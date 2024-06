Peleando regidurías

El peso político de la oposición fue reducido a la pelea por los espacios en Cabildos. La 4T se llevó todos los cargos locales y federales en disputa, aunque falta esperar el conteo en Othón P. Blanco. Pase lo que pase en la capital, la idea general no cambia: PAN, PRI y MC, principalmente, sacan cuentas para saber cuántas oficinas tendrán en los palacios municipales. En PRD y MAS están preocupados, ahora, en ver si salvan el registro o no. Están con riesgo vital. No obstante, el MAS juega o quiere jugar del lado oficialista.

En el Congreso está más claro, pues deberán repartirse tres o cuatro curules cuando mucho. Es en los ayuntamientos donde se concentra la ansiosa revisión. No en todos, porque en la mayoría tendrán una representación exigua, muy lejos de lo pretendido al inicio de las campañas.

El PRI aseguró -como es lógico- que veía posibilidades en Cozumel, Puerto Morelos, Bacalar e incluso Benito Juárez. El PAN en Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco. Ambos, como alianza, vieron oportunidad en al menos la mitad de los municipios. Nada de eso se concretó. El PRD igual se envalentonó en Felipe Carrillo Puerto e Isla Mujeres, pero su realidad es otra. En el primero “salva el honor” y hasta ahí.

La situación de hoy es muy diferente a las de años atrás, cuando estos partidos dominaron buena parte de la escena. El PRI, que fue “amo y señor”, mira con nostalgia esos ayeres. Ni se diga el PAN, que más recientemente gobernó el estado.

No hay garantía de que, quienes lleguen a ser regidores, permanezcan en estos partidos. Asuntos como esos no significan un problema en la práctica ni en el ejercicio de gobierno. Se arreglan. Lo hemos visto en este trienio que casi concluye y en varios anteriores.

El MC podría pararse mejor, con un proyecto más independiente y sin injerencias notorias. Después de saber cómo quedará en Othón P. Blanco, los análisis serán distintos; sin embargo, no lograron ganar en Tulum y José María Morelos, como aspiraban casi jurándolo. En Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad fueron apenas una sombra. Ni Roberto Palazuelos consiguió un escaño en el Senado. Cabe recordar que los planes de “los naranjas” eran expandirse más allá de la capital Chetumal.

Morena y Verde dominan los espacios en municipios y distritos locales. Es un panorama a cuestas para sus rivales, para los próximos tres años y de cara a la gran sucesión de 2027.