto o banqueta y así reparar el drenaje. El problema es que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología obliga a cumplir con una “orden de pago” para que den este permiso, que de acuerdo a esa área, tiene un tiempo de espera de 15 días.

Sin embargo, este permiso tiene un período de vencimiento de 20 días, de acuerdo a la actual administración. Es decir, que si en ese tiempo la CAPA no realiza la reparación del drenaje, el afectado deberá realizar de nueva cuenta el pago por un nuevo permiso.

En algunos casos, este cobro aparece bajo el concepto 430301018, de “Licencia de Construcción Obra Nueva”, aunque de acuerdo con el artículo 11 del reglamento de Construcción del Municipio, su costo es de 330 pesos, no 845 pesos. Es decir, que están cobrando 515 pesos de más.

“Esta diferencia no está en ley, por tanto ¿Qué se hace con ese dinero que se paga? Otro problema es que el ayuntamiento, a pesar de cobra este permiso, no repara la calle luego de los trabajos correspondientes de la CAPA; por lo que debe ser el propio ciudadano el que debe conseguir los materiales y las personas que lo hagan”, puntualizó.

El artículo 57 de la Ley de Hacienda de Cozumel faculta el cobro de un derecho para obras de conexión de las redes de agua potable a fraccionamientos de terrenos; sin embargo, únicamente cuando las obras son ejecutadas directamente por el municipio.