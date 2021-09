Películas y series

Se ha vuelto una costumbre el estar viendo una película o una serie desde casa. Ahora con las plataformas digitales el abanico de opciones es enorme. Y con esto surgen ventajas de ver una película por partes o en una solo exhibición, al igual que las series. Y también podemos aventarnos maratones de series y maratones de películas, que me hacen recordar mi infancia. Cómo recuerdo esas idas al Cine Ópera donde podíamos ver hasta tres películas en una tarde. O aquella opción llamada “permanencia voluntaria”, en donde podía uno ver la película las veces que uno quisiera sin tener que desalojar el cine. Pero como bien saben, todo cambia y esas épocas ya se terminaron. Recuerdo que hasta en los canales de televisión transmitían una serie de películas y a la sección le llamaban permanencia voluntaria. Siguiendo con esto del recuerdo me gustaría que hubiera en las plataformas una sección donde se transmitieran aquellos títulos del cine “Bella Época” de la ciudad de México ¿lo recuerdan? Y me refiero a contas como El Mago de Oz, Cantando Bajo la Lluvia, Los Paraguas de Cherburgo, Mary Poppins, Fiebre del Sábado por la Noche, Fama, Los Miserables, solo por mencionar algunos de los musicales que me han gustado. Taxi Driver, El Padrino, Cinema Paradiso, Forrest Gump, En busca de la Felicidad, en el renglón de drama. Animadas como Ratatuille, Shrek, Pinocho, Blancanieves, EL Rey León, Peter Pan, y tantas otras que no habría espacio donde cupieran todas. Ahora tengo que alabar la calidad de las series españolas que he estado viendo en os últimos años en las plataformas. Excelente producción, actuaciones, efectos, tramas y con todos los elementos para que sean un rotundo éxito. Hemos pasado de los temas concurrentes a unos temas que no estaban explotados sin caer a las historias de narcos que abundan por doquier. En donde quedaron tramas como el ET, La Historia Sin Fin, Regreso al Futuro, Blade Runner o producciones del tamaño de Lawrence de Arabia, Indiana Jones y tantas otras como los thrillers de Alfred Hitchcock. Y bueno en este momento tengo dos películas por terminar y tres series que estoy viendo con calma, pero ¿les confieso algo? Extraño ir al cine, pero aún no me animo. Por cierto, a fin de mes se estrena el nuevo film de James Bond y seguro será mi regreso al cine. Hasta la próxima semana.